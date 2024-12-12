https://ria.ru/20241212/kitaj-1988764291.html

Китай призвал США прекратить политизировать торгово-экономические вопросы

Китай призвал США прекратить политизировать торгово-экономические вопросы - РИА Новости, 12.12.2024

Китай призвал США прекратить политизировать торгово-экономические вопросы

Китай надеется, что США будут уважать факты и прекратят политизировать и превращать в оружие торгово-экономические вопросы, заявил официальный представитель... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T11:15

2024-12-12T11:15

2024-12-12T11:15

технологии

сша

китай

huawei technologies

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg

ПЕКИН, 12 дек - РИА Новости. Китай надеется, что США будут уважать факты и прекратят политизировать и превращать в оружие торгово-экономические вопросы, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что США рассматривают возможность ввести дополнительные ограничения на продажу Китаю полупроводникового оборудования и чипов, предназначенных для использования в сфере ИИ. Как отмечает Блумберг, новые ограничения затронут, в частности, несколько компаний-поставщиков китайского Huawei и два предприятия по производству чипов для ИИ, принадлежащих компании SMIC. "Заявления американской стороны о том, что китайская информационно-коммуникационная продукция представляет угрозу безопасности, не имеют фактической основы", - сказал Хэ Ядун. Он отметил, что Китай выступает решительно против расширения США понятия национальной безопасности, нарушения принципов рыночной экономики и честной конкуренции, а также вмешательства в нормальное торгово-экономическое сотрудничество между китайскими и американскими компаниями. "Мы надеемся, что США будут уважать факты и прекратят политизировать и превращать в оружие торгово-экономические вопросы. Китайская сторона примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - подчеркнул Хэ Ядун. В начале октября 2022 года США запретили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Запрет распространяется не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.

https://ria.ru/20241209/kitay-1988278384.html

https://ria.ru/20241204/eksport-1987211137.html

https://ria.ru/20241211/ssha-1988534287.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, китай, huawei technologies, в мире