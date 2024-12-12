https://ria.ru/20241212/gruzija-1988807427.html

Протесты в Грузии профинансированы Западом, заявила правозащитница

Протесты в Грузии профинансированы Западом, заявила правозащитница - РИА Новости, 12.12.2024

Протесты в Грузии профинансированы Западом, заявила правозащитница

Протесты в Грузии профинансированы Западом через неправительственные организации, Запад заинтересован в смене власти в стране и открытии "второго фронта" против РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T13:31

2024-12-12T13:31

2024-12-12T13:31

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ТБИЛИСИ, 12 дек - РИА Новости. Протесты в Грузии профинансированы Западом через неправительственные организации, Запад заинтересован в смене власти в стране и открытии "второго фронта" против России, заявила РИА Новости грузинская правозащитница, руководитель НПО "Бывшие политзаключенные за права человека" Нана Какабадзе. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты. Во вторник служба государственной безопасности Грузии заявила, что организаторы акций протеста при координации спецслужб зарубежных стран планируют сорвать проведение президентских выборов, намеченных на 14 декабря. По словам Какабадзе, разногласия между Тбилиси и Западом начались в 2022 году, когда власти Грузии отказались открывать "второй фронт" против России. "(После начала СВО – ред.) со стороны Запада и со стороны Украины были призывы, что мы должны открыть в Грузии "второй фронт", чтобы создать проблемы России. И в этом деле помогла бы Америка, то есть нам дали бы они оружие, деньги", - заявила правозащитница. Однако, указала она, власти Грузии отказались это делать, так как помнили печальный опыт войны 2008 года. "Власти сделали такой шаг, который мы со стороны власти никогда не помнили: они выбрали интересы Грузии, а не собственный имидж, которым они рисковали во всем западном мире. Но они выбрали спасение страны. Если бы открыли бы здесь "второй фронт", Грузия перестала бы существовать. Но в результате не только Украина, но и весь Запад стали прямо, ясно и четко выступать против нашего правительства", - отметила Какабадзе. Люди из команды бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, потерявшего власть в 2013 году, увидели в этом шанс вернуться к власти, считает она. "Оппозиция в Грузии действует не как оппозиция, а как (иностранные – ред.) агенты. Протесты финансируются на сегодняшний день со стороны либеральных фондов. Они выполняют заказы Запада, но они не учитывают интересы Грузии. Они создали такой образ, как будто выборы (в парламент – ред.), которые здесь прошли, не были демократичными. Потом наше правительство отказалось от Запада, и поэтому (оппозиционеры – ред.) выступили на улицах и призывают людей, чтобы они вышли и присоединились. Но на самом деле им ни то, ни другое неинтересно. Им интересно выполнить тот заказ, который они получают со стороны Запада", - считает правозащитница. По ее словам, финансирование протестов и политических активистов идет через западные неправительственные организации. "На митингах и манифестациях лидерами являются неправительственные организации, профинансированные Западом. И они же являются важной частью оппозиционных партий… Но весь грузинский народ, естественно, против этого. Вы знаете, что нормальные люди неактивны, они всегда как-то тихо продолжают существовать. А те люди, которых профинансировали, которым дали приказ сделать что-то плохое, они активные", - считает она. Какабадзе добавила, что сейчас Запад не финансирует практически никаких правозащитных проектов в Грузии, их интересует только деятельность, связанная с политикой. "У этих НПО не оппозиционные выступления - они просто разрушители, которые хотят только свергнуть власть. Не предложить какие-то новые программы, новые подходы, новые проекты и лоббировать интересы грузинского народа. Им это совсем не интересно… Никому неинтересно, что происходит в тюрьмах на сегодняшний день. Интересно только то, что происходит на улице. Надо финансировать выступления на улице, надо финансировать свержение власти, надо финансировать штурм парламента, а не то, что происходит в тюрьмах или в больницах", - отметила она.

https://ria.ru/20241204/gruziya-1987232113.html

https://ria.ru/20241205/zelenskiy-1987455735.html

https://ria.ru/20241212/tbilisi-1988716941.html

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в мире, грузия, россия, украина, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, протесты в грузии — 2024