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В Красноярском крае в 2024 г восстановили все погибшие лесные насаждения - РИА Новости, 12.12.2024
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15:15 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/les-1988837313.html
В Красноярском крае в 2024 г восстановили все погибшие лесные насаждения
В Красноярском крае в 2024 г восстановили все погибшие лесные насаждения - РИА Новости, 12.12.2024
В Красноярском крае в 2024 г восстановили все погибшие лесные насаждения
Специалисты в 2024 году в рамках нацпроекта "Экология" восстановили 100% всех погибших лесных насаждений, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:15
2024-12-12T15:15
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 12 дек - РИА Новости. Специалисты в 2024 году в рамках нацпроекта "Экология" восстановили 100% всех погибших лесных насаждений, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и лесного комплекса региона. "В Красноярском крае в 2024 в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" специалисты лесничеств и арендаторы восстановили 100% площадей всех погибших лесных насаждений. За время реализации проекта в регионе территория лесовосстановления увеличилась с 92,9 тыс. га в 2019 году до 160,1 тыс. га в 2024 году", - говорится в сообщении. В местах после вырубок и пожаров высадили 15,4 миллиона сеянцев хвойных пород с открытой и закрытой корневой системой. Самые большие территории восстановили в Тинском, Мотыгинском и Кодинском лесничествах. "За время действия национального проекта "Экология" в Красноярском крае восстановлено почти 690 тысяч гектаров леса. Большую часть работ по лесовосстановлению провели арендаторы лесных участков, они восстановили более 500 тысяч га. Важно, что сегодня лесозаготовители ответственно относятся к сохранению и приумножению лесных богатств края", - сказал глава краевого министерства Алексей Панов. Отмечается, что проводить работы по лесовосстановлению помогает новая техника и оборудование. За пять лет в лесничествах края материально-техническая база пополнилась на 369 единиц. "Технику покупаем как за счет средств краевого бюджета, так и в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Это помогает нам подготавливать почву для проведения работ по лесовосстановлению, ухаживать за подрастающими саженцами во время проведения агроуходов", - сообщили в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.
https://ria.ru/20241127/stroitelstvo-1985943351.html
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60
красноярский край
Красноярский край
В Красноярском крае в 2024 г восстановили все погибшие лесные насаждения

В Красноярском крае в 2024 г восстановили 100% погибших лесных насаждений

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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КРАСНОЯРСК, 12 дек - РИА Новости. Специалисты в 2024 году в рамках нацпроекта "Экология" восстановили 100% всех погибших лесных насаждений, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и лесного комплекса региона.
"В Красноярском крае в 2024 в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" специалисты лесничеств и арендаторы восстановили 100% площадей всех погибших лесных насаждений. За время реализации проекта в регионе территория лесовосстановления увеличилась с 92,9 тыс. га в 2019 году до 160,1 тыс. га в 2024 году", - говорится в сообщении.
В местах после вырубок и пожаров высадили 15,4 миллиона сеянцев хвойных пород с открытой и закрытой корневой системой. Самые большие территории восстановили в Тинском, Мотыгинском и Кодинском лесничествах.
"За время действия национального проекта "Экология" в Красноярском крае восстановлено почти 690 тысяч гектаров леса. Большую часть работ по лесовосстановлению провели арендаторы лесных участков, они восстановили более 500 тысяч га. Важно, что сегодня лесозаготовители ответственно относятся к сохранению и приумножению лесных богатств края", - сказал глава краевого министерства Алексей Панов.
Отмечается, что проводить работы по лесовосстановлению помогает новая техника и оборудование. За пять лет в лесничествах края материально-техническая база пополнилась на 369 единиц.
"Технику покупаем как за счет средств краевого бюджета, так и в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Это помогает нам подготавливать почву для проведения работ по лесовосстановлению, ухаживать за подрастающими саженцами во время проведения агроуходов", - сообщили в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.
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