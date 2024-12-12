https://ria.ru/20241212/mazaev-1988763627.html

Фирма Мазаева задолжала четыре тысячи рублей

Фирма Мазаева задолжала четыре тысячи рублей - РИА Новости, 12.12.2024

Фирма Мазаева задолжала четыре тысячи рублей

Фирма солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева задолжала 4 тысячи рублей, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств на сайте РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T11:07

2024-12-12T11:07

2024-12-12T11:07

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

сергей мазаев

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Фирма солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева задолжала 4 тысячи рублей, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств на сайте ФССП РФ. На фирму, которая учреждена Мазаевым, 5 декабря было возбуждено исполнительное производство и выставлен счет на 4 тысячи рублей. Как указывается, долг числится по "иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц". Кроме того, в 2023 году с музыканта пытались взыскать долг в 2,5 тысячи рублей по "иным взысканиям имущественного характера в пользу бюджетной системы РФ", однако ничего не вышло - судебные приставы прекратили производство, потому что не смогли найти имущество фирмы. Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", у компании нет заблокированных счетов и она действующая.

https://ria.ru/20240704/dolg-1957246481.html

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2024

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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), сергей мазаев