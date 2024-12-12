Экс-менеджеру Финпромбанка дали срок за растрату
Экс-менеджер Финпромбанка получил 6 лет колонии за растрату 8,6 миллиарда рублей
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Мещанский районный суд приговорил к 6 годам колонии бывшего менеджера Финпромбанка по делу о растрате на 8,6 миллиарда рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего заместителя директора департамента кредитных операции АКБ "Финансово-промышленный банк" Александра Лаврентьева. Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что Лаврентьев в составе организованной группы, в которую входили ряд акционеров, контролирующих банк и его имущество, выступил в роли представителя организации при заключении сделок, подписывая безвозвратные кредитные договоры с заемщиками без надлежащего обеспечения.
Соучастники в 2014–2016 годах приняли непосредственное участие в хищении не менее 8,6 миллиарда рублей через заключение договоров купли-продажи ценных бумаг с подконтрольной зарубежной компанией, а также договоров на выдачу физическим лицам крупных заведомо невозвратных кредитов.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Лаврентьева к 6 годам лишения свободы со штрафом в размере более 1 миллиона рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", - уточняется в релизе.
Кроме того, гражданский иск Агентства по страхованию вкладов удовлетворен судом в полном объеме.
Арбитражный суд Москвы признал Финпромбанк банкротом в октябре 2016 года. На тот момент его обязательства оценивались в 39,5 миллиарда рублей, а активы составляли около 16 миллиардов. Финпромбанк, согласно данным ЦБ, был подконтролен президенту "Группы Альянс" Мусе Бажаеву и еще шести акционерам.