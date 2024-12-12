https://ria.ru/20241212/kontsert-1988880546.html
Омские атаманы призвали отменить выступление Агутина и "Квартета И"
Омские атаманы призвали отменить выступление Агутина и "Квартета И" - РИА Новости, 12.12.2024
Омские атаманы призвали отменить выступление Агутина и "Квартета И"
Омский Совет атаманов казачьего народа обратился к губернатору Виталию Хоценко с просьбой отменить выступление Леонида Агутина и "Квартета И" в связи с их... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:54
2024-12-12T17:54
2024-12-12T17:54
шоубиз
леонид агутин
виталий хоценко
квартет и
новости культуры
омская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151959/85/1519598521_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc4d1a9faa7973fc188c10c38f8a2911.jpg
ОМСК, 12 дек — РИА Новости. Омский Совет атаманов казачьего народа обратился к губернатору Виталию Хоценко с просьбой отменить выступление Леонида Агутина и "Квартета И" в связи с их "либеральными взглядами и прозападной позицией", говорится в документе, опубликованном в сообществе совета в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что про выступление певца и артистов, известных "своей либеральной, прозападной позицией, не поддерживающей проведение специальной военной операции на Украине", казакам стало известно от омичей, которые пришли на совет атаманов. "Нам стало известно, что 5 февраля 2025 года на сцене "G-Drive Арены" планируется выступление Леонида Агутина совместно с "Квартетом И"... Нам сообщили, что надеются только на нас, так как в иных надзорных органах от них просто отмахиваются. Выражаем недоумение, как в региональном центре с населением более миллиона человек... граждане вынуждены обращаться к помощи общественных организаций для защиты от прозападной, либеральной идеологии, подрывающей основы русского мира изнутри... Надеемся, что предоставленная нами информация будет тщательно проверена надзорными органами и принято правильное решение", – говорится в обращении. Послание подписал походный атаман Владислав Буланкин. В настоящее время билеты на выступление по-прежнему продаются, их стоимость составляет от 3 тысяч до 18 тысяч рублей.
https://ria.ru/20241024/kontsert-1979839888.html
https://ria.ru/20241119/arbenina-1984537786.html
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151959/85/1519598521_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_d3829bf99d10797315040d62e0cbf3a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид агутин, виталий хоценко, квартет и, новости культуры, омская область
Шоубиз, Леонид Агутин, Виталий Хоценко, Квартет И, Новости культуры, Омская область
Омские атаманы призвали отменить выступление Агутина и "Квартета И"
Омский совет казачьих атаманов призвал отменить концерт Агутина и "Квартета И"
ОМСК, 12 дек — РИА Новости.
Омский Совет атаманов казачьего народа обратился к губернатору Виталию Хоценко с просьбой отменить выступление Леонида Агутина и "Квартета И" в связи с их "либеральными взглядами и прозападной позицией", говорится в документе, опубликованном в сообществе совета в соцсети "ВКонтакте
".
Отмечается, что про выступление певца и артистов, известных "своей либеральной, прозападной позицией, не поддерживающей проведение специальной военной операции на Украине", казакам стало известно от омичей, которые пришли на совет атаманов.
"Нам стало известно, что 5 февраля 2025 года на сцене "G-Drive Арены" планируется выступление Леонида Агутина совместно с "Квартетом И"... Нам сообщили, что надеются только на нас, так как в иных надзорных органах от них просто отмахиваются. Выражаем недоумение, как в региональном центре с населением более миллиона человек... граждане вынуждены обращаться к помощи общественных организаций для защиты от прозападной, либеральной идеологии, подрывающей основы русского мира изнутри... Надеемся, что предоставленная нами информация будет тщательно проверена надзорными органами и принято правильное решение", – говорится в обращении.
Послание подписал походный атаман Владислав Буланкин.
В настоящее время билеты на выступление по-прежнему продаются, их стоимость составляет от 3 тысяч до 18 тысяч рублей.