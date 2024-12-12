https://ria.ru/20241212/izbienie-1988793304.html

Жительницу Бурятии будут судить за избиение внучки

Жительницу Бурятии будут судить за избиение внучки - РИА Новости, 12.12.2024

Жительницу Бурятии будут судить за избиение внучки

Женщина предстанет перед судом в Бурятии за то, что систематически избивала внучку, а однажды облила её кипятком, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:42

2024-12-12T12:42

2024-12-12T13:00

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 12 дек – РИА Новости. Женщина предстанет перед судом в Бурятии за то, что систематически избивала внучку, а однажды облила её кипятком, сообщило региональное СУСК РФ.По данным ведомства, женщина проживала вместе с малолетней внучкой в Закаменске и систематически избивала ее. Она обвиняется в истязании и причинении тяжкого вреда здоровью ребенка."Помимо этого, в ночь на 31 декабря 2022 года за незначительную провинность женщина привела девочку в ванную комнату, раздела ее, после чего принесла из кухни кастрюлю с кипятком и, проявляя садизм и бесчеловечность, вылила содержимое на тело потерпевшей. Затем обвиняемая открыла кран с горячей водой, температура которой достигала 76 градусов Цельсия, стала обливать тело девочки и нанесла ей не менее трех ударов рукой по голове", - говорится в сообщении.Отмечается, что потерпевшая получила опасные для жизни термические ожоги туловища, верхних и нижних конечностей."В ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20241206/ufa-1987690882.html

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происшествия, россия, республика бурятия