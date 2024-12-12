https://ria.ru/20241212/ierusalim-1988717980.html
При стрельбе по автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека
При стрельбе по автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека - РИА Новости, 12.12.2024
При стрельбе по автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека
Четыре человека получили ранения, включая ребенка, который находится в тяжелом состоянии, в результате теракта со стрельбой по пассажирскому автобусу под... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T01:45
2024-12-12T01:45
2024-12-12T01:45
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Четыре человека получили ранения, включая ребенка, который находится в тяжелом состоянии, в результате теракта со стрельбой по пассажирскому автобусу под Иерусалимом, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA). "В районе Иерусалима поступило сообщение о стрельбе по автобусу на шоссе 60 возле Бейт-Джала. Медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу "Хадасса Эйн-Керем" двоих раненых, в том числе 12-летнего мальчика в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями и 40-летнюю женщину в легком состоянии с огнестрельными ранениями. Еще двое пострадавших в состоянии средней тяжести эвакуированы с места происшествия", - говорится в сообщении. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что террорист открыл огонь по гражданскому автобусу. "Израильские силы безопасности преследуют террориста, устанавливают блокпосты и окружают район Вифлеема", - сообщили военные.
https://ria.ru/20241212/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241006/izrail-1976620507.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иерусалим
При стрельбе по автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека
При теракте в Иерусалиме пострадали четыре человека, включая ребенка
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Четыре человека получили ранения, включая ребенка, который находится в тяжелом состоянии, в результате теракта со стрельбой по пассажирскому автобусу под Иерусалимом, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).
"В районе Иерусалима
поступило сообщение о стрельбе по автобусу на шоссе 60 возле Бейт-Джала. Медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу "Хадасса Эйн-Керем" двоих раненых, в том числе 12-летнего мальчика в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями и 40-летнюю женщину в легком состоянии с огнестрельными ранениями. Еще двое пострадавших в состоянии средней тяжести эвакуированы с места происшествия", - говорится в сообщении.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что террорист открыл огонь по гражданскому автобусу.
"Израильские силы безопасности преследуют террориста, устанавливают блокпосты и окружают район Вифлеема", - сообщили военные.