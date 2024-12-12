https://ria.ru/20241212/kadyrov-1988868432.html

Кадыров рассказал о встрече с Бортниковым

Кадыров рассказал о встрече с Бортниковым - РИА Новости, 12.12.2024

Кадыров рассказал о встрече с Бортниковым

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале о встрече с директором ФСБ России Александром Бортниковым. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:08

2024-12-12T17:08

2024-12-12T18:00

безопасность

москва

рамзан кадыров

александр бортников

чеченская республика (чечня)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале о встрече с директором ФСБ России Александром Бортниковым."Встретился в Москве с директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым. Предметно обсудили участие Чеченской Республики в СВО, а также обстановку внутри региона, в том числе и атаки беспилотников", — написал он.По словам главы республики, Бортников высоко оценил меры, принимаемые для обеспечения безопасности в Чечне.Кадыров также отметил, что их совместная работа помогает эффективно противостоять террористической угрозе и обеспечивает надежную профилактику других преступлений. "Александр Васильевич обещал, как и всегда, оказывать необходимую помощь и поддержку в решении сложных вопросов", — добавил он.

https://ria.ru/20241126/bortnikov-1985717955.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

безопасность, москва, рамзан кадыров, александр бортников, чеченская республика (чечня), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия