https://ria.ru/20241212/kair-1988717581.html

В Каир прибыла делегация "Исламского джихада"

В Каир прибыла делегация "Исламского джихада" - РИА Новости, 12.12.2024

В Каир прибыла делегация "Исламского джихада"

Делегация палестинского движения "Исламский джихад" во главе с генсеком Зиядом ан-Нахалой прибыла в среду в египетскую столицу Каир для переговоров по сделке... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T01:32

2024-12-12T01:32

2024-12-12T01:32

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КАИР, 12 дек - РИА Новости. Делегация палестинского движения "Исламский джихад" во главе с генсеком Зиядом ан-Нахалой прибыла в среду в египетскую столицу Каир для переговоров по сделке между палестинскими формированиями и Израилем, говорится в заявлении движения. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац в диалоге с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что появился шанс заключить новую сделку с палестинским движением ХАМАС с целью освободить всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, в том числе и граждан США. "В среду делегация движения "Исламский джихад", в которую вошел генсек движения Зияд ан-Нахала и его заместитель Мухаммед аль-Хинди, по приглашению Египта прибыла в Каир с целью проведения переговоров по сделке об обмене пленными между силами палестинского сопротивления и сионистским образованием (Израилем - ред.) и способам доставки помощи в сектор Газа", - сообщается в заявлении "Исламского джихада". Во вторник власти Египта заявили, что в Каир прибыла израильская делегация для обсуждения перемирия в секторе Газа и обсуждения вопросов по доставке гуманитарной помощи в палестинский анклав. В понедельник палестинское движение ХАМАС заявило, что его делегация провела встречу в Каире с главой египетской разведки Хасаном Махмудом Рашадом, в ходе которой обсудила усилия по прекращению огня в секторе Газа и формирование комитета общественной поддержки в анклаве. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,8 тысячи палестинцев, пострадали свыше 106 тысяч.

https://ria.ru/20241115/gaza-1983902579.html

https://ria.ru/20241022/khamas-1979310018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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