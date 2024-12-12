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Восьмой фронт Нетаньяху. На Ближнем Востоке началась "охота на ведьм" - РИА Новости, 12.12.2024
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08:00 12.12.2024 (обновлено: 08:01 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/izrail-1988611022.html
Восьмой фронт Нетаньяху. На Ближнем Востоке началась "охота на ведьм"
Восьмой фронт Нетаньяху. На Ближнем Востоке началась "охота на ведьм" - РИА Новости, 12.12.2024
Восьмой фронт Нетаньяху. На Ближнем Востоке началась "охота на ведьм"
Для премьер-министра Израиля настали непростые времена. Дело даже не в многочисленных вооруженных конфликтах и не в ордере МУС на имя Биньямина Нетаньяху. Глава РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T08:00
2024-12-12T08:01
в мире
израиль
ближний восток
тель-авив
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Для премьер-министра Израиля настали непростые времена. Дело даже не в многочисленных вооруженных конфликтах и не в ордере МУС на имя Биньямина Нетаньяху. Глава правительства после долгих лет расследований предстал перед судом. Впервые израильскому политику такого уровня грозит реальный срок. Об обвинениях, ходе процесса и его перспективах — в материале РИА Новости.Долгая дорога к судуПолитический долгожитель Нетаньяху (на посту премьера с перерывами — с 1996-го) давно привлекал внимание правоохранительных органов. В 2000-м его обвинили во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением, попытке помешать расследованию, присвоении государственного имущества. Тогда не хватило доказательств, и до суда не дошло.Та же судьба в 1999-м и 2001-м постигла еще два дела, в которых фигурировал премьер и его приближенные.Но спустя полтора десятилетия следователи взяли реванш. Всего с 2016-го против Биби, как часто называют Нетаньяху в Израиле, открыли три уголовных производства. В ноябре 2019-го предъявили официальные обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием."Дело 1000" (также известное как "Дело о подарках") касается получения премьером предметов роскоши от голливудского продюсера Арнона Милчена и миллиардера Джеймса Пакера в обмен на политическое покровительство. Речь идет о подношениях на сумму почти в миллион шекелей (порядка 280 тысяч долларов): элитное шампанское, дорогие сигары и прочие излишества. Это квалифицируют как мошенничество и злоупотребление общественным доверием.По "Делу 2000" главе правительства вменяют в вину сговор с владельцем популярной газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом, который якобы просил надавить на конкурента, издание "Исраэль хайом", обещая в ответ благосклонные публикации.Лоббирования в СМИ касается и "Дело 4000". По версии следствия, Нетаньяху еще в 2012-м помогал, в том числе финансово, собственнику телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Эловичу. Тот же со страниц принадлежащего ему интернет-издания Walla укреплял позитивный образ политика и критиковал его оппонентов. Тут уже обвинения не только в мошенничестве и злоупотреблении доверием, но и во взяточничестве.Суммарно Нетаньяху грозит до 13 лет тюремного заключения.Сторонники и противникиСам премьер все отрицает, считая процесс охотой на ведьм и происками оппонентов, недовольных его длительным пребыванием у власти. Три года назад он даже обращался к кнессету — израильскому парламенту — с просьбой предоставить иммунитет от уголовного преследования по любым делам о взяточничестве или мошенничестве.Впрочем, через несколько недель Биби свое прошение отозвал. Объяснил, что не хочет давать лишний козырь политическим противникам.Расчет оправдался: в 2022-м он вновь возглавил правительство.Хотя слушания с участием свидетелей стартовали еще в 2020-м, Нетаньяху в суд долгое время не вызывали. После нападения на Израиль в 2023-м Министерство юстиции приостановило процесс. Летом 2024-го решили возобновить заседания в декабре. Адвокаты просили перенести на весну, но их ходатайство не удовлетворили.Биби держится уверенно. "Восемь лет я ждал этого дня, чтобы рассказать правду, раз и навсегда опровергнуть бредовые и абсурдные обвинения", — заявил он.У здания окружного суда в Тель-Авиве 10 и 11 декабря собиралась разнородная толпа. Одни поддерживали главу правительства, другие стояли с плакатами "Министр преступности".Были там и родственники заложников, удерживаемых в Газе. Среди них единства насчет Нетаньяху нет. Кто-то считает, что персональная ответственность именно на нем, но некоторые выступают против судебного процесса, поскольку это лишь отвлекает от усилий по освобождению израильтян.Процесс длиною в годыНетаньяху и его защита тоже уверены, что сейчас не время для заседаний. А процесс ожидается продолжительный. Обвиняемый обязан являться на слушания три раза в неделю, на каждый перекрестный допрос отводится по шесть часов."Я руковожу Израилем на семи фронтах и все еще думаю, что смогу делать это одновременно, — отметил Биби в зале суда. — Мы уже изменили облик Ближнего Востока, и это имеет глобальные последствия. Но это требует моего внимания. Можно найти баланс между интересами страны и потребностями суда".Говоря непосредственно об обвинениях, премьер вновь назвал их смехотворными. В частности, по его словам, он чужд роскоши, поэтому разговоры о дорогих подарках просто удивительны."Я работаю по 17, 18 часов в день. Я ем за рабочим столом, это не кордон блю, нет официантов, которые приходят в белых перчатках, — объяснял глава государства. — &lt;…&gt; Иногда я сижу с сигарой и не успеваю ее выкурить, потому что курю между встречами". А шампанское, по его признанию, он и вовсе ненавидит, "не могу его пить", уточняет Биби.Лоббирование персональных интересов в прессе Нетаньяху считает надуманными."Мы не хотим брать под контроль СМИ, мы хотим их диверсифицировать, — указывает он. — Самое главное — добавить телеканалов, которые не контролируются одним лагерем, вот что важно".Отрицает Биби и сговор с владельцем Walla Эловичем: "Не было никакого соглашения, никакого подкупа, ничего. Даже после ужина (в 2012-м. — Прим. ред.)".Кроме того, уточняет он, на этом ресурсе о его политике писали далеко не комплиментарно: "Есть причина, по которой его называли "Валла акбар" (по аналогии с "Аллаху акбар". — Прим. ред.) или "Валла Хамас", а теперь я добавляю "Валла Иран", подразумевая, что новостной сайт даже поддерживает противников Израиля. — &lt;…&gt; Вы спросили, изменилось ли отношение Walla ко мне после ужина — никаких изменений не было ни до, ни после".На слушаниях выступят несколько десятков свидетелей. Процесс растянется, видимо, на пару лет, после чего Нетаньяху получит право подать апелляцию в верховный суд.Поэтому отстранение от власти ему не грозит. Но сможет ли он вдобавок к "семи фронтам" устоять на новом, судебном — вопрос открытый.
https://ria.ru/20241028/tramp-1980490503.html
израиль
ближний восток
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в мире, израиль, ближний восток, тель-авив, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Ближний Восток, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху
Восьмой фронт Нетаньяху. На Ближнем Востоке началась "охота на ведьм"

