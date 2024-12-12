Германия и другие страны начнут напрямую контактировать с ХТШ в Сирии
Писториус: Германия и другие страны начнут напрямую контактировать с ХТШ в Сирии
© AP Photo / Omar SanadikiБойцы сирийской оппозиции
© AP Photo / Omar Sanadiki
Бойцы сирийской оппозиции . Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Германия и другие западные страны начнут напрямую контактировать с находящейся в европейском списке террористов группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в Сирии, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
"Мы все вместе как можно скорее начнем разговаривать с политическим крылом ХТШ, чтобы дать понять, что мы готовы внести свой вклад в стабилизацию региона, страны Сирии, а значит, и курдской её части", - заявил он журналистам в ходе посещения военнослужащих бундесвера, размещенных в Ираке. Его речь размещена на сайте министерства обороны.
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По словам Писториуса, цель должна заключаться в защите многочисленных меньшинств, а также гарантировать участие каждого члена общества в построении нового правительства и порядка в стране.
Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер сообщил, что оценка деятельности движения "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в Сирии будет зависеть от его отношения к религиозным и этническим меньшинствам. Он уточнил, что до возможного открытия посольства Германии дипломатические отношения с будущим правительством Сирии будут, предположительно, вестись через Бейрут.
Позднее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что МИД ФРГ увеличит своё присутствие в Сирии и для этой цели назначен специальный представитель.
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Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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