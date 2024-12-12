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В Махачкале нескольких энергетиков заподозрили в хищениях - РИА Новости, 12.12.2024
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04:54 12.12.2024 (обновлено: 04:57 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/khischeniya-1988725297.html
В Махачкале нескольких энергетиков заподозрили в хищениях
В Махачкале нескольких энергетиков заподозрили в хищениях - РИА Новости, 12.12.2024
В Махачкале нескольких энергетиков заподозрили в хищениях
Семеро сотрудников горэлектросетей Махачкалы задержаны по подозрению в хищениях электроэнергии в особо крупных размерах, сообщил РИА Новости источник в филиале... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T04:54
2024-12-12T04:57
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 12 дек - РИА Новости. Семеро сотрудников горэлектросетей Махачкалы задержаны по подозрению в хищениях электроэнергии в особо крупных размерах, сообщил РИА Новости источник в филиале "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго"."Произошло задержание семи сотрудников горэлектросетей Махачкалы, их подозревают в хищениях электроэнергии в особо крупных размерах. В основном это контролеры. Сейчас в отношении них проводятся следственные мероприятия", — сказал источник.По его словам, проверочные мероприятия также ведутся в отношении ряда потребителей, которых подозревают в коммерческом подкупе этих сотрудников.Источник РИА Новости в "Россети Северный Кавказ" ранее сообщал, что в структурах "Дагэнерго" проводится "глобальная чистка" по команде федерального центра. В апреле в республике арестовали 31 энергетика по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы, в том числе директора "Дагэнерго" Магомедхабиба Мухумаева и его заместителя Амирахмеда Зурканаева.
https://ria.ru/20241209/khischenie-1988114398.html
https://ria.ru/20241204/dagestan-1987410140.html
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Дарья Буймова
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
В Махачкале нескольких энергетиков заподозрили в хищениях

В Махачкале семерых энергетиков заподозрили в хищениях электроэнергии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНовая подстанция 330 кВ "Ржевская"
Новая подстанция 330 кВ Ржевская - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МАХАЧКАЛА, 12 дек - РИА Новости. Семеро сотрудников горэлектросетей Махачкалы задержаны по подозрению в хищениях электроэнергии в особо крупных размерах, сообщил РИА Новости источник в филиале "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго".
"Произошло задержание семи сотрудников горэлектросетей Махачкалы, их подозревают в хищениях электроэнергии в особо крупных размерах. В основном это контролеры. Сейчас в отношении них проводятся следственные мероприятия", — сказал источник.
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По его словам, проверочные мероприятия также ведутся в отношении ряда потребителей, которых подозревают в коммерческом подкупе этих сотрудников.
Источник РИА Новости в "Россети Северный Кавказ" ранее сообщал, что в структурах "Дагэнерго" проводится "глобальная чистка" по команде федерального центра. В апреле в республике арестовали 31 энергетика по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы, в том числе директора "Дагэнерго" Магомедхабиба Мухумаева и его заместителя Амирахмеда Зурканаева.
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