Судебный процесс над Нетаньяху может продлиться несколько лет

© Фото : Benjamin Netanyahu/XПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : Benjamin Netanyahu/X
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Для премьер-министра Израиля настали непростые времена. Дело даже не в многочисленных вооруженных конфликтах и не в ордере МУС на имя Биньямина Нетаньяху. Глава правительства после долгих лет расследований предстал перед судом. Впервые израильскому политику такого уровня грозит реальный срок. Об обвинениях, ходе процесса и его перспективах — в материале РИА Новости.

Долгая дорога к суду

Политический долгожитель Нетаньяху (на посту премьера с перерывами — с 1996-го) давно привлекал внимание правоохранительных органов. В 2000-м его обвинили во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением, попытке помешать расследованию, присвоении государственного имущества. Тогда не хватило доказательств, и до суда не дошло.
© AP Photo / Leo CorreaДемонстранты протестуют против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
Демонстранты протестуют против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Демонстранты протестуют против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
Та же судьба в 1999-м и 2001-м постигла еще два дела, в которых фигурировал премьер и его приближенные.
Но спустя полтора десятилетия следователи взяли реванш. Всего с 2016-го против Биби, как часто называют Нетаньяху в Израиле, открыли три уголовных производства. В ноябре 2019-го предъявили официальные обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.
"Дело 1000" (также известное как "Дело о подарках") касается получения премьером предметов роскоши от голливудского продюсера Арнона Милчена и миллиардера Джеймса Пакера в обмен на политическое покровительство. Речь идет о подношениях на сумму почти в миллион шекелей (порядка 280 тысяч долларов): элитное шампанское, дорогие сигары и прочие излишества. Это квалифицируют как мошенничество и злоупотребление общественным доверием.
По "Делу 2000" главе правительства вменяют в вину сговор с владельцем популярной газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом, который якобы просил надавить на конкурента, издание "Исраэль хайом", обещая в ответ благосклонные публикации.
Лоббирования в СМИ касается и "Дело 4000". По версии следствия, Нетаньяху еще в 2012-м помогал, в том числе финансово, собственнику телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Эловичу. Тот же со страниц принадлежащего ему интернет-издания Walla укреплял позитивный образ политика и критиковал его оппонентов. Тут уже обвинения не только в мошенничестве и злоупотреблении доверием, но и во взяточничестве.
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Суммарно Нетаньяху грозит до 13 лет тюремного заключения.

