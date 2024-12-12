https://ria.ru/20241212/kallas-1988764172.html

Каллас выступила с запасным планом по Украине

Каллас выступила с запасным планом по Украине - РИА Новости, 12.12.2024

Каллас выступила с запасным планом по Украине

Европа не должна сворачивать помощь Киеву, если Вашингтон изменит свой курс, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в комментарии изданию Guardian. "Если они... РИА Новости, 12.12.2024

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Европа не должна сворачивать помощь Киеву, если Вашингтон изменит свой курс, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в комментарии изданию Guardian. "Если они [США] сократят помощь, то нам нужно продолжать поддерживать Украину…" — заявила она. Каллас попыталась объяснить это тем, что помощь главе киевского режима не благотворительность, а якобы отвечает интересам Европы и США. Накануне она заявила, что избранный президент США Дональд Трамп должен быть жестким в отношениях с Россией, чтобы влиять на Китай. В свою очередь, Трамп рассказывал в интервью предпринимателю Илону Маску, что рассчитывает вновь установить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

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