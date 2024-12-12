https://ria.ru/20241212/malkov-1988752468.html

Малков назвал спорт одним из приоритетов Рязанской области

Малков назвал спорт одним из приоритетов Рязанской области - РИА Новости, 12.12.2024

Малков назвал спорт одним из приоритетов Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что спорт в регионе является одним из приоритетов, работа проводится в рамках федерального проекта "Спорт -... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T10:19

2024-12-12T10:19

2024-12-12T10:19

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что спорт в регионе является одним из приоритетов, работа проводится в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". "Спорт - один из приоритетов. Двигаемся по каждому направлению. Проведена реконструкция легкоатлетического манежа "Юность". Принято решение о новой площадке для спортивной, художественной гимнастики, решили добавить туда единоборства. Начинаем проектировать этот новый спорткомплекс. Выбрана площадка рядом с Центральным парком культуры и отдыха на Славянском проспекте", - сказал губернатор в рамках прямой линии. По его словам, развитие спортивной инфраструктуры ведется в рамках региональных программ и федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Например, запланировано расширение площадей спортивной школы олимпийского резерва "Комета", где планируются дополнительные пристройки. Комментируя вопрос о строительстве нового ледового дворца спорта в областном центре, глава региона отметил, что в Рязани есть Дворец спорта "Олимпийский" - центральная арена, где выступают профессиональные клубы, также действуют ледовые площадки "Айсберг" и "Десант". "Есть серьезные планы по развитию ДС "Олимпийского", там начинается строительство дополнительных раздевалок, подсобных помещений, в планах - еще одна ледовая арена. У нас хоккей действительно популярен, будем и дальше его развивать, в том числе в рамках национального проекта. Напомню, что Рязанская область по количеству игроков Ночной Лиги – уверенный лидер в стране. Все муниципалитеты в этом участвуют. Планируем дальше строить ледовые арены в городах Касимов и Скопин", - подчеркнул Павел Малков. Приоритетным направлением, по словам губернатора, остается строительство ФОКов в муниципалитетах, не имеющих таких учреждений. Сейчас прорабатывается возможность строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Сапожковского и Ухоловского районов.

https://ria.ru/20241211/malkov-1988702277.html

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павел малков