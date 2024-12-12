https://ria.ru/20241212/konflikt-1988891046.html

"Война на истощение". На Западе восхитились возможностями России

"Война на истощение". На Западе восхитились возможностями России - РИА Новости, 12.12.2024

"Война на истощение". На Западе восхитились возможностями России

Россия выигрывает украинский конфликт на истощение, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T18:35

2024-12-12T18:35

2024-12-12T18:35

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россия выигрывает украинский конфликт на истощение, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Конфликт на Украине выигрывает Россия, потому что это война на истощение, а военно-промышленный потенциал России больше, чем у коллективного Запада", — сказал он.Эксперт отметил, что западные военные "находятся прямо на границе с Украиной и могут перемещать свои ресурсы туда". При этом он подчеркнул, что "военно-промышленный потенциал России сам по себе служит сдерживающим фактором" в этом конфликте.Президент Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением, в котором заявил, что Украина нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241212/oreshnik-1988831579.html

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html

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