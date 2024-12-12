Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль
Главную новогоднюю ель, которую установят на Соборной площади, привезли в Кремль
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГлавная новогодняя елка России на Соборной площади в Кремле
Главная новогодняя елка России на Соборной площади в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю елку России, которая будет установлена на Соборной площади, доставили в Кремль, передает корреспондент РИА Новости.
Автопоезд с елью по традиции заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.
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10 декабря, 16:18
Елку на автопоезде в Кремль привез Дед Мороз. Он передал комендатуре Кремля подорожную грамоту и рассказал журналистам, что доставил елку в целостности и сохранности.
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"Я привез елочку из Можайского района. Доехали, ну, были трудности свои, но доставили в целостности и сохранности. Скользко было, узко, ремонты везде идут. Такие трудности, естественно, машины со всех сторон едут, фотографируют, сигналят. А надо за дорогой смотреть. Елочка очень красивая в этом году, пушистая, высокая", - сказал Дед Мороз. Он также поделился, что сотрудники ДПС его по дороге не останавливали, а сопровождали.
Главную елку страны спилили 9 декабря вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Ели 90 лет, ее высота - 25 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров, а размах веток - 8 метров.
Поиски главной новогодней елки страны по традиции начались еще летом. Более 25 претенденток со всей Московской области участвовали в конкурсе на звание главной новогодней елки страны. Отбор главной новогодней елки страны проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид.