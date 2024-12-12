https://ria.ru/20241212/grossi-1988834211.html

Гросси назвал атаку ВСУ на автомобиль МАГАТЭ попыткой запугивания

Гросси назвал атаку ВСУ на автомобиль МАГАТЭ попыткой запугивания - РИА Новости, 12.12.2024

Гросси назвал атаку ВСУ на автомобиль МАГАТЭ попыткой запугивания

Атака на автомобиль МАГАТЭ на дороге к Запорожской АЭС (ЗАЭС) говорит о намерении нападавших нанести ущерб экспертам агентства или запугать их, заявил в четверг РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:04

2024-12-12T15:04

2024-12-12T15:26

в мире

магатэ

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

запорожская область

рафаэль гросси

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968788060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65e4c9b3eb5788c5a4a39998a8a65d9b.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Атака на автомобиль МАГАТЭ на дороге к Запорожской АЭС (ЗАЭС) говорит о намерении нападавших нанести ущерб экспертам агентства или запугать их, заявил в четверг генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Было чёткое намерение нанести нам ущерб или запугать нас", - сказал Гросси на пресс-конференции, которая транслировала на странице агентства в социальной сети Х.По его словам, в конвое было три украинских транспортных средства и автомобили МАГАТЭ, и именно транспортное средство агентства подверглось нападению.Ранее Гросси заявил об атаке беспилотника по автомобилю экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС во вторник, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 мск объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.

https://ria.ru/20241212/grossi-1988835801.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская область, рафаэль гросси, запорожская аэс