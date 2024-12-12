В Подмосковье откроют более 180 лыжных трасс
Более 180 лыжных трасс будут работать в Подмосковье этой зимой
© Фото : Егор ГавриленкоУчастник соревнований "Красногорская лыжня" в Подмосковье
© Фото : Егор Гавриленко
Участник соревнований "Красногорская лыжня" в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 180 лыжных трасс будут работать в Подмосковье этой зимой, 60 из них оборудованы в парках и оснащены пунктами проката, теплыми раздевалками и точками питания, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Зимой в Подмосковье откроются 184 лыжные трассы. Самая длинная — 38-километровая дистанция в Дмитровском городском округе на маршруте ВЕЛО1", - отмечается в Telegram-канале пресс-службы.
Зимний сезон открыли в областной СШОР "Истина" в Истре, где 30 ноября прошли первые лыжные гонки.
В парках Подмосковья оборудовано 60 лыжных трасс. Они оснащены пунктами проката, теплыми раздевалками, точками питания и местами для отдыха. Кроме того, в парках можно будет покататься на тюбинговых горках, добавили в пресс-службе. -0-
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