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В России за шесть лет снизилась распространенность курения - РИА Новости, 12.12.2024
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15:33 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/kurenie-1988842526.html
В России за шесть лет снизилась распространенность курения
В России за шесть лет снизилась распространенность курения - РИА Новости, 12.12.2024
В России за шесть лет снизилась распространенность курения
Распространенность курения среди граждан в возрасте 15 лет и старше за шесть лет в России сократилась с 24% до 18%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:33
2024-12-12T15:33
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Распространенность курения среди граждан в возрасте 15 лет и старше за шесть лет в России сократилась с 24% до 18%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "В последние 6 лет распространение курения табака среди населения РФ в возрасте 15 лет и старше сократилось с 24,2% до 18,6%", - сказал Мурашко на Всероссийском форуме по общественному здоровью. Он отметил, что наблюдается также снижение потребления алкогольной продукции за последние 5 лет на 6,7%, хотя в последний год эта тенденция чуть приостановилась. По словам министра, медики должны подавать личный пример по ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек, это отличный стимул для пациентов.
https://ria.ru/20241202/kurenie-1986805697.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
В России за шесть лет снизилась распространенность курения

Мурашко: распространенность курения среди 15-летних и старше сократилась до 18%

© Fotolia / wasansrisawatТабличка "Курение запрещено"
Табличка Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Fotolia / wasansrisawat
Табличка "Курение запрещено". Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Распространенность курения среди граждан в возрасте 15 лет и старше за шесть лет в России сократилась с 24% до 18%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В последние 6 лет распространение курения табака среди населения РФ в возрасте 15 лет и старше сократилось с 24,2% до 18,6%", - сказал Мурашко на Всероссийском форуме по общественному здоровью.
Он отметил, что наблюдается также снижение потребления алкогольной продукции за последние 5 лет на 6,7%, хотя в последний год эта тенденция чуть приостановилась.
По словам министра, медики должны подавать личный пример по ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек, это отличный стимул для пациентов.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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