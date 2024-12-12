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Каллас выступила с запасным планом по Украине - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 12.12.2024 (обновлено: 11:47 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/kallas-1988764172.html
Каллас выступила с запасным планом по Украине
Каллас выступила с запасным планом по Украине - РИА Новости, 12.12.2024
Каллас выступила с запасным планом по Украине
Европа не должна сворачивать помощь Киеву, если Вашингтон изменит свой курс, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в комментарии изданию Guardian. "Если они... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:13
2024-12-12T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кайя каллас
сша
европа
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Европа не должна сворачивать помощь Киеву, если Вашингтон изменит свой курс, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в комментарии изданию Guardian. "Если они [США] сократят помощь, то нам нужно продолжать поддерживать Украину…" — заявила она. Каллас попыталась объяснить это тем, что помощь главе киевского режима не благотворительность, а якобы отвечает интересам Европы и США. Накануне она заявила, что избранный президент США Дональд Трамп должен быть жестким в отношениях с Россией, чтобы влиять на Китай. В свою очередь, Трамп рассказывал в интервью предпринимателю Илону Маску, что рассчитывает вновь установить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20241212/atacms-1988736868.html
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в мире, украина, кайя каллас, сша, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кайя Каллас, США, Европа
Каллас выступила с запасным планом по Украине

Каллас призвала ЕС продолжать помогать Украине, если США свернут поддержку Киева

© AP Photo / Christophe EnaКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Christophe Ena
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Европа не должна сворачивать помощь Киеву, если Вашингтон изменит свой курс, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в комментарии изданию Guardian.

"Если они [США] сократят помощь, то нам нужно продолжать поддерживать Украину…" — заявила она.
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Каллас попыталась объяснить это тем, что помощь главе киевского режима не благотворительность, а якобы отвечает интересам Европы и США.

Накануне она заявила, что избранный президент США Дональд Трамп должен быть жестким в отношениях с Россией, чтобы влиять на Китай.

В свою очередь, Трамп рассказывал в интервью предпринимателю Илону Маску, что рассчитывает вновь установить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКайя КалласСШАЕвропа
 
 
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