Сторонники и противники

Сам премьер все отрицает, считая процесс охотой на ведьм и происками оппонентов, недовольных его длительным пребыванием у власти. Три года назад он даже обращался к кнессету — израильскому парламенту — с просьбой предоставить иммунитет от уголовного преследования по любым делам о взяточничестве или мошенничестве.
Впрочем, через несколько недель Биби свое прошение отозвал. Объяснил, что не хочет давать лишний козырь политическим противникам.
Расчет оправдался: в 2022-м он вновь возглавил правительство.
© AP Photo / Oded BaliltyАгитационные плакаты в Израиле
Агитационные плакаты в Израиле - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Агитационные плакаты в Израиле
Хотя слушания с участием свидетелей стартовали еще в 2020-м, Нетаньяху в суд долгое время не вызывали. После нападения на Израиль в 2023-м Министерство юстиции приостановило процесс. Летом 2024-го решили возобновить заседания в декабре. Адвокаты просили перенести на весну, но их ходатайство не удовлетворили.
Биби держится уверенно. "Восемь лет я ждал этого дня, чтобы рассказать правду, раз и навсегда опровергнуть бредовые и абсурдные обвинения", — заявил он.
У здания окружного суда в Тель-Авиве 10 и 11 декабря собиралась разнородная толпа. Одни поддерживали главу правительства, другие стояли с плакатами "Министр преступности".
Были там и родственники заложников, удерживаемых в Газе. Среди них единства насчет Нетаньяху нет. Кто-то считает, что персональная ответственность именно на нем, но некоторые выступают против судебного процесса, поскольку это лишь отвлекает от усилий по освобождению израильтян.
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПортреты израильских заложников во время акции протеста в Иерусалиме
Портреты израильских заложников во время акции протеста в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Портреты израильских заложников во время акции протеста в Иерусалиме

Процесс длиною в годы

Нетаньяху и его защита тоже уверены, что сейчас не время для заседаний. А процесс ожидается продолжительный. Обвиняемый обязан являться на слушания три раза в неделю, на каждый перекрестный допрос отводится по шесть часов.
"Я руковожу Израилем на семи фронтах и все еще думаю, что смогу делать это одновременно, — отметил Биби в зале суда. — Мы уже изменили облик Ближнего Востока, и это имеет глобальные последствия. Но это требует моего внимания. Можно найти баланс между интересами страны и потребностями суда".
Говоря непосредственно об обвинениях, премьер вновь назвал их смехотворными. В частности, по его словам, он чужд роскоши, поэтому разговоры о дорогих подарках просто удивительны.
"Я работаю по 17, 18 часов в день. Я ем за рабочим столом, это не кордон блю, нет официантов, которые приходят в белых перчатках, — объяснял глава государства. — <…> Иногда я сижу с сигарой и не успеваю ее выкурить, потому что курю между встречами". А шампанское, по его признанию, он и вовсе ненавидит, "не могу его пить", уточняет Биби.
© Office of the Prime Minister of Israel/XПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведет телефонную беседу с президентом США Джо Байденом после заседания кабинета военных действий. 14 апреля 2024 года
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведет телефонную беседу с президентом США Джо Байденом после заседания кабинета военных действий. 14 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Office of the Prime Minister of Israel/X
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведет телефонную беседу с президентом США Джо Байденом после заседания кабинета военных действий. 14 апреля 2024 года
Лоббирование персональных интересов в прессе Нетаньяху считает надуманными.
"Мы не хотим брать под контроль СМИ, мы хотим их диверсифицировать, — указывает он. — Самое главное — добавить телеканалов, которые не контролируются одним лагерем, вот что важно".
Отрицает Биби и сговор с владельцем Walla Эловичем: "Не было никакого соглашения, никакого подкупа, ничего. Даже после ужина (в 2012-м. — Прим. ред.)".
Кроме того, уточняет он, на этом ресурсе о его политике писали далеко не комплиментарно: "Есть причина, по которой его называли "Валла акбар" (по аналогии с "Аллаху акбар". — Прим. ред.) или "Валла Хамас", а теперь я добавляю "Валла Иран", подразумевая, что новостной сайт даже поддерживает противников Израиля. — <…> Вы спросили, изменилось ли отношение Walla ко мне после ужина — никаких изменений не было ни до, ни после".
На слушаниях выступят несколько десятков свидетелей. Процесс растянется, видимо, на пару лет, после чего Нетаньяху получит право подать апелляцию в верховный суд.
Поэтому отстранение от власти ему не грозит. Но сможет ли он вдобавок к "семи фронтам" устоять на новом, судебном — вопрос открытый.
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В миреИзраильБлижний ВостокТель-АвивБиньямин Нетаньяху
 
 
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