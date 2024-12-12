https://ria.ru/20241212/kongress-1988717812.html

Нижняя палата конгресса утвердила проект оборонного бюджета на 2025 год

Нижняя палата конгресса утвердила проект оборонного бюджета на 2025 год - РИА Новости, 12.12.2024

Нижняя палата конгресса утвердила проект оборонного бюджета на 2025 год

Члены палаты представителей конгресса США в среду утвердили проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере 884 миллиардов... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T01:42

2024-12-12T01:42

2024-12-12T03:01

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Члены палаты представителей конгресса США в среду утвердили проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере 884 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования, трансляцию которого вел телеканал C-Span. В поддержку законопроекта высказался 281 конгрессмен, против проголосовали 140. Документ включает меры по усилению присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение заработной платы военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленной базы страны. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что бюджет "переориентирует военные силы на основную миссию - защиту Америки и ее интересов по всему миру". Он добавил, что законопроект предусматривает "исторические инвестиции в качество жизни смелых мужчин и женщин в униформе, а также членов их семей". Теперь документ будет передан в Сенат, где в настоящее время обсуждается возможное увеличение расходов на оборону США.

https://ria.ru/20240923/ssha-1974326309.html

https://ria.ru/20241205/gosdep-1987615065.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, америка, майк джонсон