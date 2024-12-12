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При стрельбе по автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека - РИА Новости, 12.12.2024
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01:45 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/ierusalim-1988717980.html
При стрельбе по автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека
При стрельбе по автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека - РИА Новости, 12.12.2024
При стрельбе по автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека
Четыре человека получили ранения, включая ребенка, который находится в тяжелом состоянии, в результате теракта со стрельбой по пассажирскому автобусу под... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T01:45
2024-12-12T01:45
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Четыре человека получили ранения, включая ребенка, который находится в тяжелом состоянии, в результате теракта со стрельбой по пассажирскому автобусу под Иерусалимом, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA). "В районе Иерусалима поступило сообщение о стрельбе по автобусу на шоссе 60 возле Бейт-Джала. Медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу "Хадасса Эйн-Керем" двоих раненых, в том числе 12-летнего мальчика в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями и 40-летнюю женщину в легком состоянии с огнестрельными ранениями. Еще двое пострадавших в состоянии средней тяжести эвакуированы с места происшествия", - говорится в сообщении. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что террорист открыл огонь по гражданскому автобусу. "Израильские силы безопасности преследуют террориста, устанавливают блокпосты и окружают район Вифлеема", - сообщили военные.
https://ria.ru/20241212/konflikt-1915630213.html
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в мире, иерусалим
В мире, Иерусалим
При стрельбе по автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека

При теракте в Иерусалиме пострадали четыре человека, включая ребенка

© AP Photo / Mahmoud IlleanСотрудник правоохранительных органов Израиля
Сотрудник правоохранительных органов Израиля - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Сотрудник правоохранительных органов Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Четыре человека получили ранения, включая ребенка, который находится в тяжелом состоянии, в результате теракта со стрельбой по пассажирскому автобусу под Иерусалимом, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).
"В районе Иерусалима поступило сообщение о стрельбе по автобусу на шоссе 60 возле Бейт-Джала. Медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу "Хадасса Эйн-Керем" двоих раненых, в том числе 12-летнего мальчика в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями и 40-летнюю женщину в легком состоянии с огнестрельными ранениями. Еще двое пострадавших в состоянии средней тяжести эвакуированы с места происшествия", - говорится в сообщении.
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