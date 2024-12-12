https://ria.ru/20241212/medvedev-1988825448.html

Россия будет отстаивать свои интересы в Сирии, заявил Медведев

Россия будет отстаивать свои интересы в Сирии, заявил Медведев - РИА Новости, 12.12.2024

Россия будет отстаивать свои интересы в Сирии, заявил Медведев

Россия будет готова отстаивать свои интересы в Сирии в рамках имеющихся у нее возможностей, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:37

2024-12-12T14:37

2024-12-12T15:16

сирия

россия

обострение ситуации в сирии — 2024

китай

дмитрий медведев

единая россия

си цзиньпин

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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Россия будет готова отстаивать свои интересы в Сирии в рамках имеющихся у нее возможностей, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время общения с прессой по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином."Мы будем готовы отстаивать наши интересы в рамках существующих возможностей", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988589356.html

сирия

россия

китай

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сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024, китай, дмитрий медведев, единая россия, си цзиньпин