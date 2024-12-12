https://ria.ru/20241212/kaliningrad-1988764471.html
Под Калининградом полицейским пришлось стрелять по машине нарушителя
Под Калининградом полицейским пришлось стрелять по машине нарушителя - РИА Новости, 12.12.2024
Под Калининградом полицейским пришлось стрелять по машине нарушителя
Сотрудникам ДПС под Калининградом пришлось стрелять по машине пьяного нарушителя, а потом выбить стекло, чтобы вытащить его из автомобиля, сообщает пресс-служба РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:15
2024-12-12T11:15
2024-12-12T11:42
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КАЛИНИНГРАД, 12 дек — РИА Новости. Сотрудникам ДПС под Калининградом пришлось стрелять по машине пьяного нарушителя, а потом выбить стекло, чтобы вытащить его из автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД. "В городе Черняховске Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя автомобиля Audi, который не остановился по требованию полицейских для проверки документов и попытался скрыться", - говорится в сообщении. Автоинспекторы, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, начали преследование иномарки. Уходя от погони, управлявший легковушкой мужчина неоднократно нарушал ПДД, выезжая на встречную полосу. Полицейские предупредили водителя о намерении применить табельное оружие, он никак на это не отреагировал. "Сотрудник ДПС сначала выстрелил в воздух, а затем пробил шины, но машина продолжила движение со спущенными колёсами. В результате погони транспортное средство было заблокировано патрульным автомобилем... Водитель отказался выйти из салона. Стражи правопорядка выбили боковое стекло, чтобы извлечь нарушителя", - добавили в пресс-службе. Установлено, что за рулём находился 33-летний мужчина, у которого имелись внешние признаки опьянения. Освидетельствование на месте показало 0,820 мг/л этилового спирта в выдыхаемом им воздухе. В отношении гражданина полицейскими составлены административные протоколы. Автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку.
https://ria.ru/20240412/zaderzhanie-1939490030.html
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происшествия, авто, калининград, черняховск, калининградская область, audi a8
Происшествия, Авто, Калининград, Черняховск, Калининградская область, Audi A8
Под Калининградом полицейским пришлось стрелять по машине нарушителя
Сотрудникам ДПС под Калининградом пришлось стрелять по машине пьяного нарушителя
КАЛИНИНГРАД, 12 дек — РИА Новости. Сотрудникам ДПС под Калининградом пришлось стрелять по машине пьяного нарушителя, а потом выбить стекло, чтобы вытащить его из автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
"В городе Черняховске Калининградской области
сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя автомобиля Aud
i, который не остановился по требованию полицейских для проверки документов и попытался скрыться", - говорится в сообщении.
Автоинспекторы, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, начали преследование иномарки. Уходя от погони, управлявший легковушкой мужчина неоднократно нарушал ПДД, выезжая на встречную полосу. Полицейские предупредили водителя о намерении применить табельное оружие, он никак на это не отреагировал.
"Сотрудник ДПС сначала выстрелил в воздух, а затем пробил шины, но машина продолжила движение со спущенными колёсами. В результате погони транспортное средство было заблокировано патрульным автомобилем... Водитель отказался выйти из салона. Стражи правопорядка выбили боковое стекло, чтобы извлечь нарушителя", - добавили в пресс-службе.
Установлено, что за рулём находился 33-летний мужчина, у которого имелись внешние признаки опьянения. Освидетельствование на месте показало 0,820 мг/л этилового спирта в выдыхаемом им воздухе.
В отношении гражданина полицейскими составлены административные протоколы. Автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку.