Каллас выступила с запасным планом по Украине
Каллас призвала ЕС продолжать помогать Украине, если США свернут поддержку Киева
© AP Photo / Christophe EnaКая Каллас
© AP Photo / Christophe Ena
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Европа не должна сворачивать помощь Киеву, если Вашингтон изменит свой курс, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в комментарии изданию Guardian.
"Если они [США] сократят помощь, то нам нужно продолжать поддерживать Украину…" — заявила она.
"Если они [США] сократят помощь, то нам нужно продолжать поддерживать Украину…" — заявила она.
Каллас попыталась объяснить это тем, что помощь главе киевского режима не благотворительность, а якобы отвечает интересам Европы и США.
Накануне она заявила, что избранный президент США Дональд Трамп должен быть жестким в отношениях с Россией, чтобы влиять на Китай.
В свою очередь, Трамп рассказывал в интервью предпринимателю Илону Маску, что рассчитывает вновь установить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
Накануне она заявила, что избранный президент США Дональд Трамп должен быть жестким в отношениях с Россией, чтобы влиять на Китай.
В свою очередь, Трамп рассказывал в интервью предпринимателю Илону Маску, что рассчитывает вновь установить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.