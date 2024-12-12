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ЕС готов увеличить поставки гумпомощи в Сирию - РИА Новости, 12.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
15:36 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/gumpomosch-1988842390.html
ЕС готов увеличить поставки гумпомощи в Сирию
ЕС готов увеличить поставки гумпомощи в Сирию - РИА Новости, 12.12.2024
ЕС готов увеличить поставки гумпомощи в Сирию
ЕС готов увеличивать поставки гуманитарной помощи в Сирию, оценивает ситуацию в этой стране и изучает возможные опции, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:36
2024-12-12T15:36
война в сирии
в мире
сирия
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
обострение ситуации в сирии — 2024
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. ЕС готов увеличивать поставки гуманитарной помощи в Сирию, оценивает ситуацию в этой стране и изучает возможные опции, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Эва Хрнчирова. "В связи с гуманитарной ситуацией в Сирии я хочу сказать, что мы готовы усилить нашу гуманитарную помощь… Что касается пунктов пропуска, то некоторые открыты, и гумпомощь может поступать через эти пункты. Ситуация очень нестабильная, мы стараемся получать информацию и изучать все возможные опции", - сказала она.
https://ria.ru/20241208/evrosoyuz-1987947631.html
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в мире, сирия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
ЕС готов увеличить поставки гумпомощи в Сирию

Представитель ЕК Хрнчирова: ЕС готов увеличить поставки гумпомощи в Сирию

© AP Photo / Jake SimkinРазрушенная улица в Кобани, Сирия
Разрушенная улица в Кобани, Сирия - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Jake Simkin
Разрушенная улица в Кобани, Сирия. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. ЕС готов увеличивать поставки гуманитарной помощи в Сирию, оценивает ситуацию в этой стране и изучает возможные опции, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Эва Хрнчирова.
"В связи с гуманитарной ситуацией в Сирии я хочу сказать, что мы готовы усилить нашу гуманитарную помощь… Что касается пунктов пропуска, то некоторые открыты, и гумпомощь может поступать через эти пункты. Ситуация очень нестабильная, мы стараемся получать информацию и изучать все возможные опции", - сказала она.
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Война в СирииВ миреСирияБрюссельЕвросоюзЕврокомиссияОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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