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В МАГАТЭ заявили, что ежедневно слышали взрывы у ЗАЭС
В МАГАТЭ заявили, что ежедневно слышали взрывы у ЗАЭС - РИА Новости, 12.12.2024
В МАГАТЭ заявили, что ежедневно слышали взрывы у ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что его сотрудники, посетившие Запорожскую АЭС (ЗАЭС) на протяжении прошлой недели ежедневно... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T21:39
2024-12-12T21:39
2024-12-12T21:39
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что его сотрудники, посетившие Запорожскую АЭС (ЗАЭС) на протяжении прошлой недели ежедневно слышали взрывы рядом со станцией, однако о каких-либо повреждениях не сообщалось. "Команда МАГАТЭ сообщила, что слышала взрывы каждый день в течение последней недели на некотором расстоянии от ЗАЭС. О повреждениях ЗАЭС команде не сообщалось", - говорится в заявлении агентства. Ранее глава МАГАТЭ заявил об атаке беспилотника по автомобилю экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС во вторник, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 мск объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
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В МАГАТЭ заявили, что ежедневно слышали взрывы у ЗАЭС
МАГАТЭ: на прошлой неделе у ЗАЭС были слышны взрывы, о повреждениях не сообщали