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Биотехнологическая компания из Гонконга разработала лекарство при помощи ИИ - РИА Новости, 12.12.2024
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06:33 12.12.2024
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Биотехнологическая компания из Гонконга разработала лекарство при помощи ИИ
Биотехнологическая компания из Гонконга разработала лекарство при помощи ИИ - РИА Новости, 12.12.2024
Биотехнологическая компания из Гонконга разработала лекарство при помощи ИИ
Биотехнологическая компания Insilico Medicine, базирующаяся в Гонконге, при помощи технологий искусственного интеллекта разработала молекулу для создания... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T06:33
2024-12-12T06:33
технологии
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ПЕКИН, 12 дек - РИА Новости. Биотехнологическая компания Insilico Medicine, базирующаяся в Гонконге, при помощи технологий искусственного интеллекта разработала молекулу для создания лекарства от воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), пишет газета South China Morning Post. Как сообщает издание, разработанная с помощью ИИ молекула продемонстрировала способность восстанавливать барьерную функцию кишечника в доклинических экспериментах на животных. Кроме того, по словам разработчиков, лекарство на ее основе будет обладать меньшим количеством побочных эффектов, чем у существующих аналогов. По словам генерального директора Insilico Medicine Алекса Жаворонкова, которое приводит издание, используя свою платформу искусственного интеллекта для генеративной химии Chemistry42, компания смогла присвоить молекуле свойство быть ограниченной пространством кишечника, то есть она может работать только в кишечнике, не попадая в кровоток, что может снизить побочные эффекты. При помощи другой своей платформы искусственного интеллекта для генеративной биологии PandaOmics компания определила терапевтическую цель для молекулы. Газета отмечает, что благодаря технологиям ИИ компания потратила менее 12 месяцев с момента начала проекта до номинации молекулы на доклинические испытания. Обычно данный процесс занимает несколько лет. Компания планирует опубликовать результаты первой фазы клинических испытаний лекарства в начале 2025 года. По оценкам Future Market Insights, которые приводит издание, в 2022 году объем мирового рынка лечения ВЗК оценивался в 20,2 миллиарда долларов, он может расти с годовым темпом в 5,7%, достигнув более 35 миллиардов долларов к 2032 году.
https://ria.ru/20241016/ai-1978388105.html
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технологии, гонконг, в мире
Технологии, Гонконг, В мире
Биотехнологическая компания из Гонконга разработала лекарство при помощи ИИ

South China Morning Post: ИИ создал молекулу для создания лекарства от ВЗК

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Depositphotos.com / agsandrew
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ПЕКИН, 12 дек - РИА Новости. Биотехнологическая компания Insilico Medicine, базирующаяся в Гонконге, при помощи технологий искусственного интеллекта разработала молекулу для создания лекарства от воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), пишет газета South China Morning Post.
Как сообщает издание, разработанная с помощью ИИ молекула продемонстрировала способность восстанавливать барьерную функцию кишечника в доклинических экспериментах на животных. Кроме того, по словам разработчиков, лекарство на ее основе будет обладать меньшим количеством побочных эффектов, чем у существующих аналогов.
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По словам генерального директора Insilico Medicine Алекса Жаворонкова, которое приводит издание, используя свою платформу искусственного интеллекта для генеративной химии Chemistry42, компания смогла присвоить молекуле свойство быть ограниченной пространством кишечника, то есть она может работать только в кишечнике, не попадая в кровоток, что может снизить побочные эффекты.
При помощи другой своей платформы искусственного интеллекта для генеративной биологии PandaOmics компания определила терапевтическую цель для молекулы.
Газета отмечает, что благодаря технологиям ИИ компания потратила менее 12 месяцев с момента начала проекта до номинации молекулы на доклинические испытания. Обычно данный процесс занимает несколько лет. Компания планирует опубликовать результаты первой фазы клинических испытаний лекарства в начале 2025 года.
По оценкам Future Market Insights, которые приводит издание, в 2022 году объем мирового рынка лечения ВЗК оценивался в 20,2 миллиарда долларов, он может расти с годовым темпом в 5,7%, достигнув более 35 миллиардов долларов к 2032 году.
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