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Россия будет отстаивать свои интересы в Сирии, заявил Медведев - РИА Новости, 12.12.2024
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14:37 12.12.2024 (обновлено: 15:16 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/medvedev-1988825448.html
Россия будет отстаивать свои интересы в Сирии, заявил Медведев
Россия будет отстаивать свои интересы в Сирии, заявил Медведев - РИА Новости, 12.12.2024
Россия будет отстаивать свои интересы в Сирии, заявил Медведев
Россия будет готова отстаивать свои интересы в Сирии в рамках имеющихся у нее возможностей, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:37
2024-12-12T15:16
сирия
россия
обострение ситуации в сирии — 2024
китай
дмитрий медведев
единая россия
си цзиньпин
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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Россия будет готова отстаивать свои интересы в Сирии в рамках имеющихся у нее возможностей, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время общения с прессой по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином."Мы будем готовы отстаивать наши интересы в рамках существующих возможностей", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988589356.html
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сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024, китай, дмитрий медведев, единая россия, си цзиньпин
Сирия, Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Китай, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Си Цзиньпин
Россия будет отстаивать свои интересы в Сирии, заявил Медведев

Россия будет отстаивать свои интересы в Сирии в рамках своих возможностей

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Россия будет готова отстаивать свои интересы в Сирии в рамках имеющихся у нее возможностей, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время общения с прессой по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Мы будем готовы отстаивать наши интересы в рамках существующих возможностей", - сказал Медведев.
Военнослужащие РФ на базе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Кремле ответили на вопрос об эвакуации российских военных из Сирии
11 декабря, 13:20
 
СирияРоссияОбострение ситуации в Сирии — 2024КитайДмитрий МедведевЕдиная РоссияСи Цзиньпин
 
 
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