https://ria.ru/20241212/grivna-1988715802.html

"Решили осквернить". Украинцы обманом нарушили план Зеленского

"Решили осквернить". Украинцы обманом нарушили план Зеленского - РИА Новости, 12.12.2024

"Решили осквернить". Украинцы обманом нарушили план Зеленского

Украинцы нашли способ обойти ограничения на расходование тысячи гривен (примерно две с половиной тысячи рублей), которые Владимир Зеленский распорядился... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T01:41

2024-12-12T01:41

2024-12-12T09:11

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Украинцы нашли способ обойти ограничения на расходование тысячи гривен (примерно две с половиной тысячи рублей), которые Владимир Зеленский распорядился выделить гражданам в декабре по программе "Зимней еПоддержки". Об этом случае сообщил гендиректор украинского платежного сервиса EasyPay Алексей Авраменко на своей странице в Facebook*."К сожалению, мы были вынуждены выключить функцию возврата денег для абонентов Vodafone и Life. Поскольку есть "особо умные" украинцы, решившие таким образом осквернить идею 1000 гривен "Зимней еПоддержки", сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи", — написал Авраменко.Как пишет украинское издание "Страна", украинцы обналичивают финансовую помощь, используя ее для пополнения средств мобильного счета. Затем абоненты оформляли возврат денег на личную карту. Такая функция была доступна абонентам мобильных операторов Vodafone и Life. Обналичивание средств позволяет обойти ограничения на их использование.В октябре Зеленский пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи", — выплату по тысяче гривен. Израсходовать эту сумму можно на ограниченный перечень товаров, оплату коммунальных услуг или поддержку ВСУ. После этого украинские пользователи в соцсетях стали массово высмеивать решение Зеленского о выделении тысячи гривен, с иронией называя эту помощь "Вовиной тысячей" и записывая шутливые ролики о том, как изменится их жизнь после выделения этой суммы денег.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241114/vyplaty-1983641872.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, vodafone , life