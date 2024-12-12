https://ria.ru/20241212/krasnodar-1988899877.html

Родителям напавшего с ножом на школьников в Краснодаре грозит депортация

Родителям напавшего с ножом на школьников в Краснодаре грозит депортация - РИА Новости, 12.12.2024

Родителям напавшего с ножом на школьников в Краснодаре грозит депортация

Родителям подростка, напавшего с ножом на сверстников в школе Краснодара, грозит депортация в Армению за миграционное нарушение, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T19:18

2024-12-12T19:18

2024-12-12T19:18

происшествия

россия

краснодар

армения

мария львова-белова

нападение в краснодарской школе

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КРАСНОДАР, 12 дек – РИА Новости. Родителям подростка, напавшего с ножом на сверстников в школе Краснодара, грозит депортация в Армению за миграционное нарушение, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. Как позднее уточнили в оперштабе региона, все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение. В среду суд отказал в аресте школьника, подозреваемого в хулиганстве. В отношении него была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: ему нельзя ходить в школу и пользоваться интернетом. "(В отношение его родителей – ред.) рассматривается часть 1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации" – ред.)", - сказал собеседник агентства, добавив, что они приехали на Кубань из Армении. Нарушение указанной статьи может повлечь наложение административного штрафа до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ. После конфликта в школе прокуратура Прикубанского округа Краснодара начала проверку.

https://ria.ru/20241206/krasnodar-1987827867.html

https://ria.ru/20241211/krasnodar-1988696126.html

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происшествия, россия, краснодар, армения, мария львова-белова, нападение в краснодарской школе