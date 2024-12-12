https://ria.ru/20241212/khischeniya-1988725297.html

В Махачкале нескольких энергетиков заподозрили в хищениях

В Махачкале нескольких энергетиков заподозрили в хищениях - РИА Новости, 12.12.2024

В Махачкале нескольких энергетиков заподозрили в хищениях

Семеро сотрудников горэлектросетей Махачкалы задержаны по подозрению в хищениях электроэнергии в особо крупных размерах, сообщил РИА Новости источник в филиале... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T04:54

2024-12-12T04:54

2024-12-12T04:57

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 12 дек - РИА Новости. Семеро сотрудников горэлектросетей Махачкалы задержаны по подозрению в хищениях электроэнергии в особо крупных размерах, сообщил РИА Новости источник в филиале "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго"."Произошло задержание семи сотрудников горэлектросетей Махачкалы, их подозревают в хищениях электроэнергии в особо крупных размерах. В основном это контролеры. Сейчас в отношении них проводятся следственные мероприятия", — сказал источник.По его словам, проверочные мероприятия также ведутся в отношении ряда потребителей, которых подозревают в коммерческом подкупе этих сотрудников.Источник РИА Новости в "Россети Северный Кавказ" ранее сообщал, что в структурах "Дагэнерго" проводится "глобальная чистка" по команде федерального центра. В апреле в республике арестовали 31 энергетика по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы, в том числе директора "Дагэнерго" Магомедхабиба Мухумаева и его заместителя Амирахмеда Зурканаева.

https://ria.ru/20241209/khischenie-1988114398.html

https://ria.ru/20241204/dagestan-1987410140.html

махачкала

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, махачкала