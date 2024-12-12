https://ria.ru/20241212/kair-1988717581.html
В Каир прибыла делегация "Исламского джихада"
В Каир прибыла делегация "Исламского джихада" - РИА Новости, 12.12.2024
В Каир прибыла делегация "Исламского джихада"
Делегация палестинского движения "Исламский джихад" во главе с генсеком Зиядом ан-Нахалой прибыла в среду в египетскую столицу Каир для переговоров по сделке... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T01:32
2024-12-12T01:32
2024-12-12T01:32
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КАИР, 12 дек - РИА Новости. Делегация палестинского движения "Исламский джихад" во главе с генсеком Зиядом ан-Нахалой прибыла в среду в египетскую столицу Каир для переговоров по сделке между палестинскими формированиями и Израилем, говорится в заявлении движения. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац в диалоге с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что появился шанс заключить новую сделку с палестинским движением ХАМАС с целью освободить всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, в том числе и граждан США. "В среду делегация движения "Исламский джихад", в которую вошел генсек движения Зияд ан-Нахала и его заместитель Мухаммед аль-Хинди, по приглашению Египта прибыла в Каир с целью проведения переговоров по сделке об обмене пленными между силами палестинского сопротивления и сионистским образованием (Израилем - ред.) и способам доставки помощи в сектор Газа", - сообщается в заявлении "Исламского джихада". Во вторник власти Египта заявили, что в Каир прибыла израильская делегация для обсуждения перемирия в секторе Газа и обсуждения вопросов по доставке гуманитарной помощи в палестинский анклав. В понедельник палестинское движение ХАМАС заявило, что его делегация провела встречу в Каире с главой египетской разведки Хасаном Махмудом Рашадом, в ходе которой обсудила усилия по прекращению огня в секторе Газа и формирование комитета общественной поддержки в анклаве. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,8 тысячи палестинцев, пострадали свыше 106 тысяч.
https://ria.ru/20241115/gaza-1983902579.html
https://ria.ru/20241022/khamas-1979310018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, каир (город), египет, исраэль кац, ллойд остин, исламский джихад, хамас, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Каир (город), Египет, Исраэль Кац, Ллойд Остин, Исламский джихад, ХАМАС, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Каир прибыла делегация "Исламского джихада"
"Исламский джихад" прибыл в Каир для переговоров по сделке между ХАМАС и Израиле
КАИР, 12 дек - РИА Новости. Делегация палестинского движения "Исламский джихад" во главе с генсеком Зиядом ан-Нахалой прибыла в среду в египетскую столицу Каир для переговоров по сделке между палестинскими формированиями и Израилем, говорится в заявлении движения.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац
в диалоге с главой Пентагона Ллойдом Остином
заявил, что появился шанс заключить новую сделку с палестинским движением ХАМАС
с целью освободить всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, в том числе и граждан США
.
"В среду делегация движения "Исламский джихад
", в которую вошел генсек движения Зияд ан-Нахала и его заместитель Мухаммед аль-Хинди, по приглашению Египта
прибыла в Каир
с целью проведения переговоров по сделке об обмене пленными между силами палестинского сопротивления и сионистским образованием (Израилем - ред.) и способам доставки помощи в сектор Газа", - сообщается в заявлении "Исламского джихада".
Во вторник власти Египта заявили, что в Каир прибыла израильская делегация для обсуждения перемирия в секторе Газа и обсуждения вопросов по доставке гуманитарной помощи в палестинский анклав.
В понедельник палестинское движение ХАМАС заявило, что его делегация провела встречу в Каире с главой египетской разведки Хасаном Махмудом Рашадом, в ходе которой обсудила усилия по прекращению огня в секторе Газа и формирование комитета общественной поддержки в анклаве.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,8 тысячи палестинцев, пострадали свыше 106 тысяч.