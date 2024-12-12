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Лавров и Сийярто обсудили прекращение огня на Украине - РИА Новости, 12.12.2024
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17:56 12.12.2024 (обновлено: 18:10 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/lavrov-1988880915.html
Лавров и Сийярто обсудили прекращение огня на Украине
Лавров и Сийярто обсудили прекращение огня на Украине - РИА Новости, 12.12.2024
Лавров и Сийярто обсудили прекращение огня на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили по телефону предложенные Будапештом, но отвергнутые Киевом режим... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:56
2024-12-12T18:10
в мире
украина
киев
россия
сергей лавров
петер сийярто
будапешт
владимир путин
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили по телефону предложенные Будапештом, но отвергнутые Киевом режим прекращения огня и обмен пленными между РФ и Украиной, главы ведомств условились продолжить тесный доверительный диалог по различным аспектам украинского кризиса, сообщили в МИД РФ."В развитие состоявшегося ранее телефонного разговора между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Виктором Орбаном по итогам обсуждения венгерским лидером ситуации вокруг Украины с избранным президентом США Дональдом Трампом Петер Сийярто сообщил, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на "украинском фронте" и масштабном обмене пленными было отвергнуто (Владимиром) Зеленским, о чем Будапешт был проинформирован официальными лицами киевского режима. В этот же день заявление на эту тему сделал Орбан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.В МИД РФ подчеркнули, что Лавров отметил, что Киев не впервые отвергает гуманитарные инициативы, в том числе те, что предлагает Будапешт и Анкара."С российской стороны было подтверждено видение реалистичного пути прекращения конфликта, изложенное в выступлении президента Российской Федерации Владимира Путина 14 июня. Министры условились продолжить тесный доверительный диалог по различным аспектам украинского кризиса с учетом высказываемых различными государствами оценок и идей", - говорится в сообщении МИД.
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в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, петер сийярто, будапешт, владимир путин
В мире, Украина, Киев, Россия, Сергей Лавров, Петер Сийярто, Будапешт, Владимир Путин
Лавров и Сийярто обсудили прекращение огня на Украине

Лавров и Сийярто обсудили предложенное Венгрией прекращение огня на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили по телефону предложенные Будапештом, но отвергнутые Киевом режим прекращения огня и обмен пленными между РФ и Украиной, главы ведомств условились продолжить тесный доверительный диалог по различным аспектам украинского кризиса, сообщили в МИД РФ.
"В развитие состоявшегося ранее телефонного разговора между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Виктором Орбаном по итогам обсуждения венгерским лидером ситуации вокруг Украины с избранным президентом США Дональдом Трампом Петер Сийярто сообщил, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на "украинском фронте" и масштабном обмене пленными было отвергнуто (Владимиром) Зеленским, о чем Будапешт был проинформирован официальными лицами киевского режима. В этот же день заявление на эту тему сделал Орбан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В МИД РФ подчеркнули, что Лавров отметил, что Киев не впервые отвергает гуманитарные инициативы, в том числе те, что предлагает Будапешт и Анкара.
"С российской стороны было подтверждено видение реалистичного пути прекращения конфликта, изложенное в выступлении президента Российской Федерации Владимира Путина 14 июня. Министры условились продолжить тесный доверительный диалог по различным аспектам украинского кризиса с учетом высказываемых различными государствами оценок и идей", - говорится в сообщении МИД.
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В миреУкраинаКиевРоссияСергей ЛавровПетер СийяртоБудапештВладимир Путин
 
 
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