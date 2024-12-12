https://ria.ru/20241212/magate-1988848429.html

У России не было причин для нападения на автомобиль МАГАТЭ, заявил Ульянов

У России не было причин для нападения на автомобиль МАГАТЭ, заявил Ульянов - РИА Новости, 12.12.2024

У России не было причин для нападения на автомобиль МАГАТЭ, заявил Ульянов

У России не было и не могло быть никаких военных или политических мотивов для нападения на автомобиль миссии МАГАТЭ недалеко от Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:51

2024-12-12T15:51

2024-12-12T16:27

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магатэ

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михаил ульянов (дипломат)

запорожская аэс

рафаэль гросси

украина

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. У России не было и не могло быть никаких военных или политических мотивов для нападения на автомобиль миссии МАГАТЭ недалеко от Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Хочу подчеркнуть, что у России не было и не могло быть никаких военных или политических мотивов для нападения на бронеавтомобиль МАГАТЭ. Уместно задать вопрос – кому было выгодно попытаться создать еще более нездоровую атмосферу в преддверии внеочередной сессии Совета? России или Украине? Ответ, думается, для всех очевидный", - заявил Ульянов.Текст его заявления опубликовал официальный Telegram-канал постпредства РФ при международных организациях в Вене.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об атаке беспилотника на автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС во вторник, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.

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россия, магатэ, в мире, вена, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, рафаэль гросси, украина