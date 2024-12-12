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Медведев допустил переговоры по Украине с США при учете интересов России - РИА Новости, 12.12.2024
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14:38 12.12.2024 (обновлено: 18:38 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/medvedev-1988825763.html
Медведев допустил переговоры по Украине с США при учете интересов России
Медведев допустил переговоры по Украине с США при учете интересов России - РИА Новости, 12.12.2024
Медведев допустил переговоры по Украине с США при учете интересов России
Переговоры по урегулированию ситуации на Украине при участии администрации избранного президента США Дональда Трампа в будущем возможны, если обеспокоенности... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:38
2024-12-12T18:38
украина
сша
россия
дмитрий медведев
дональд трамп
единая россия
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си цзиньпин
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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине при участии администрации избранного президента США Дональда Трампа в будущем возможны, если обеспокоенности России будут учтены, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время общения с прессой по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.Медведев напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия открыта к переговорам по Украине, но они не могут быть оторваны от реалий. Есть реальная ситуация на земле, есть изменения в Конституции РФ, есть условия, объявленные Путиным, есть обеспокоенности Москвы по развитию ситуации вокруг НАТО, пояснил зампредседателя Совбеза РФ."Если на все эти вопросы будут даны ответы, то, конечно, переговоры в будущем при деятельном участии администрации США наверное возможны, но до того надо дожить", - сказал Медведев.Путин в июне во время выступления в МИД РФ озвучил ряд условий для переговоров по Украине. В частности, украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО.
https://ria.ru/20241212/medvedev-1988824064.html
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украина, сша, россия, дмитрий медведев, дональд трамп, единая россия, в мире, си цзиньпин, китай
Украина, США, Россия, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Единая Россия, В мире, Си Цзиньпин, Китай
Медведев допустил переговоры по Украине с США при учете интересов России

Медведев: диалог по Украине с новой властью в США возможен с учетом интересов РФ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев общается с журналистами во время посещения Музея истории Коммунистической партии Китая в Пекине. 12 декабря 2024
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев общается с журналистами во время посещения Музея истории Коммунистической партии Китая в Пекине. 12 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев общается с журналистами во время посещения Музея истории Коммунистической партии Китая в Пекине. 12 декабря 2024
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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине при участии администрации избранного президента США Дональда Трампа в будущем возможны, если обеспокоенности России будут учтены, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время общения с прессой по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Медведев напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия открыта к переговорам по Украине, но они не могут быть оторваны от реалий. Есть реальная ситуация на земле, есть изменения в Конституции РФ, есть условия, объявленные Путиным, есть обеспокоенности Москвы по развитию ситуации вокруг НАТО, пояснил зампредседателя Совбеза РФ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Россия готова к переговорам с Украиной с учетом реалий, заявил Медведев
Вчера, 14:31
"Если на все эти вопросы будут даны ответы, то, конечно, переговоры в будущем при деятельном участии администрации США наверное возможны, но до того надо дожить", - сказал Медведев.
Путин в июне во время выступления в МИД РФ озвучил ряд условий для переговоров по Украине. В частности, украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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УкраинаСШАРоссияДмитрий МедведевДональд ТрампЕдиная РоссияВ миреСи ЦзиньпинКитай
 
 
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