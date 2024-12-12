Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал о встрече с Бортниковым - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 12.12.2024 (обновлено: 18:00 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/kadyrov-1988868432.html
Кадыров рассказал о встрече с Бортниковым
Кадыров рассказал о встрече с Бортниковым - РИА Новости, 12.12.2024
Кадыров рассказал о встрече с Бортниковым
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале о встрече с директором ФСБ России Александром Бортниковым. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:08
2024-12-12T18:00
безопасность
москва
рамзан кадыров
александр бортников
чеченская республика (чечня)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988753847_0:228:2776:1790_1920x0_80_0_0_49b77dfc8e18023a5ef38d17446d09ab.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале о встрече с директором ФСБ России Александром Бортниковым."Встретился в Москве с директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым. Предметно обсудили участие Чеченской Республики в СВО, а также обстановку внутри региона, в том числе и атаки беспилотников", — написал он.По словам главы республики, Бортников высоко оценил меры, принимаемые для обеспечения безопасности в Чечне.Кадыров также отметил, что их совместная работа помогает эффективно противостоять террористической угрозе и обеспечивает надежную профилактику других преступлений. "Александр Васильевич обещал, как и всегда, оказывать необходимую помощь и поддержку в решении сложных вопросов", — добавил он.
https://ria.ru/20241126/bortnikov-1985717955.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988753847_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d89bcecc71259ba0fcd2ae4c86b450a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, москва, рамзан кадыров, александр бортников, чеченская республика (чечня), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Безопасность, Москва, Рамзан Кадыров, Александр Бортников, Чеченская республика (Чечня), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Кадыров рассказал о встрече с Бортниковым

Кадыров на встрече с Бортниковым обсудил обстановку в регионе и атаки БПЛА

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале о встрече с директором ФСБ России Александром Бортниковым.
"Встретился в Москве с директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым. Предметно обсудили участие Чеченской Республики в СВО, а также обстановку внутри региона, в том числе и атаки беспилотников", — написал он.
По словам главы республики, Бортников высоко оценил меры, принимаемые для обеспечения безопасности в Чечне.
Кадыров также отметил, что их совместная работа помогает эффективно противостоять террористической угрозе и обеспечивает надежную профилактику других преступлений.
"Александр Васильевич обещал, как и всегда, оказывать необходимую помощь и поддержку в решении сложных вопросов", — добавил он.
Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Бортников обвинил украинские спецслужбы в подготовке террористов
26 ноября, 10:18
 
БезопасностьМоскваРамзан КадыровАлександр БортниковЧеченская республика (Чечня)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала