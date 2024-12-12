https://ria.ru/20241212/ii-1988729357.html

Биотехнологическая компания из Гонконга разработала лекарство при помощи ИИ

Биотехнологическая компания из Гонконга разработала лекарство при помощи ИИ - РИА Новости, 12.12.2024

Биотехнологическая компания из Гонконга разработала лекарство при помощи ИИ

Биотехнологическая компания Insilico Medicine, базирующаяся в Гонконге, при помощи технологий искусственного интеллекта разработала молекулу для создания... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T06:33

2024-12-12T06:33

2024-12-12T06:33

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гонконг

в мире

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ПЕКИН, 12 дек - РИА Новости. Биотехнологическая компания Insilico Medicine, базирующаяся в Гонконге, при помощи технологий искусственного интеллекта разработала молекулу для создания лекарства от воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), пишет газета South China Morning Post. Как сообщает издание, разработанная с помощью ИИ молекула продемонстрировала способность восстанавливать барьерную функцию кишечника в доклинических экспериментах на животных. Кроме того, по словам разработчиков, лекарство на ее основе будет обладать меньшим количеством побочных эффектов, чем у существующих аналогов. По словам генерального директора Insilico Medicine Алекса Жаворонкова, которое приводит издание, используя свою платформу искусственного интеллекта для генеративной химии Chemistry42, компания смогла присвоить молекуле свойство быть ограниченной пространством кишечника, то есть она может работать только в кишечнике, не попадая в кровоток, что может снизить побочные эффекты. При помощи другой своей платформы искусственного интеллекта для генеративной биологии PandaOmics компания определила терапевтическую цель для молекулы. Газета отмечает, что благодаря технологиям ИИ компания потратила менее 12 месяцев с момента начала проекта до номинации молекулы на доклинические испытания. Обычно данный процесс занимает несколько лет. Компания планирует опубликовать результаты первой фазы клинических испытаний лекарства в начале 2025 года. По оценкам Future Market Insights, которые приводит издание, в 2022 году объем мирового рынка лечения ВЗК оценивался в 20,2 миллиарда долларов, он может расти с годовым темпом в 5,7%, достигнув более 35 миллиардов долларов к 2032 году.

https://ria.ru/20241016/ai-1978388105.html

https://ria.ru/20240620/nauka-1954259719.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, гонконг, в мире