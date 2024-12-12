https://ria.ru/20241212/kontsert-1988880546.html

Омские атаманы призвали отменить выступление Агутина и "Квартета И"

Омские атаманы призвали отменить выступление Агутина и "Квартета И" - РИА Новости, 12.12.2024

Омские атаманы призвали отменить выступление Агутина и "Квартета И"

Омский Совет атаманов казачьего народа обратился к губернатору Виталию Хоценко с просьбой отменить выступление Леонида Агутина и "Квартета И" в связи с их... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:54

2024-12-12T17:54

2024-12-12T17:54

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ОМСК, 12 дек — РИА Новости. Омский Совет атаманов казачьего народа обратился к губернатору Виталию Хоценко с просьбой отменить выступление Леонида Агутина и "Квартета И" в связи с их "либеральными взглядами и прозападной позицией", говорится в документе, опубликованном в сообществе совета в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что про выступление певца и артистов, известных "своей либеральной, прозападной позицией, не поддерживающей проведение специальной военной операции на Украине", казакам стало известно от омичей, которые пришли на совет атаманов. "Нам стало известно, что 5 февраля 2025 года на сцене "G-Drive Арены" планируется выступление Леонида Агутина совместно с "Квартетом И"... Нам сообщили, что надеются только на нас, так как в иных надзорных органах от них просто отмахиваются. Выражаем недоумение, как в региональном центре с населением более миллиона человек... граждане вынуждены обращаться к помощи общественных организаций для защиты от прозападной, либеральной идеологии, подрывающей основы русского мира изнутри... Надеемся, что предоставленная нами информация будет тщательно проверена надзорными органами и принято правильное решение", – говорится в обращении. Послание подписал походный атаман Владислав Буланкин. В настоящее время билеты на выступление по-прежнему продаются, их стоимость составляет от 3 тысяч до 18 тысяч рублей.

https://ria.ru/20241024/kontsert-1979839888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

леонид агутин, виталий хоценко, квартет и, новости культуры, омская область