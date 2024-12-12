https://ria.ru/20241212/kaliningrad-1988764471.html

Под Калининградом полицейским пришлось стрелять по машине нарушителя

Под Калининградом полицейским пришлось стрелять по машине нарушителя - РИА Новости, 12.12.2024

Под Калининградом полицейским пришлось стрелять по машине нарушителя

Сотрудникам ДПС под Калининградом пришлось стрелять по машине пьяного нарушителя, а потом выбить стекло, чтобы вытащить его из автомобиля, сообщает пресс-служба РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T11:15

2024-12-12T11:15

2024-12-12T11:42

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 12 дек — РИА Новости. Сотрудникам ДПС под Калининградом пришлось стрелять по машине пьяного нарушителя, а потом выбить стекло, чтобы вытащить его из автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД. "В городе Черняховске Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя автомобиля Audi, который не остановился по требованию полицейских для проверки документов и попытался скрыться", - говорится в сообщении. Автоинспекторы, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, начали преследование иномарки. Уходя от погони, управлявший легковушкой мужчина неоднократно нарушал ПДД, выезжая на встречную полосу. Полицейские предупредили водителя о намерении применить табельное оружие, он никак на это не отреагировал. "Сотрудник ДПС сначала выстрелил в воздух, а затем пробил шины, но машина продолжила движение со спущенными колёсами. В результате погони транспортное средство было заблокировано патрульным автомобилем... Водитель отказался выйти из салона. Стражи правопорядка выбили боковое стекло, чтобы извлечь нарушителя", - добавили в пресс-службе. Установлено, что за рулём находился 33-летний мужчина, у которого имелись внешние признаки опьянения. Освидетельствование на месте показало 0,820 мг/л этилового спирта в выдыхаемом им воздухе. В отношении гражданина полицейскими составлены административные протоколы. Автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку.

https://ria.ru/20240412/zaderzhanie-1939490030.html

https://ria.ru/20241205/peterburg-1987593115.html

калининград

черняховск

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