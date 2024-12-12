Рейтинг@Mail.ru
Украина созывает заседание Совета управляющих МАГАТЭ - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/magate-1988712969.html
Украина созывает заседание Совета управляющих МАГАТЭ
Украина созывает заседание Совета управляющих МАГАТЭ - РИА Новости, 12.12.2024
Украина созывает заседание Совета управляющих МАГАТЭ
Украина в четверг созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить "последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T00:18
2024-12-12T00:18
в мире
украина
россия
киев
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_4dde22a3342c1f40da03407df466665c.jpg
ВЕНА, 12 дек - РИА Новости. Украина в четверг созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить "последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС", российская сторона при этом указывает на то, что тема, вынесенная Киевом на обсуждение, находится вне мандата Совета. "Совет управляющих МАГАТЭ проведет заседание в штаб-квартире агентства в четверг, 12 декабря, в 10.00 по центральноевропейскому времени", - сообщает МАГАТЭ. Уточняется, что заседание созывается председателем совета в соответствии с письмом, направленным ему украинской стороной. Мероприятие будет закрыто для прессы. При этом, как подчеркнула российская сторона, это обсуждение вне мандата Совета управляющих МАГАТЭ, отвечающего за ядерную безопасность. "Увязка этих двух тем друг с другом "притянута за уши" и выходит за рамки мандата МАГАТЭ", - написал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем официальном Telegram-канале. Ранее постпред РФ неоднократно указывал на то, что Украина использует международные площадки, включая МАГАТЭ, для политизации вопросов, которые не относятся к компетенции этих организаций.
https://ria.ru/20241211/rogov-1988552246.html
https://ria.ru/20241205/zaes-1987467324.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_99596c1841f3fa3819453fc7e8548088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, михаил ульянов (дипломат), магатэ
В мире, Украина, Россия, Киев, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
Украина созывает заседание Совета управляющих МАГАТЭ

Ульянов: Украина созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 12 дек - РИА Новости. Украина в четверг созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить "последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС", российская сторона при этом указывает на то, что тема, вынесенная Киевом на обсуждение, находится вне мандата Совета.
"Совет управляющих МАГАТЭ проведет заседание в штаб-квартире агентства в четверг, 12 декабря, в 10.00 по центральноевропейскому времени", - сообщает МАГАТЭ. Уточняется, что заседание созывается председателем совета в соответствии с письмом, направленным ему украинской стороной. Мероприятие будет закрыто для прессы.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Рогов прокомментировал атаку БПЛА на автомобиль с сотрудниками МАГАТЭ
11 декабря, 09:47
При этом, как подчеркнула российская сторона, это обсуждение вне мандата Совета управляющих МАГАТЭ, отвечающего за ядерную безопасность.
"Увязка этих двух тем друг с другом "притянута за уши" и выходит за рамки мандата МАГАТЭ", - написал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем официальном Telegram-канале.
Ранее постпред РФ неоднократно указывал на то, что Украина использует международные площадки, включая МАГАТЭ, для политизации вопросов, которые не относятся к компетенции этих организаций.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации вокруг ЗАЭС
5 декабря, 10:20
 
В миреУкраинаРоссияКиевМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала