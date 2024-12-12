https://ria.ru/20241212/kredit-1988723704.html

Средний размер потребкредита в России упал до минимума с 2017 года

Средний размер потребкредита в России упал до минимума с 2017 года - РИА Новости, 12.12.2024

Средний размер потребкредита в России упал до минимума с 2017 года

Россияне в ноябре в среднем брали потребкредиты на 132,4 тысячи рублей - это минимум за последние семь лет, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T04:09

2024-12-12T04:09

2024-12-12T04:09

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россияне в ноябре в среднем брали потребкредиты на 132,4 тысячи рублей - это минимум за последние семь лет, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Банки начали сокращать средний размер кредита в июле, когда ЦБ впервые в этом году поднял ключевую ставку. С тех пор показатель все время уменьшался. В ноябре он упал до 132,4 тысячи рублей. "Такой показатель в последний раз встречался во втором квартале 2017 года - после этого периода россияне всегда занимали в банках больше", - прокомментировали в бюро кредитных историй. При этом в прошлом месяце показатель уменьшился сразу на 13,4% по сравнению с октябрем - это стало максимальным месячным падением с марта 2022 года. Среди причин сокращения в бюро назвали рекордную ключевую ставку ЦБ, которая в конце октября была повышена до 21%, а также ужесточение регулирования. Осенью Банк России ужесточил ряд ограничений на выдачу необеспеченных потребкредитов.

https://ria.ru/20241030/kredit-1980812163.html

https://ria.ru/20240602/rassrochka-1949948988.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)