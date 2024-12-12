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Средний размер потребкредита в России упал до минимума с 2017 года - РИА Новости, 12.12.2024
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04:09 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/kredit-1988723704.html
Средний размер потребкредита в России упал до минимума с 2017 года
Средний размер потребкредита в России упал до минимума с 2017 года - РИА Новости, 12.12.2024
Средний размер потребкредита в России упал до минимума с 2017 года
Россияне в ноябре в среднем брали потребкредиты на 132,4 тысячи рублей - это минимум за последние семь лет, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T04:09
2024-12-12T04:09
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россияне в ноябре в среднем брали потребкредиты на 132,4 тысячи рублей - это минимум за последние семь лет, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Банки начали сокращать средний размер кредита в июле, когда ЦБ впервые в этом году поднял ключевую ставку. С тех пор показатель все время уменьшался. В ноябре он упал до 132,4 тысячи рублей. "Такой показатель в последний раз встречался во втором квартале 2017 года - после этого периода россияне всегда занимали в банках больше", - прокомментировали в бюро кредитных историй. При этом в прошлом месяце показатель уменьшился сразу на 13,4% по сравнению с октябрем - это стало максимальным месячным падением с марта 2022 года. Среди причин сокращения в бюро назвали рекордную ключевую ставку ЦБ, которая в конце октября была повышена до 21%, а также ужесточение регулирования. Осенью Банк России ужесточил ряд ограничений на выдачу необеспеченных потребкредитов.
https://ria.ru/20241030/kredit-1980812163.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Средний размер потребкредита в России упал до минимума с 2017 года

"Скоринг бюро": россияне в ноябре в среднем брали кредиты на 132,4 тысячи рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россияне в ноябре в среднем брали потребкредиты на 132,4 тысячи рублей - это минимум за последние семь лет, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Банки начали сокращать средний размер кредита в июле, когда ЦБ впервые в этом году поднял ключевую ставку. С тех пор показатель все время уменьшался.
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В ноябре он упал до 132,4 тысячи рублей. "Такой показатель в последний раз встречался во втором квартале 2017 года - после этого периода россияне всегда занимали в банках больше", - прокомментировали в бюро кредитных историй.
При этом в прошлом месяце показатель уменьшился сразу на 13,4% по сравнению с октябрем - это стало максимальным месячным падением с марта 2022 года.
Среди причин сокращения в бюро назвали рекордную ключевую ставку ЦБ, которая в конце октября была повышена до 21%, а также ужесточение регулирования. Осенью Банк России ужесточил ряд ограничений на выдачу необеспеченных потребкредитов.
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