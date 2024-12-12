https://ria.ru/20241212/kndr-1988929391.html

КНДР создала САУ под калибр натовских снарядов, заявил эксперт

КНДР создала САУ под калибр натовских снарядов, заявил эксперт - РИА Новости, 12.12.2024

КНДР создала САУ под калибр натовских снарядов, заявил эксперт

КНДР разработала и создала самоходную артиллерийскую установку под снаряды калибром 155 миллиметров, которые используют в Южной Корее и НАТО, заявил военный... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T23:11

2024-12-12T23:11

2024-12-12T23:11

в мире

технологии

южная корея

сша

нато

корейская народная армия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. КНДР разработала и создала самоходную артиллерийскую установку под снаряды калибром 155 миллиметров, которые используют в Южной Корее и НАТО, заявил военный эксперт по Северной Корее Виталий Лебедев. "Если работы по РСЗО ведутся давно, то новые 155-миллиметровые САУ появились совсем недавно и, видимо, неспроста. Во-первых, опыт нынешних событий продемонстрировал преимущества артиллерии калибра 155 миллиметров по сравнению с артиллерией калибра 152 миллиметра, во-вторых, стоит обратить внимание на тот факт, что армия Южной Кореи придерживается стандартов НАТО", - говорится в экспертной статье Лебедева, опубликованной в журнале "Национальная оборона". По его мнению, это значит, что в случае захвата артиллерии противника боеприпасы сможет использовать и Корейская народная армия. "Таким образом, с учетом развитой ядерной компоненты, Корейская народная армия является современной вооруженной силой, способной отразить агрессию США и их союзников, а промышленность и сырьевая база КНДР позволяют полностью обеспечивать потребность вооруженных сил, всех отраслей промышленности и народного хозяйства", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html

южная корея

сша

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в мире, технологии, южная корея, сша, нато, корейская народная армия