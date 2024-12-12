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Экс-менеджеру Финпромбанка дали срок за растрату - РИА Новости, 12.12.2024
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15:06 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/koloniya-1988833217.html
Экс-менеджеру Финпромбанка дали срок за растрату
Экс-менеджеру Финпромбанка дали срок за растрату - РИА Новости, 12.12.2024
Экс-менеджеру Финпромбанка дали срок за растрату
Мещанский районный суд приговорил к 6 годам колонии бывшего менеджера Финпромбанка по делу о растрате на 8,6 миллиарда рублей, сообщает Генеральная прокуратура... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:06
2024-12-12T15:06
происшествия
россия
москва
александр лаврентьев
агентство по страхованию вкладов
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Мещанский районный суд приговорил к 6 годам колонии бывшего менеджера Финпромбанка по делу о растрате на 8,6 миллиарда рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего заместителя директора департамента кредитных операции АКБ "Финансово-промышленный банк" Александра Лаврентьева. Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что Лаврентьев в составе организованной группы, в которую входили ряд акционеров, контролирующих банк и его имущество, выступил в роли представителя организации при заключении сделок, подписывая безвозвратные кредитные договоры с заемщиками без надлежащего обеспечения. Соучастники в 2014–2016 годах приняли непосредственное участие в хищении не менее 8,6 миллиарда рублей через заключение договоров купли-продажи ценных бумаг с подконтрольной зарубежной компанией, а также договоров на выдачу физическим лицам крупных заведомо невозвратных кредитов. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Лаврентьева к 6 годам лишения свободы со штрафом в размере более 1 миллиона рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", - уточняется в релизе. Кроме того, гражданский иск Агентства по страхованию вкладов удовлетворен судом в полном объеме. Арбитражный суд Москвы признал Финпромбанк банкротом в октябре 2016 года. На тот момент его обязательства оценивались в 39,5 миллиарда рублей, а активы составляли около 16 миллиардов. Финпромбанк, согласно данным ЦБ, был подконтролен президенту "Группы Альянс" Мусе Бажаеву и еще шести акционерам.
https://ria.ru/20241210/korruptsiya-1988419819.html
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https://ria.ru/20241209/rastrata-1988156242.html
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происшествия, россия, москва, александр лаврентьев, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Лаврентьев, Агентство по страхованию вкладов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Экс-менеджеру Финпромбанка дали срок за растрату

Экс-менеджер Финпромбанка получил 6 лет колонии за растрату 8,6 миллиарда рублей

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Мещанский районный суд приговорил к 6 годам колонии бывшего менеджера Финпромбанка по делу о растрате на 8,6 миллиарда рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего заместителя директора департамента кредитных операции АКБ "Финансово-промышленный банк" Александра Лаврентьева. Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
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В суде было установлено, что Лаврентьев в составе организованной группы, в которую входили ряд акционеров, контролирующих банк и его имущество, выступил в роли представителя организации при заключении сделок, подписывая безвозвратные кредитные договоры с заемщиками без надлежащего обеспечения.
Соучастники в 2014–2016 годах приняли непосредственное участие в хищении не менее 8,6 миллиарда рублей через заключение договоров купли-продажи ценных бумаг с подконтрольной зарубежной компанией, а также договоров на выдачу физическим лицам крупных заведомо невозвратных кредитов.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Лаврентьева к 6 годам лишения свободы со штрафом в размере более 1 миллиона рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", - уточняется в релизе.
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Кроме того, гражданский иск Агентства по страхованию вкладов удовлетворен судом в полном объеме.
Арбитражный суд Москвы признал Финпромбанк банкротом в октябре 2016 года. На тот момент его обязательства оценивались в 39,5 миллиарда рублей, а активы составляли около 16 миллиардов. Финпромбанк, согласно данным ЦБ, был подконтролен президенту "Группы Альянс" Мусе Бажаеву и еще шести акционерам.
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ПроисшествияРоссияМоскваАлександр ЛаврентьевАгентство по страхованию вкладовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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