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Президент Южной Кореи назвал оппозицию разрушающим демократию монстром - РИА Новости, 12.12.2024
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13:20 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/koreya-1988805736.html
Президент Южной Кореи назвал оппозицию разрушающим демократию монстром
Президент Южной Кореи назвал оппозицию разрушающим демократию монстром - РИА Новости, 12.12.2024
Президент Южной Кореи назвал оппозицию разрушающим демократию монстром
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал оппозицию "разрушающим демократию монстром" и усомнился в должной работе Национальной избирательной комиссии, передает... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T13:20
2024-12-12T13:20
в мире
южная корея
юн сок ель
гражданская сила
обстановка в южной корее
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СЕУЛ, 12 дек — РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал оппозицию "разрушающим демократию монстром" и усомнился в должной работе Национальной избирательной комиссии, передает агентство Ренхап. "Национальная ассамблея, в которой доминирует крупная оппозиционная партия, превратилась в монстра, разрушающего конституционный порядок свободной демократии", - сказал Юн Сок Ёль в обращении к нации в четверг. Он заявил, что не понимает и не принимает обвинений в мятеже в свой адрес, назвав введение военного положения на прошлой неделе срочной мерой для "спасения страны". Президент обвинил оппозицию в подрыве безопасности страны, пообещал бороться вместе с народом "до конца", будь это объявление ему импичмента или расследование. Он также извинился перед гражданами и попросил их верить ему. Юн Сок Ёль обвинил оппозицию в том, что она блокирует работу правительства и воспрепятствовала принятию необходимых бюджетов, запланированных на следующий год. Он также предположил, что причина, по которой главная оппозиционная партия спешит с импичментом, - это попытка избежать обвинительного приговора их лидеру Ли Чжэ Мёну по ряду дел о коррупции и провести досрочные выборы президента. "Они пытаются разрушить государственную систему, чтобы скрыть свои преступления и захватить контроль над государственным управлением. Это и есть настоящее нарушение конституционного порядка", – подчеркнул президент. Как отмечает агентство, после принятия и быстрой отмены указа о военном положении 3-4 декабря парламент страны, Национальное собрание, утвердил бюджет страны на следующий год в размере 673,3 триллиона вон (471,5 миллиарда долларов), который был урезан главной оппозиционной партией. Оппозиция также приняла ходатайства об импичменте главного государственного аудитора и прокуроров, несмотря на противодействие правящей партии "Гражданская сила". Главная оппозиционная демократическая партия контролирует 171 место в парламенте, состоящем из 300 членов. Юн Сок Ёль также рассказал, что приказал бывшему главе минобороны Ким Ён Хёну во время военного положения проверить систему голосования Национальной избирательной комиссии, что вызвало вопросы о ее достоверности после предполагаемых кибератак северокорейских хакеров. Как отметил президент, ранее была проведена проверка части оборудования системы избирательной комиссии, и ситуация оказалась крайне серьезной. Когда сотрудники Национальной разведывательной службы попытались осуществить хакерскую атаку, стало "очевидно, что данные могут быть легко подделаны, а брандмауэр практически отсутствует". "Если система управления выборами, которая является ключевым элементом демократии, находится в таком плачевном состоянии, как граждане могут доверять результатам выборов? Именно поэтому я поручил министру обороны провести проверку системы избирательной комиссии", - пояснил Юн Сок Ёль. Как отмечает агентство Ренхап, президент таким образом заявил, что одним из поводов для введения военного положения стали подозрения в якобы фальсификации выборов в парламент, где большинство получила оппозиция. Юн Сок Ёль также заявил, что отправка войск к парламенту была нужна только для поддержания порядка в ожидании наплыва сотрудников парламента и граждан. И этот шаг не был направлен на роспуск парламента или парализацию его работы. Как пишет агентство, такие заявления противоречат свидетельствам, согласно которым президент якобы лично отдал приказ командующему специальными войсками Квак Чжон Гыну "выбивать двери и вытаскивать депутатов", а разведке приказал использовать эту возможность, чтобы "арестовать всех и навести порядок".
