https://ria.ru/20241212/koronavirus-1988782973.html
Попова ответила на вопрос о лабораторном происхождении коронавируса
Попова ответила на вопрос о лабораторном происхождении коронавируса - РИА Новости, 12.12.2024
Попова ответила на вопрос о лабораторном происхождении коронавируса
Очевидных данных, доказывающих лабораторное происхождение COVID-19, нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:22
2024-12-12T12:22
2024-12-12T12:39
здоровье - общество
анна попова
сша
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Очевидных данных, доказывающих лабораторное происхождение COVID-19, нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Очевидных и каких-то доказывающих эту ситуацию данных не представлено, их и нет", - сказала Попова журналистам, комментируя расследование США.Конгрессмены США, как следует из опубликованного ранее доклада, по итогам двухлетнего расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки. В докладе отмечается, что "вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории в китайском городе Ухань".
https://ria.ru/20241212/popova-1988751534.html
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здоровье - общество, анна попова, сша, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Анна Попова, США, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
Попова ответила на вопрос о лабораторном происхождении коронавируса
Попова заявила об отсутствии данных о лабораторном происхождении коронавируса