https://ria.ru/20241212/kreml-1988712805.html

Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль

Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль - РИА Новости, 12.12.2024

Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль

Главную новогоднюю елку России, которая будет установлена на Соборной площади, доставили в Кремль, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T00:08

2024-12-12T00:08

2024-12-12T00:19

общество

московская область (подмосковье)

новый год

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40823/94/408239490_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f197f0b9267ea5c8b2cccb3ed8377b90.jpg

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю елку России, которая будет установлена на Соборной площади, доставили в Кремль, передает корреспондент РИА Новости. Автопоезд с елью по традиции заехал на территорию Кремля через Спасские ворота. Елку на автопоезде в Кремль привез Дед Мороз. Он передал комендатуре Кремля подорожную грамоту и рассказал журналистам, что доставил елку в целостности и сохранности."Я привез елочку из Можайского района. Доехали, ну, были трудности свои, но доставили в целостности и сохранности. Скользко было, узко, ремонты везде идут. Такие трудности, естественно, машины со всех сторон едут, фотографируют, сигналят. А надо за дорогой смотреть. Елочка очень красивая в этом году, пушистая, высокая", - сказал Дед Мороз. Он также поделился, что сотрудники ДПС его по дороге не останавливали, а сопровождали.Главную елку страны спилили 9 декабря вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Ели 90 лет, ее высота - 25 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров, а размах веток - 8 метров. Поиски главной новогодней елки страны по традиции начались еще летом. Более 25 претенденток со всей Московской области участвовали в конкурсе на звание главной новогодней елки страны. Отбор главной новогодней елки страны проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид.

https://ria.ru/20241210/elka-1988437379.html

https://ria.ru/20241209/elka-1988128168.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), новый год, россия