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В Подмосковье откроют более 180 лыжных трасс - РИА Новости, 12.12.2024
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Новости Подмосковья
 
14:05 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/lyzhi-1988815060.html
В Подмосковье откроют более 180 лыжных трасс
В Подмосковье откроют более 180 лыжных трасс - РИА Новости, 12.12.2024
В Подмосковье откроют более 180 лыжных трасс
Более 180 лыжных трасс будут работать в Подмосковье этой зимой, 60 из них оборудованы в парках и оснащены пунктами проката, теплыми раздевалками и точками... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:05
2024-12-12T14:05
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 180 лыжных трасс будут работать в Подмосковье этой зимой, 60 из них оборудованы в парках и оснащены пунктами проката, теплыми раздевалками и точками питания, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Зимой в Подмосковье откроются 184 лыжные трассы. Самая длинная — 38-километровая дистанция в Дмитровском городском округе на маршруте ВЕЛО1", - отмечается в Telegram-канале пресс-службы. Зимний сезон открыли в областной СШОР "Истина" в Истре, где 30 ноября прошли первые лыжные гонки. В парках Подмосковья оборудовано 60 лыжных трасс. Они оснащены пунктами проката, теплыми раздевалками, точками питания и местами для отдыха. Кроме того, в парках можно будет покататься на тюбинговых горках, добавили в пресс-службе. -0-
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московская область (подмосковье), истра, лыжные виды спорта
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Лыжные виды спорта
В Подмосковье откроют более 180 лыжных трасс

Более 180 лыжных трасс будут работать в Подмосковье этой зимой

© Фото : Егор ГавриленкоУчастник соревнований "Красногорская лыжня" в Подмосковье
Участник соревнований Красногорская лыжня в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : Егор Гавриленко
Участник соревнований "Красногорская лыжня" в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 180 лыжных трасс будут работать в Подмосковье этой зимой, 60 из них оборудованы в парках и оснащены пунктами проката, теплыми раздевалками и точками питания, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Зимой в Подмосковье откроются 184 лыжные трассы. Самая длинная — 38-километровая дистанция в Дмитровском городском округе на маршруте ВЕЛО1", - отмечается в Telegram-канале пресс-службы.
Зимний сезон открыли в областной СШОР "Истина" в Истре, где 30 ноября прошли первые лыжные гонки.
В парках Подмосковья оборудовано 60 лыжных трасс. Они оснащены пунктами проката, теплыми раздевалками, точками питания и местами для отдыха. Кроме того, в парках можно будет покататься на тюбинговых горках, добавили в пресс-службе. -0-
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИстраЛыжные виды спорта
 
 
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