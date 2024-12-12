Медведев допустил переговоры по Украине с США при учете интересов России
Медведев: диалог по Украине с новой властью в США возможен с учетом интересов РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев общается с журналистами во время посещения Музея истории Коммунистической партии Китая в Пекине. 12 декабря 2024
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев общается с журналистами во время посещения Музея истории Коммунистической партии Китая в Пекине. 12 декабря 2024
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине при участии администрации избранного президента США Дональда Трампа в будущем возможны, если обеспокоенности России будут учтены, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время общения с прессой по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Медведев напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия открыта к переговорам по Украине, но они не могут быть оторваны от реалий. Есть реальная ситуация на земле, есть изменения в Конституции РФ, есть условия, объявленные Путиным, есть обеспокоенности Москвы по развитию ситуации вокруг НАТО, пояснил зампредседателя Совбеза РФ.
"Если на все эти вопросы будут даны ответы, то, конечно, переговоры в будущем при деятельном участии администрации США наверное возможны, но до того надо дожить", - сказал Медведев.
Путин в июне во время выступления в МИД РФ озвучил ряд условий для переговоров по Украине. В частности, украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО.