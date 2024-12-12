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Гросси отказался назвать виновных в атаке на автомобиль МАГАТЭ
Гросси отказался назвать виновных в атаке на автомобиль МАГАТЭ - РИА Новости, 12.12.2024
Гросси отказался назвать виновных в атаке на автомобиль МАГАТЭ
МАГАТЭ не указывает на кого-либо пальцем, говоря об атаке беспилотника на автомобиль с сотрудниками агентства на дороге к Запорожской АЭС, сначала нужно иметь... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:09
2024-12-12T15:09
2024-12-12T16:35
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. МАГАТЭ не указывает на кого-либо пальцем, говоря об атаке беспилотника на автомобиль с сотрудниками агентства на дороге к Запорожской АЭС, сначала нужно иметь веские доказательства, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Это была прямая атака. Я не указываю ни на кого пальцем, поскольку это корпус международных контролеров. И прежде чем делать это, необходимо иметь неопровержимые и точные основания говорить так", - заявил Гросси.Его выступление размещено на странице МАГАТЭ в соцсети X.При этом, по словам Гросси, на месте происшествия не осталось заметных обломков, которые могли бы помочь в дальнейшем расследовании инцидента."Беспилотник, который был использован для атаки на конвой МАГАТЭ, представлял собой так называемый дрон-камикадзе. Он сконструирован так, чтобы взрываться при ударе. В результате нет различимых обломков, которые можно было бы собрать на месте, чтобы в будущем это помогло нам в дальнейшем расследовании инцидента", - сказал гендиректор МАГАТЭ.Ранее Гросси сообщил об атаке беспилотника на автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС во вторник, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
https://ria.ru/20241212/magate-1988848429.html
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МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Россия
Гросси отказался назвать виновных в атаке на автомобиль МАГАТЭ
Гросси заявил, что доказательств причастности ВСУ в атаке на машину МАГАТЭ нет