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Россия будет отстаивать свои интересы в Сирии, заявил Медведев
Россия будет отстаивать свои интересы в Сирии, заявил Медведев - РИА Новости, 12.12.2024
Россия будет отстаивать свои интересы в Сирии, заявил Медведев
Россия будет готова отстаивать свои интересы в Сирии в рамках имеющихся у нее возможностей, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:37
2024-12-12T14:37
2024-12-12T15:16
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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Россия будет готова отстаивать свои интересы в Сирии в рамках имеющихся у нее возможностей, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время общения с прессой по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином."Мы будем готовы отстаивать наши интересы в рамках существующих возможностей", - сказал Медведев.
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сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024, китай, дмитрий медведев, единая россия, си цзиньпин
Сирия, Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Китай, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Си Цзиньпин
Россия будет отстаивать свои интересы в Сирии, заявил Медведев
Россия будет отстаивать свои интересы в Сирии в рамках своих возможностей