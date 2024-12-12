https://ria.ru/20241212/kiev-1988893344.html
Главный флаг Украины снова снимут с флагштока в Киеве
Главный флаг Украины снова снимут с флагштока в Киеве - РИА Новости, 12.12.2024
Главный флаг Украины снова снимут с флагштока в Киеве
Главный флаг Украины, находящийся в Киеве у монумента "Родина-мать", снимут в четверг с флагштока из-за сильных порывов ветра, сообщила Киевская городская... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:56
2024-12-12T18:56
2024-12-12T18:56
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Главный флаг Украины, находящийся в Киеве у монумента "Родина-мать", снимут в четверг с флагштока из-за сильных порывов ветра, сообщила Киевская городская администрация. По данным украинского гидрометцентра, в украинской столице ночью и утром в пятницу ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. "В Киеве из-за прогнозируемого ухудшения погоды снимут самый большой флаг страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации, отмечается, что флаг снимут до улучшения погодных условий. Во вторник главный флаг Украины уже снимали с флагштока в Киеве из-за повреждения полотнища. Размер полотнища, по данным Киевской горадминистрации, составляет 24 метра в длину и 16 - в ширину, высота флагштока почти 90 метров.
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в мире, киев, украина
Главный флаг Украины снова снимут с флагштока в Киеве
Главный флаг Украины снимут с флагштока в Киеве из-за сильных порывов ветра
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Главный флаг Украины, находящийся в Киеве у монумента "Родина-мать", снимут в четверг с флагштока из-за сильных порывов ветра, сообщила Киевская городская администрация.
По данным украинского гидрометцентра, в украинской столице ночью и утром в пятницу ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
"В Киеве из-за прогнозируемого ухудшения погоды снимут самый большой флаг страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации, отмечается, что флаг снимут до улучшения погодных условий.
Во вторник главный флаг Украины уже снимали с флагштока в Киеве из-за повреждения полотнища.
Размер полотнища, по данным Киевской горадминистрации, составляет 24 метра в длину и 16 - в ширину, высота флагштока почти 90 метров.