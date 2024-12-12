https://ria.ru/20241212/ierusalim-1988717980.html

При стрельбе по автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека

При стрельбе по автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека - РИА Новости, 12.12.2024

При стрельбе по автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека

Четыре человека получили ранения, включая ребенка, который находится в тяжелом состоянии, в результате теракта со стрельбой по пассажирскому автобусу под... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T01:45

2024-12-12T01:45

2024-12-12T01:45

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иерусалим

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Четыре человека получили ранения, включая ребенка, который находится в тяжелом состоянии, в результате теракта со стрельбой по пассажирскому автобусу под Иерусалимом, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA). "В районе Иерусалима поступило сообщение о стрельбе по автобусу на шоссе 60 возле Бейт-Джала. Медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу "Хадасса Эйн-Керем" двоих раненых, в том числе 12-летнего мальчика в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями и 40-летнюю женщину в легком состоянии с огнестрельными ранениями. Еще двое пострадавших в состоянии средней тяжести эвакуированы с места происшествия", - говорится в сообщении. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что террорист открыл огонь по гражданскому автобусу. "Израильские силы безопасности преследуют террориста, устанавливают блокпосты и окружают район Вифлеема", - сообщили военные.

https://ria.ru/20241212/konflikt-1915630213.html

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иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иерусалим