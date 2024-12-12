https://ria.ru/20241212/kosmonavty-1988713301.html

Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции

Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции - РИА Новости, 12.12.2024

Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции

Российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днём Конституции России и отметили, что она является... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T00:22

2024-12-12T00:22

2024-12-12T00:22

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днём Конституции России и отметили, что она является ключевым элементом, объединяющим россиян в единый народ. Конституция Российской Федерации принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Спустя год 12 декабря объявили государственным праздником. "Дорогие соотечественники, друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, поздравляем вас с борта Международной космической станции с Днём Конституции!" - сказал Овчинин в видеоролике, который опубликовала пресс-служба "Роскосмоса". Он отметил, что документ содержит в себе законодательную основу существования России, а уважительное отношение к нему и неукоснительное соблюдение всех заложенных Конституцией норм - святая обязанность каждого гражданина Российской Федерации. "Конституция нашей страны - это фундамент её суверенитета, в котором заложены основные принципы деятельности Российской Федерации как демократического государства. В основе этого документа – права и свободы наших граждан вне зависимости от их национальности или вероисповедания. Это делает Конституцию ключевым элементом, объединяющим нас в единый народ", - добавил, в свою очередь, Вагнер. Горбунов подчеркнул, что строгое соблюдение конституционных принципов и норм является залогом успешного развития России. По его словам, нынешние поколения обязаны передавать уважение и бережное отношение к ней следующим, прививать традиционные ценности и любовь к своей стране молодым гражданам. "Это позволит дальше укреплять и развивать нашу страну. С праздником!" - заключил он.

https://ria.ru/20241104/pozdravlenie-1981756260.html

https://ria.ru/20241212/konstitutsiya-1915201935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос, общество