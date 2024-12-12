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Трамп намерен помиловать большинство участников штурма Капитолия
Трамп намерен помиловать большинство участников штурма Капитолия - РИА Новости, 12.12.2024
Трамп намерен помиловать большинство участников штурма Капитолия
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что намерен "в первый час" президентства начать процесс помилования большинства участников... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:00
2024-12-12T16:00
2024-12-12T16:10
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что намерен "в первый час" президентства начать процесс помилования большинства участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.Журнал Time пишет, что одним из первых служебных действий Трампа с начала его президентства станет помилование большинства обвиняемых или осужденных участников штурма Капитолия в 2021 году."Это начнется в первый час... Возможно, в первые девять минут", - заявил Трамп в интервью журналу Time.Толпа сторонников Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В тот день или вскоре после погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент-республиканец публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения, и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп всё же осудил штурм Капитолия.В свете победы Трампа на последних выборах президента США, обвиняемые в участии в штурме Капитолия недавно подали ходатайства об отсрочке судебных слушаний до официального вступления Трампа в должность, ссылаясь на его публичное обещание помиловать некоторых осужденных по этим делам.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп намерен помиловать большинство участников штурма Капитолия
Трамп заявил, что помилует большинство участников штурма Капитолия
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что намерен "в первый час" президентства начать процесс помилования большинства участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.
Журнал Time пишет, что одним из первых служебных действий Трампа
с начала его президентства станет помилование большинства обвиняемых или осужденных участников штурма Капитолия в 2021 году.
"Это начнется в первый час... Возможно, в первые девять минут", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
Толпа сторонников Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В тот день или вскоре после погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент-республиканец публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения, и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп всё же осудил штурм Капитолия.
В свете победы Трампа на последних выборах президента США
, обвиняемые в участии в штурме Капитолия недавно подали ходатайства об отсрочке судебных слушаний до официального вступления Трампа в должность, ссылаясь на его публичное обещание помиловать некоторых осужденных по этим делам.