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Главный флаг Украины снова снимут с флагштока в Киеве - РИА Новости, 12.12.2024
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18:56 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/kiev-1988893344.html
Главный флаг Украины снова снимут с флагштока в Киеве
Главный флаг Украины снова снимут с флагштока в Киеве - РИА Новости, 12.12.2024
Главный флаг Украины снова снимут с флагштока в Киеве
Главный флаг Украины, находящийся в Киеве у монумента "Родина-мать", снимут в четверг с флагштока из-за сильных порывов ветра, сообщила Киевская городская... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:56
2024-12-12T18:56
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Главный флаг Украины, находящийся в Киеве у монумента "Родина-мать", снимут в четверг с флагштока из-за сильных порывов ветра, сообщила Киевская городская администрация. По данным украинского гидрометцентра, в украинской столице ночью и утром в пятницу ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. "В Киеве из-за прогнозируемого ухудшения погоды снимут самый большой флаг страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации, отмечается, что флаг снимут до улучшения погодных условий. Во вторник главный флаг Украины уже снимали с флагштока в Киеве из-за повреждения полотнища. Размер полотнища, по данным Киевской горадминистрации, составляет 24 метра в длину и 16 - в ширину, высота флагштока почти 90 метров.
https://ria.ru/20241210/kiev-1988415032.html
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в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
Главный флаг Украины снова снимут с флагштока в Киеве

Главный флаг Украины снимут с флагштока в Киеве из-за сильных порывов ветра

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве с флагом Украины
Украинские военные в Киеве с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo
Украинские военные в Киеве с флагом Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Главный флаг Украины, находящийся в Киеве у монумента "Родина-мать", снимут в четверг с флагштока из-за сильных порывов ветра, сообщила Киевская городская администрация.
По данным украинского гидрометцентра, в украинской столице ночью и утром в пятницу ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
"В Киеве из-за прогнозируемого ухудшения погоды снимут самый большой флаг страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации, отмечается, что флаг снимут до улучшения погодных условий.
Во вторник главный флаг Украины уже снимали с флагштока в Киеве из-за повреждения полотнища.
Размер полотнища, по данным Киевской горадминистрации, составляет 24 метра в длину и 16 - в ширину, высота флагштока почти 90 метров.
Сорванный из-за непогоды флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
В Киеве сняли с флагштока главный флаг Украины
10 декабря, 15:27
 
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