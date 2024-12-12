Влияние Макрона ослабло, заявил французский политолог
Политолог Поликар: влияние Макрона на международной арене ослабло
© AP Photo / Yara NardiПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Yara Nardi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Влияние президента Франции Эммануэля Макрона из-за продолжающегося политического кризиса в стране ослабло на международной арене, в особенности в ЕС, с ним больше не считаются, заявил РИА Новости эксперт Института политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар.
"Большинство людей считают, что результаты парламентских выборов и вотум недоверия правительству полностью подорвали его легитимность. У него уже давно нет политического большинства, и справедливо считать, что он утратил реальное влияние", - заявил эксперт.
Макрон в четверг отправляется в Варшаву, где, как ожидается, доложит польскому премьеру Дональду Туску о своей встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Париже на прошлой неделе. Как сообщал Елисейский дворец, Макрон намерен обсудить "европейскую поддержку Украины" с Варшавой, к которой с января переходит председательство в ЕС, а также сделку ЕС и МЕРКОСУР. При этом Трамп после встречи призвал к "немедленному прекращению огня" и переговорам по прекращению конфликта на Украине, отметив, что Киеву впредь не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Поликар считает, что к Макрону уже не прислушиваются, а в таких вопросах, как создание коалиции для отправки войск на Украину или предотвращение подписания соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР, Франция больше не имеет голоса.
"На международной арене и в особенности в Европе голос Франции крайне ослаблен. Мы ясно видим, что (глава Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен не принимает во внимание то, что он говорит, и принимает собственные решения, которые противоречат тому, чего хотели бы французы. Ясно, что Макрон ослаблен. Все знают, что он крайне непопулярен и что через два с половиной года он более не будет президентом. Он, как и Шольц, полностью списан со счетов", - считает Поликар.
При этом, по его мнению, Франция утратила свое влияние не только из-за Макрона, но и из-за ухудшающейся экономической ситуации в стране.
На прошлой неделе опрос компании Elabe для телеканала BFMTV показал, что 63% французов желают отставки Макрона в случае вотума недоверия его правительству. Макрон, чей рейтинг, согласно октябрьскому опросу Verian-Epoka для издания Figaro Magazine, упал до рекордного минимума (17%), неоднократно заявлял, что не намерен уходить в отставку до истечения своего второго мандата в мае 2027 года.
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