Рейтинг@Mail.ru
Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/kosmonavty-1988713301.html
Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции
Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции - РИА Новости, 12.12.2024
Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции
Российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днём Конституции России и отметили, что она является... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T00:22
2024-12-12T00:22
космос - риа наука
россия
алексей овчинин
иван вагнер
роскосмос
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988033200_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_98801249327df58e09ac2134eeb07289.jpg
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днём Конституции России и отметили, что она является ключевым элементом, объединяющим россиян в единый народ. Конституция Российской Федерации принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Спустя год 12 декабря объявили государственным праздником. "Дорогие соотечественники, друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, поздравляем вас с борта Международной космической станции с Днём Конституции!" - сказал Овчинин в видеоролике, который опубликовала пресс-служба "Роскосмоса". Он отметил, что документ содержит в себе законодательную основу существования России, а уважительное отношение к нему и неукоснительное соблюдение всех заложенных Конституцией норм - святая обязанность каждого гражданина Российской Федерации. "Конституция нашей страны - это фундамент её суверенитета, в котором заложены основные принципы деятельности Российской Федерации как демократического государства. В основе этого документа – права и свободы наших граждан вне зависимости от их национальности или вероисповедания. Это делает Конституцию ключевым элементом, объединяющим нас в единый народ", - добавил, в свою очередь, Вагнер. Горбунов подчеркнул, что строгое соблюдение конституционных принципов и норм является залогом успешного развития России. По его словам, нынешние поколения обязаны передавать уважение и бережное отношение к ней следующим, прививать традиционные ценности и любовь к своей стране молодым гражданам. "Это позволит дальше укреплять и развивать нашу страну. С праздником!" - заключил он.
https://ria.ru/20241104/pozdravlenie-1981756260.html
https://ria.ru/20241212/konstitutsiya-1915201935.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988033200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_209d2bb28640a8cbd44be699d6e579d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос, общество
Космос - РИА Наука, Россия, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Роскосмос, Общество
Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции

Космонавты на МКС: Конституция объединяет россиян в единый народ

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкКонституция Российской Федерации в книжном магазине
Конституция Российской Федерации в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Конституция Российской Федерации в книжном магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днём Конституции России и отметили, что она является ключевым элементом, объединяющим россиян в единый народ.
Конституция Российской Федерации принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Спустя год 12 декабря объявили государственным праздником.
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем народного единства
4 ноября, 07:01
"Дорогие соотечественники, друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, поздравляем вас с борта Международной космической станции с Днём Конституции!" - сказал Овчинин в видеоролике, который опубликовала пресс-служба "Роскосмоса".
Он отметил, что документ содержит в себе законодательную основу существования России, а уважительное отношение к нему и неукоснительное соблюдение всех заложенных Конституцией норм - святая обязанность каждого гражданина Российской Федерации.
"Конституция нашей страны - это фундамент её суверенитета, в котором заложены основные принципы деятельности Российской Федерации как демократического государства. В основе этого документа – права и свободы наших граждан вне зависимости от их национальности или вероисповедания. Это делает Конституцию ключевым элементом, объединяющим нас в единый народ", - добавил, в свою очередь, Вагнер.
Горбунов подчеркнул, что строгое соблюдение конституционных принципов и норм является залогом успешного развития России. По его словам, нынешние поколения обязаны передавать уважение и бережное отношение к ней следующим, прививать традиционные ценности и любовь к своей стране молодым гражданам.
"Это позволит дальше укреплять и развивать нашу страну. С праздником!" - заключил он.
Издание Конституции России с новыми поправками - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
День Конституции Российской Федерации
Вчера, 11:44
 
Космос - РИА НаукаРоссияАлексей ОвчининИван ВагнерРоскосмосОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала