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В ДТП с электробусом в центре Москвы погиб водитель автомобиля
В ДТП с электробусом в центре Москвы погиб водитель автомобиля - РИА Новости, 12.12.2024
В ДТП с электробусом в центре Москвы погиб водитель автомобиля
Водитель автомобиля погиб после столкновения с электробусом на Воздвиженке в центре Москвы, автомобиль потушен, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T19:26
2024-12-12T19:26
2024-12-12T19:53
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Водитель автомобиля погиб после столкновения с электробусом на Воздвиженке в центре Москвы, автомобиль потушен, сообщило МЧС России в Telegram-канале.В четверг вечером пресс-служба Мосгортранса сообщала, что автомобиль и электробус столкнулись на улице Воздвиженка в Москве. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости с места событий, после столкновения с электробусом машина загорелась."Пожар на 3 "квадратах" потушили огнеборцы МЧС России... водитель авто погиб", - говорится в сообщении ведомства.В пресс-службе столичного главка МВД РФ рассказали РИА Новости, что, по предварительным данным, ДТП произошло примерно в 18.20 на улице Воздвиженка возле дома 4/7."На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали агентству в пресс-службе, подтвердив, что в результате аварии погиб один человек.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп, россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ДТП, Россия
В ДТП с электробусом в центре Москвы погиб водитель автомобиля
МЧС: при столкновении с электробусом на Воздвиженке в Москве погиб водитель авто