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Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль - РИА Новости, 12.12.2024
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00:08 12.12.2024 (обновлено: 00:19 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/kreml-1988712805.html
Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль
Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль - РИА Новости, 12.12.2024
Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль
Главную новогоднюю елку России, которая будет установлена на Соборной площади, доставили в Кремль, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T00:08
2024-12-12T00:19
общество
московская область (подмосковье)
новый год
россия
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю елку России, которая будет установлена на Соборной площади, доставили в Кремль, передает корреспондент РИА Новости. Автопоезд с елью по традиции заехал на территорию Кремля через Спасские ворота. Елку на автопоезде в Кремль привез Дед Мороз. Он передал комендатуре Кремля подорожную грамоту и рассказал журналистам, что доставил елку в целостности и сохранности."Я привез елочку из Можайского района. Доехали, ну, были трудности свои, но доставили в целостности и сохранности. Скользко было, узко, ремонты везде идут. Такие трудности, естественно, машины со всех сторон едут, фотографируют, сигналят. А надо за дорогой смотреть. Елочка очень красивая в этом году, пушистая, высокая", - сказал Дед Мороз. Он также поделился, что сотрудники ДПС его по дороге не останавливали, а сопровождали.Главную елку страны спилили 9 декабря вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Ели 90 лет, ее высота - 25 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров, а размах веток - 8 метров. Поиски главной новогодней елки страны по традиции начались еще летом. Более 25 претенденток со всей Московской области участвовали в конкурсе на звание главной новогодней елки страны. Отбор главной новогодней елки страны проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид.
https://ria.ru/20241210/elka-1988437379.html
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общество, московская область (подмосковье), новый год, россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Новый год, Россия
Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль

Главную новогоднюю ель, которую установят на Соборной площади, привезли в Кремль

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГлавная новогодняя елка России на Соборной площади в Кремле
Главная новогодняя елка России на Соборной площади в Кремле - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Главная новогодняя елка России на Соборной площади в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю елку России, которая будет установлена на Соборной площади, доставили в Кремль, передает корреспондент РИА Новости.
Автопоезд с елью по традиции заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.
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Главную экологическую елку России открыли в Московском зоопарке
10 декабря, 16:18
Елку на автопоезде в Кремль привез Дед Мороз. Он передал комендатуре Кремля подорожную грамоту и рассказал журналистам, что доставил елку в целостности и сохранности.
«
"Я привез елочку из Можайского района. Доехали, ну, были трудности свои, но доставили в целостности и сохранности. Скользко было, узко, ремонты везде идут. Такие трудности, естественно, машины со всех сторон едут, фотографируют, сигналят. А надо за дорогой смотреть. Елочка очень красивая в этом году, пушистая, высокая", - сказал Дед Мороз. Он также поделился, что сотрудники ДПС его по дороге не останавливали, а сопровождали.
Главную елку страны спилили 9 декабря вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Ели 90 лет, ее высота - 25 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров, а размах веток - 8 метров.
Поиски главной новогодней елки страны по традиции начались еще летом. Более 25 претенденток со всей Московской области участвовали в конкурсе на звание главной новогодней елки страны. Отбор главной новогодней елки страны проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид.
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Нашедшему главную новогоднюю елку в Подмосковье подарили автомобиль
9 декабря, 12:31
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Новый годРоссия
 
 
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