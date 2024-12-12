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У России не было причин для нападения на автомобиль МАГАТЭ, заявил Ульянов - РИА Новости, 12.12.2024
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15:51 12.12.2024 (обновлено: 16:27 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/magate-1988848429.html
У России не было причин для нападения на автомобиль МАГАТЭ, заявил Ульянов
У России не было причин для нападения на автомобиль МАГАТЭ, заявил Ульянов - РИА Новости, 12.12.2024
У России не было причин для нападения на автомобиль МАГАТЭ, заявил Ульянов
У России не было и не могло быть никаких военных или политических мотивов для нападения на автомобиль миссии МАГАТЭ недалеко от Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:51
2024-12-12T16:27
россия
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в мире
вена
михаил ульянов (дипломат)
запорожская аэс
рафаэль гросси
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. У России не было и не могло быть никаких военных или политических мотивов для нападения на автомобиль миссии МАГАТЭ недалеко от Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Хочу подчеркнуть, что у России не было и не могло быть никаких военных или политических мотивов для нападения на бронеавтомобиль МАГАТЭ. Уместно задать вопрос – кому было выгодно попытаться создать еще более нездоровую атмосферу в преддверии внеочередной сессии Совета? России или Украине? Ответ, думается, для всех очевидный", - заявил Ульянов.Текст его заявления опубликовал официальный Telegram-канал постпредства РФ при международных организациях в Вене.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об атаке беспилотника на автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС во вторник, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
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россия, магатэ, в мире, вена, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, рафаэль гросси, украина
Россия, МАГАТЭ, В мире, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Украина
У России не было причин для нападения на автомобиль МАГАТЭ, заявил Ульянов

Ульянов заявил, что у России не было мотивов нападать на МАГАТЭ

© СоцсетиПоследствия атаки беспилотником автомобиля экспертов МАГАТЭ на дороге к Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Последствия атаки беспилотником автомобиля экспертов МАГАТЭ на дороге к Запорожской АЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Соцсети
Последствия атаки беспилотником автомобиля экспертов МАГАТЭ на дороге к Запорожской АЭС со стороны ВСУ
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. У России не было и не могло быть никаких военных или политических мотивов для нападения на автомобиль миссии МАГАТЭ недалеко от Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Хочу подчеркнуть, что у России не было и не могло быть никаких военных или политических мотивов для нападения на бронеавтомобиль МАГАТЭ. Уместно задать вопрос – кому было выгодно попытаться создать еще более нездоровую атмосферу в преддверии внеочередной сессии Совета? России или Украине? Ответ, думается, для всех очевидный", - заявил Ульянов.
Текст его заявления опубликовал официальный Telegram-канал постпредства РФ при международных организациях в Вене.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об атаке беспилотника на автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС во вторник, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Гросси отказался назвать виновных в атаке на автомобиль МАГАТЭ
Вчера, 15:09
 
РоссияМАГАТЭВ миреВенаМихаил Ульянов (дипломат)Запорожская АЭСРафаэль ГроссиУкраина
 
 
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