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в мире, южная корея, юн сок ель, гражданская сила, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Гражданская сила, Обстановка в Южной Корее
Президент Южной Кореи назвал оппозицию разрушающим демократию монстром

Юн Сок Ёль в обращении к нации обвинил оппозицию в подрыве демократии

© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
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СЕУЛ, 12 дек — РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал оппозицию "разрушающим демократию монстром" и усомнился в должной работе Национальной избирательной комиссии, передает агентство Ренхап.
"Национальная ассамблея, в которой доминирует крупная оппозиционная партия, превратилась в монстра, разрушающего конституционный порядок свободной демократии", - сказал Юн Сок Ёль в обращении к нации в четверг.
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Он заявил, что не понимает и не принимает обвинений в мятеже в свой адрес, назвав введение военного положения на прошлой неделе срочной мерой для "спасения страны". Президент обвинил оппозицию в подрыве безопасности страны, пообещал бороться вместе с народом "до конца", будь это объявление ему импичмента или расследование. Он также извинился перед гражданами и попросил их верить ему.
Юн Сок Ёль обвинил оппозицию в том, что она блокирует работу правительства и воспрепятствовала принятию необходимых бюджетов, запланированных на следующий год. Он также предположил, что причина, по которой главная оппозиционная партия спешит с импичментом, - это попытка избежать обвинительного приговора их лидеру Ли Чжэ Мёну по ряду дел о коррупции и провести досрочные выборы президента.
"Они пытаются разрушить государственную систему, чтобы скрыть свои преступления и захватить контроль над государственным управлением. Это и есть настоящее нарушение конституционного порядка", – подчеркнул президент.
Как отмечает агентство, после принятия и быстрой отмены указа о военном положении 3-4 декабря парламент страны, Национальное собрание, утвердил бюджет страны на следующий год в размере 673,3 триллиона вон (471,5 миллиарда долларов), который был урезан главной оппозиционной партией. Оппозиция также приняла ходатайства об импичменте главного государственного аудитора и прокуроров, несмотря на противодействие правящей партии "Гражданская сила".
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Главная оппозиционная демократическая партия контролирует 171 место в парламенте, состоящем из 300 членов.
Юн Сок Ёль также рассказал, что приказал бывшему главе минобороны Ким Ён Хёну во время военного положения проверить систему голосования Национальной избирательной комиссии, что вызвало вопросы о ее достоверности после предполагаемых кибератак северокорейских хакеров. Как отметил президент, ранее была проведена проверка части оборудования системы избирательной комиссии, и ситуация оказалась крайне серьезной. Когда сотрудники Национальной разведывательной службы попытались осуществить хакерскую атаку, стало "очевидно, что данные могут быть легко подделаны, а брандмауэр практически отсутствует".
"Если система управления выборами, которая является ключевым элементом демократии, находится в таком плачевном состоянии, как граждане могут доверять результатам выборов? Именно поэтому я поручил министру обороны провести проверку системы избирательной комиссии", - пояснил Юн Сок Ёль.
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Как отмечает агентство Ренхап, президент таким образом заявил, что одним из поводов для введения военного положения стали подозрения в якобы фальсификации выборов в парламент, где большинство получила оппозиция.
Юн Сок Ёль также заявил, что отправка войск к парламенту была нужна только для поддержания порядка в ожидании наплыва сотрудников парламента и граждан. И этот шаг не был направлен на роспуск парламента или парализацию его работы.
Как пишет агентство, такие заявления противоречат свидетельствам, согласно которым президент якобы лично отдал приказ командующему специальными войсками Квак Чжон Гыну "выбивать двери и вытаскивать депутатов", а разведке приказал использовать эту возможность, чтобы "арестовать всех и навести порядок".
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