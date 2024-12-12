https://ria.ru/20241212/kosmonavty-1988713301.html
Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции
Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции - РИА Новости, 12.12.2024
Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции
Российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днём Конституции России и отметили, что она является... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T00:22
2024-12-12T00:22
2024-12-12T00:22
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днём Конституции России и отметили, что она является ключевым элементом, объединяющим россиян в единый народ. Конституция Российской Федерации принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Спустя год 12 декабря объявили государственным праздником. "Дорогие соотечественники, друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, поздравляем вас с борта Международной космической станции с Днём Конституции!" - сказал Овчинин в видеоролике, который опубликовала пресс-служба "Роскосмоса". Он отметил, что документ содержит в себе законодательную основу существования России, а уважительное отношение к нему и неукоснительное соблюдение всех заложенных Конституцией норм - святая обязанность каждого гражданина Российской Федерации. "Конституция нашей страны - это фундамент её суверенитета, в котором заложены основные принципы деятельности Российской Федерации как демократического государства. В основе этого документа – права и свободы наших граждан вне зависимости от их национальности или вероисповедания. Это делает Конституцию ключевым элементом, объединяющим нас в единый народ", - добавил, в свою очередь, Вагнер. Горбунов подчеркнул, что строгое соблюдение конституционных принципов и норм является залогом успешного развития России. По его словам, нынешние поколения обязаны передавать уважение и бережное отношение к ней следующим, прививать традиционные ценности и любовь к своей стране молодым гражданам. "Это позволит дальше укреплять и развивать нашу страну. С праздником!" - заключил он.
https://ria.ru/20241104/pozdravlenie-1981756260.html
https://ria.ru/20241212/konstitutsiya-1915201935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос, общество
Космос - РИА Наука, Россия, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Роскосмос, Общество
Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции
Космонавты на МКС: Конституция объединяет россиян в единый народ
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днём Конституции России и отметили, что она является ключевым элементом, объединяющим россиян в единый народ.
Конституция Российской Федерации принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Спустя год 12 декабря объявили государственным праздником.
"Дорогие соотечественники, друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса
" Алексей Овчинин
, Иван Вагнер
и Александр Горбунов, поздравляем вас с борта Международной космической станции с Днём Конституции!" - сказал Овчинин в видеоролике, который опубликовала пресс-служба "Роскосмоса".
Он отметил, что документ содержит в себе законодательную основу существования России
, а уважительное отношение к нему и неукоснительное соблюдение всех заложенных Конституцией норм - святая обязанность каждого гражданина Российской Федерации.
"Конституция нашей страны - это фундамент её суверенитета, в котором заложены основные принципы деятельности Российской Федерации как демократического государства. В основе этого документа – права и свободы наших граждан вне зависимости от их национальности или вероисповедания. Это делает Конституцию ключевым элементом, объединяющим нас в единый народ", - добавил, в свою очередь, Вагнер.
Горбунов подчеркнул, что строгое соблюдение конституционных принципов и норм является залогом успешного развития России. По его словам, нынешние поколения обязаны передавать уважение и бережное отношение к ней следующим, прививать традиционные ценности и любовь к своей стране молодым гражданам.
"Это позволит дальше укреплять и развивать нашу страну. С праздником!" - заключил он.