https://ria.ru/20241212/lyzhi-1988815060.html

В Подмосковье откроют более 180 лыжных трасс

В Подмосковье откроют более 180 лыжных трасс - РИА Новости, 12.12.2024

В Подмосковье откроют более 180 лыжных трасс

Более 180 лыжных трасс будут работать в Подмосковье этой зимой, 60 из них оборудованы в парках и оснащены пунктами проката, теплыми раздевалками и точками... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:05

2024-12-12T14:05

2024-12-12T14:05

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 180 лыжных трасс будут работать в Подмосковье этой зимой, 60 из них оборудованы в парках и оснащены пунктами проката, теплыми раздевалками и точками питания, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Зимой в Подмосковье откроются 184 лыжные трассы. Самая длинная — 38-километровая дистанция в Дмитровском городском округе на маршруте ВЕЛО1", - отмечается в Telegram-канале пресс-службы. Зимний сезон открыли в областной СШОР "Истина" в Истре, где 30 ноября прошли первые лыжные гонки. В парках Подмосковья оборудовано 60 лыжных трасс. Они оснащены пунктами проката, теплыми раздевалками, точками питания и местами для отдыха. Кроме того, в парках можно будет покататься на тюбинговых горках, добавили в пресс-службе. -0-

https://ria.ru/20241026/podmoskove-1980199902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), истра, лыжные виды спорта