https://ria.ru/20241212/medvedev-1988825763.html

Медведев допустил переговоры по Украине с США при учете интересов России

Медведев допустил переговоры по Украине с США при учете интересов России - РИА Новости, 12.12.2024

Медведев допустил переговоры по Украине с США при учете интересов России

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине при участии администрации избранного президента США Дональда Трампа в будущем возможны, если обеспокоенности... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:38

2024-12-12T14:38

2024-12-12T18:38

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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине при участии администрации избранного президента США Дональда Трампа в будущем возможны, если обеспокоенности России будут учтены, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время общения с прессой по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.Медведев напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия открыта к переговорам по Украине, но они не могут быть оторваны от реалий. Есть реальная ситуация на земле, есть изменения в Конституции РФ, есть условия, объявленные Путиным, есть обеспокоенности Москвы по развитию ситуации вокруг НАТО, пояснил зампредседателя Совбеза РФ."Если на все эти вопросы будут даны ответы, то, конечно, переговоры в будущем при деятельном участии администрации США наверное возможны, но до того надо дожить", - сказал Медведев.Путин в июне во время выступления в МИД РФ озвучил ряд условий для переговоров по Украине. В частности, украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО.

https://ria.ru/20241212/medvedev-1988824064.html

https://ria.ru/20241212/tramp-1988812769.html

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украина, сша, россия, дмитрий медведев, дональд трамп, единая россия, в мире, си цзиньпин, китай