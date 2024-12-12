https://ria.ru/20241212/kurenie-1988842526.html

В России за шесть лет снизилась распространенность курения

В России за шесть лет снизилась распространенность курения - РИА Новости, 12.12.2024

В России за шесть лет снизилась распространенность курения

Распространенность курения среди граждан в возрасте 15 лет и старше за шесть лет в России сократилась с 24% до 18%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:33

2024-12-12T15:33

2024-12-12T15:33

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90817/04/908170401_0:78:4129:2401_1920x0_80_0_0_84a014e45de2d6d4603039d4a5c64368.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Распространенность курения среди граждан в возрасте 15 лет и старше за шесть лет в России сократилась с 24% до 18%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "В последние 6 лет распространение курения табака среди населения РФ в возрасте 15 лет и старше сократилось с 24,2% до 18,6%", - сказал Мурашко на Всероссийском форуме по общественному здоровью. Он отметил, что наблюдается также снижение потребления алкогольной продукции за последние 5 лет на 6,7%, хотя в последний год эта тенденция чуть приостановилась. По словам министра, медики должны подавать личный пример по ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек, это отличный стимул для пациентов.

https://ria.ru/20241202/kurenie-1986805697.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко