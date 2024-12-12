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Нижняя палата конгресса утвердила проект оборонного бюджета на 2025 год - РИА Новости, 12.12.2024
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01:42 12.12.2024 (обновлено: 03:01 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/kongress-1988717812.html
Нижняя палата конгресса утвердила проект оборонного бюджета на 2025 год
Нижняя палата конгресса утвердила проект оборонного бюджета на 2025 год - РИА Новости, 12.12.2024
Нижняя палата конгресса утвердила проект оборонного бюджета на 2025 год
Члены палаты представителей конгресса США в среду утвердили проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере 884 миллиардов... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T01:42
2024-12-12T03:01
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Члены палаты представителей конгресса США в среду утвердили проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере 884 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования, трансляцию которого вел телеканал C-Span. В поддержку законопроекта высказался 281 конгрессмен, против проголосовали 140. Документ включает меры по усилению присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение заработной платы военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленной базы страны. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что бюджет "переориентирует военные силы на основную миссию - защиту Америки и ее интересов по всему миру". Он добавил, что законопроект предусматривает "исторические инвестиции в качество жизни смелых мужчин и женщин в униформе, а также членов их семей". Теперь документ будет передан в Сенат, где в настоящее время обсуждается возможное увеличение расходов на оборону США.
https://ria.ru/20240923/ssha-1974326309.html
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в мире, сша, америка, майк джонсон
В мире, США, Америка, Майк Джонсон
Нижняя палата конгресса утвердила проект оборонного бюджета на 2025 год

Палата представителей утвердила проект оборонного бюджета США на 2025 год

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание американского Сената в Вашингтоне
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Здание американского Сената в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Члены палаты представителей конгресса США в среду утвердили проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере 884 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования, трансляцию которого вел телеканал C-Span.
В поддержку законопроекта высказался 281 конгрессмен, против проголосовали 140.
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Документ включает меры по усилению присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение заработной платы военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленной базы страны.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что бюджет "переориентирует военные силы на основную миссию - защиту Америки и ее интересов по всему миру". Он добавил, что законопроект предусматривает "исторические инвестиции в качество жизни смелых мужчин и женщин в униформе, а также членов их семей".
Теперь документ будет передан в Сенат, где в настоящее время обсуждается возможное увеличение расходов на оборону США.
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