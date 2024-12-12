https://ria.ru/20241212/medvedev-1988781523.html
Медведев встретился с Си Цзиньпином
Медведев встретился с Си Цзиньпином - РИА Новости, 12.12.2024
Медведев встретился с Си Цзиньпином
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретился с лидером КНР Си Цзиньпином, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:16
2024-12-12T12:16
2024-12-12T13:18
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ПЕКИН, 12 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретился с лидером КНР Си Цзиньпином, передаёт корреспондент РИА Новости. Переговоры проходят в рамках двухдневного рабочего визита Медведева в Китай. В предыдущий раз зампред Совбеза РФ посещал Китай в декабре 2022 года. Как сообщали в его секретариате, тогда Медведев привез Си Цзиньпину послание от президента РФ Владимира Путина, в котором, в частности, отмечался беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации. На переговорах в 2022 году стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов российско-китайской повестки, они также обсудили ситуацию на постсоветском пространстве, в том числе на Украине, и констатировали совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам.
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китай, россия, украина, дмитрий медведев, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Медведев встретился с Си Цзиньпином
Медведев встретился с Си Цзиньпином в Пекине