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Фирма Мазаева задолжала четыре тысячи рублей - РИА Новости, 12.12.2024
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11:07 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/mazaev-1988763627.html
Фирма Мазаева задолжала четыре тысячи рублей
Фирма Мазаева задолжала четыре тысячи рублей - РИА Новости, 12.12.2024
Фирма Мазаева задолжала четыре тысячи рублей
Фирма солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева задолжала 4 тысячи рублей, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств на сайте РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:07
2024-12-12T11:07
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
сергей мазаев
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Фирма солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева задолжала 4 тысячи рублей, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств на сайте ФССП РФ. На фирму, которая учреждена Мазаевым, 5 декабря было возбуждено исполнительное производство и выставлен счет на 4 тысячи рублей. Как указывается, долг числится по "иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц". Кроме того, в 2023 году с музыканта пытались взыскать долг в 2,5 тысячи рублей по "иным взысканиям имущественного характера в пользу бюджетной системы РФ", однако ничего не вышло - судебные приставы прекратили производство, потому что не смогли найти имущество фирмы. Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", у компании нет заблокированных счетов и она действующая.
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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), сергей мазаев
Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Сергей Мазаев
Фирма Мазаева задолжала четыре тысячи рублей

Фирма солиста группы "Моральный кодекс" Мазаева задолжала четыре тысячи рублей

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЛидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев
Лидер группы Моральный кодекс Сергей Мазаев - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Фирма солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева задолжала 4 тысячи рублей, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств на сайте ФССП РФ.
На фирму, которая учреждена Мазаевым, 5 декабря было возбуждено исполнительное производство и выставлен счет на 4 тысячи рублей. Как указывается, долг числится по "иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц".
Кроме того, в 2023 году с музыканта пытались взыскать долг в 2,5 тысячи рублей по "иным взысканиям имущественного характера в пользу бюджетной системы РФ", однако ничего не вышло - судебные приставы прекратили производство, потому что не смогли найти имущество фирмы.
Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", у компании нет заблокированных счетов и она действующая.
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