https://ria.ru/20241212/kadyrov-1988868432.html
Кадыров рассказал о встрече с Бортниковым
Кадыров рассказал о встрече с Бортниковым - РИА Новости, 12.12.2024
Кадыров рассказал о встрече с Бортниковым
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале о встрече с директором ФСБ России Александром Бортниковым. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:08
2024-12-12T17:08
2024-12-12T18:00
безопасность
москва
рамзан кадыров
александр бортников
чеченская республика (чечня)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале о встрече с директором ФСБ России Александром Бортниковым."Встретился в Москве с директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым. Предметно обсудили участие Чеченской Республики в СВО, а также обстановку внутри региона, в том числе и атаки беспилотников", — написал он.По словам главы республики, Бортников высоко оценил меры, принимаемые для обеспечения безопасности в Чечне.Кадыров также отметил, что их совместная работа помогает эффективно противостоять террористической угрозе и обеспечивает надежную профилактику других преступлений. "Александр Васильевич обещал, как и всегда, оказывать необходимую помощь и поддержку в решении сложных вопросов", — добавил он.
https://ria.ru/20241126/bortnikov-1985717955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, рамзан кадыров, александр бортников, чеченская республика (чечня), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Безопасность, Москва, Рамзан Кадыров, Александр Бортников, Чеченская республика (Чечня), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Кадыров рассказал о встрече с Бортниковым
Кадыров на встрече с Бортниковым обсудил обстановку в регионе и атаки БПЛА