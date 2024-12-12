https://ria.ru/20241212/gumpomosch-1988842390.html

ЕС готов увеличить поставки гумпомощи в Сирию

ЕС готов увеличить поставки гумпомощи в Сирию - РИА Новости, 12.12.2024

ЕС готов увеличить поставки гумпомощи в Сирию

ЕС готов увеличивать поставки гуманитарной помощи в Сирию, оценивает ситуацию в этой стране и изучает возможные опции, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:36

2024-12-12T15:36

2024-12-12T15:36

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обострение ситуации в сирии — 2024

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БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. ЕС готов увеличивать поставки гуманитарной помощи в Сирию, оценивает ситуацию в этой стране и изучает возможные опции, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Эва Хрнчирова. "В связи с гуманитарной ситуацией в Сирии я хочу сказать, что мы готовы усилить нашу гуманитарную помощь… Что касается пунктов пропуска, то некоторые открыты, и гумпомощь может поступать через эти пункты. Ситуация очень нестабильная, мы стараемся получать информацию и изучать все возможные опции", - сказала она.

https://ria.ru/20241208/evrosoyuz-1987947631.html

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в мире, сирия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, обострение ситуации в сирии — 2024