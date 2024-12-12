https://ria.ru/20241212/kitaj-1988764291.html
Китай призвал США прекратить политизировать торгово-экономические вопросы
Китай призвал США прекратить политизировать торгово-экономические вопросы - РИА Новости, 12.12.2024
Китай призвал США прекратить политизировать торгово-экономические вопросы
Китай надеется, что США будут уважать факты и прекратят политизировать и превращать в оружие торгово-экономические вопросы, заявил официальный представитель... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:15
2024-12-12T11:15
2024-12-12T11:15
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ПЕКИН, 12 дек - РИА Новости. Китай надеется, что США будут уважать факты и прекратят политизировать и превращать в оружие торгово-экономические вопросы, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что США рассматривают возможность ввести дополнительные ограничения на продажу Китаю полупроводникового оборудования и чипов, предназначенных для использования в сфере ИИ. Как отмечает Блумберг, новые ограничения затронут, в частности, несколько компаний-поставщиков китайского Huawei и два предприятия по производству чипов для ИИ, принадлежащих компании SMIC. "Заявления американской стороны о том, что китайская информационно-коммуникационная продукция представляет угрозу безопасности, не имеют фактической основы", - сказал Хэ Ядун. Он отметил, что Китай выступает решительно против расширения США понятия национальной безопасности, нарушения принципов рыночной экономики и честной конкуренции, а также вмешательства в нормальное торгово-экономическое сотрудничество между китайскими и американскими компаниями. "Мы надеемся, что США будут уважать факты и прекратят политизировать и превращать в оружие торгово-экономические вопросы. Китайская сторона примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - подчеркнул Хэ Ядун. В начале октября 2022 года США запретили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Запрет распространяется не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.
https://ria.ru/20241209/kitay-1988278384.html
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технологии, сша, китай, huawei technologies, в мире
Технологии, США, Китай, Huawei Technologies, В мире
Китай призвал США прекратить политизировать торгово-экономические вопросы
Минкоммерции Китая надеется, что США прекратят политизировать торговые вопросы
ПЕКИН, 12 дек - РИА Новости. Китай надеется, что США будут уважать факты и прекратят политизировать и превращать в оружие торгово-экономические вопросы, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что США
рассматривают возможность ввести дополнительные ограничения на продажу Китаю
полупроводникового оборудования и чипов, предназначенных для использования в сфере ИИ. Как отмечает Блумберг, новые ограничения затронут, в частности, несколько компаний-поставщиков китайского Huawei
и два предприятия по производству чипов для ИИ, принадлежащих компании SMIC.
"Заявления американской стороны о том, что китайская информационно-коммуникационная продукция представляет угрозу безопасности, не имеют фактической основы", - сказал Хэ Ядун.
Он отметил, что Китай выступает решительно против расширения США понятия национальной безопасности, нарушения принципов рыночной экономики и честной конкуренции, а также вмешательства в нормальное торгово-экономическое сотрудничество между китайскими и американскими компаниями.
"Мы надеемся, что США будут уважать факты и прекратят политизировать и превращать в оружие торгово-экономические вопросы. Китайская сторона примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - подчеркнул Хэ Ядун.
В начале октября 2022 года США запретили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Запрет распространяется не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.