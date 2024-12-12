https://ria.ru/20241212/krazha-1988723526.html

В Москве уборщица несколько месяцев воровала из квартиры клиентки деньги

В Москве уборщица несколько месяцев воровала из квартиры клиентки деньги - РИА Новости, 12.12.2024

В Москве уборщица несколько месяцев воровала из квартиры клиентки деньги

Уборщица в течение нескольких месяцев воровала из квартиры клиентки деньги и ювелирные украшения в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T03:58

2024-12-12T03:58

2024-12-12T03:58

происшествия

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черная пятница

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уборщица в течение нескольких месяцев воровала из квартиры клиентки деньги и ювелирные украшения в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, в сентябре прошлого года жительница столицы через приложение нашла клинера и пригласила для уборки квартиры. В дальнейшем уборщица приходила к ней один-два раза в месяц. В какой-то момент хозяйка квартиры не нашла флакона духов от английского парфюмерного бренда, однако не предала этому особого значения. "В марте, когда женщина собиралась на работу, она не нашла серьги из белого золота с бриллиантами и жемчугом, но решила, что они затерялись в комоде. Спустя пару месяцев хозяйка убрала ювелирные украшения с комода в его верхний ящик. Спустя несколько дней женщина хотела взять оттуда кольцо... но не нашла его там", - сказал собеседник. На следующий день она решила разобрать комод и в итоге не досчиталась не только вышеперечисленного, но еще денег и нескольких пар серег, в том числе с бриллиантами и сапфирами. Тогда женщина пошла в полицию. "По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части третьей статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере). Преступница была задержана спустя несколько дней, она призналась в содеянном. Полицейские провели с фигуранткой проверку показаний на месте преступления", - добавил собеседник агентства. В результате суд назначил женщине штраф.

https://ria.ru/20241129/moskva-1986385882.html

https://ria.ru/20240820/rasstavanie-1967222957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, черная пятница