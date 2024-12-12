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Гросси назвал атаку ВСУ на автомобиль МАГАТЭ попыткой запугивания - РИА Новости, 12.12.2024
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15:04 12.12.2024 (обновлено: 15:26 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/grossi-1988834211.html
Гросси назвал атаку ВСУ на автомобиль МАГАТЭ попыткой запугивания
Гросси назвал атаку ВСУ на автомобиль МАГАТЭ попыткой запугивания - РИА Новости, 12.12.2024
Гросси назвал атаку ВСУ на автомобиль МАГАТЭ попыткой запугивания
Атака на автомобиль МАГАТЭ на дороге к Запорожской АЭС (ЗАЭС) говорит о намерении нападавших нанести ущерб экспертам агентства или запугать их, заявил в четверг РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:04
2024-12-12T15:26
в мире
магатэ
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
рафаэль гросси
запорожская аэс
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Атака на автомобиль МАГАТЭ на дороге к Запорожской АЭС (ЗАЭС) говорит о намерении нападавших нанести ущерб экспертам агентства или запугать их, заявил в четверг генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Было чёткое намерение нанести нам ущерб или запугать нас", - сказал Гросси на пресс-конференции, которая транслировала на странице агентства в социальной сети Х.По его словам, в конвое было три украинских транспортных средства и автомобили МАГАТЭ, и именно транспортное средство агентства подверглось нападению.Ранее Гросси заявил об атаке беспилотника по автомобилю экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС во вторник, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 мск объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
https://ria.ru/20241212/grossi-1988835801.html
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в мире, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская область, рафаэль гросси, запорожская аэс
В мире, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС
Гросси назвал атаку ВСУ на автомобиль МАГАТЭ попыткой запугивания

Гросси: атаку на автомобиль МАГАТЭ по пути на ЗАЭС говорит о попытке запугать

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в городе Курчатов
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в городе Курчатов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в городе Курчатов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Атака на автомобиль МАГАТЭ на дороге к Запорожской АЭС (ЗАЭС) говорит о намерении нападавших нанести ущерб экспертам агентства или запугать их, заявил в четверг генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Было чёткое намерение нанести нам ущерб или запугать нас", - сказал Гросси на пресс-конференции, которая транслировала на странице агентства в социальной сети Х.
По его словам, в конвое было три украинских транспортных средства и автомобили МАГАТЭ, и именно транспортное средство агентства подверглось нападению.
Ранее Гросси заявил об атаке беспилотника по автомобилю экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС во вторник, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 мск объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Гросси отказался назвать виновных в атаке на автомобиль МАГАТЭ
Вчера, 15:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМАГАТЭВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьРафаэль ГроссиЗапорожская АЭС
 
 
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