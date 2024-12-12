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Под Калининградом полицейским пришлось стрелять по машине нарушителя - РИА Новости, 12.12.2024
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11:15 12.12.2024 (обновлено: 11:42 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/kaliningrad-1988764471.html
Под Калининградом полицейским пришлось стрелять по машине нарушителя
Под Калининградом полицейским пришлось стрелять по машине нарушителя - РИА Новости, 12.12.2024
Под Калининградом полицейским пришлось стрелять по машине нарушителя
Сотрудникам ДПС под Калининградом пришлось стрелять по машине пьяного нарушителя, а потом выбить стекло, чтобы вытащить его из автомобиля, сообщает пресс-служба РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:15
2024-12-12T11:42
происшествия
авто
калининград
черняховск
калининградская область
audi a8
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КАЛИНИНГРАД, 12 дек — РИА Новости. Сотрудникам ДПС под Калининградом пришлось стрелять по машине пьяного нарушителя, а потом выбить стекло, чтобы вытащить его из автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД. "В городе Черняховске Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя автомобиля Audi, который не остановился по требованию полицейских для проверки документов и попытался скрыться", - говорится в сообщении. Автоинспекторы, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, начали преследование иномарки. Уходя от погони, управлявший легковушкой мужчина неоднократно нарушал ПДД, выезжая на встречную полосу. Полицейские предупредили водителя о намерении применить табельное оружие, он никак на это не отреагировал. "Сотрудник ДПС сначала выстрелил в воздух, а затем пробил шины, но машина продолжила движение со спущенными колёсами. В результате погони транспортное средство было заблокировано патрульным автомобилем... Водитель отказался выйти из салона. Стражи правопорядка выбили боковое стекло, чтобы извлечь нарушителя", - добавили в пресс-службе. Установлено, что за рулём находился 33-летний мужчина, у которого имелись внешние признаки опьянения. Освидетельствование на месте показало 0,820 мг/л этилового спирта в выдыхаемом им воздухе. В отношении гражданина полицейскими составлены административные протоколы. Автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку.
https://ria.ru/20240412/zaderzhanie-1939490030.html
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происшествия, авто, калининград, черняховск, калининградская область, audi a8
Происшествия, Авто, Калининград, Черняховск, Калининградская область, Audi A8
Под Калининградом полицейским пришлось стрелять по машине нарушителя

Сотрудникам ДПС под Калининградом пришлось стрелять по машине пьяного нарушителя

© УМВД России по Калининградской областиВ городе Черняховске Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя автомобиля Audi. Кадр видео
В городе Черняховске Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя автомобиля Audi. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© УМВД России по Калининградской области
В городе Черняховске Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя автомобиля Audi. Кадр видео
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КАЛИНИНГРАД, 12 дек — РИА Новости. Сотрудникам ДПС под Калининградом пришлось стрелять по машине пьяного нарушителя, а потом выбить стекло, чтобы вытащить его из автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
"В городе Черняховске Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя автомобиля Audi, который не остановился по требованию полицейских для проверки документов и попытался скрыться", - говорится в сообщении.
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Автоинспекторы, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, начали преследование иномарки. Уходя от погони, управлявший легковушкой мужчина неоднократно нарушал ПДД, выезжая на встречную полосу. Полицейские предупредили водителя о намерении применить табельное оружие, он никак на это не отреагировал.
"Сотрудник ДПС сначала выстрелил в воздух, а затем пробил шины, но машина продолжила движение со спущенными колёсами. В результате погони транспортное средство было заблокировано патрульным автомобилем... Водитель отказался выйти из салона. Стражи правопорядка выбили боковое стекло, чтобы извлечь нарушителя", - добавили в пресс-службе.
Установлено, что за рулём находился 33-летний мужчина, у которого имелись внешние признаки опьянения. Освидетельствование на месте показало 0,820 мг/л этилового спирта в выдыхаемом им воздухе.
В отношении гражданина полицейскими составлены административные протоколы. Автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку.
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