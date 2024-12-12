Рейтинг@Mail.ru
"Решили осквернить". Украинцы обманом нарушили план Зеленского - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 12.12.2024 (обновлено: 09:11 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/grivna-1988715802.html
"Решили осквернить". Украинцы обманом нарушили план Зеленского
"Решили осквернить". Украинцы обманом нарушили план Зеленского - РИА Новости, 12.12.2024
"Решили осквернить". Украинцы обманом нарушили план Зеленского
Украинцы нашли способ обойти ограничения на расходование тысячи гривен (примерно две с половиной тысячи рублей), которые Владимир Зеленский распорядился... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T01:41
2024-12-12T09:11
в мире
украина
киев
владимир зеленский
vodafone
life
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988697978_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_eeddae696c2a0f6e9571e7420298fced.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Украинцы нашли способ обойти ограничения на расходование тысячи гривен (примерно две с половиной тысячи рублей), которые Владимир Зеленский распорядился выделить гражданам в декабре по программе "Зимней еПоддержки". Об этом случае сообщил гендиректор украинского платежного сервиса EasyPay Алексей Авраменко на своей странице в Facebook*."К сожалению, мы были вынуждены выключить функцию возврата денег для абонентов Vodafone и Life. Поскольку есть "особо умные" украинцы, решившие таким образом осквернить идею 1000 гривен "Зимней еПоддержки", сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи", — написал Авраменко.Как пишет украинское издание "Страна", украинцы обналичивают финансовую помощь, используя ее для пополнения средств мобильного счета. Затем абоненты оформляли возврат денег на личную карту. Такая функция была доступна абонентам мобильных операторов Vodafone и Life. Обналичивание средств позволяет обойти ограничения на их использование.В октябре Зеленский пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи", — выплату по тысяче гривен. Израсходовать эту сумму можно на ограниченный перечень товаров, оплату коммунальных услуг или поддержку ВСУ. После этого украинские пользователи в соцсетях стали массово высмеивать решение Зеленского о выделении тысячи гривен, с иронией называя эту помощь "Вовиной тысячей" и записывая шутливые ролики о том, как изменится их жизнь после выделения этой суммы денег.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241114/vyplaty-1983641872.html
https://ria.ru/20241211/peremirie-1988696301.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988697978_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_522aac3efbcb327917958cc04113d4bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, vodafone , life
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Vodafone , Life
"Решили осквернить". Украинцы обманом нарушили план Зеленского

Украинцы смогли обойти ограничения на расходование тысячи гривен от Зеленского

© Getty Images / Janos KummerВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Getty Images / Janos Kummer
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Украинцы нашли способ обойти ограничения на расходование тысячи гривен (примерно две с половиной тысячи рублей), которые Владимир Зеленский распорядился выделить гражданам в декабре по программе "Зимней еПоддержки". Об этом случае сообщил гендиректор украинского платежного сервиса EasyPay Алексей Авраменко на своей странице в Facebook*.
"К сожалению, мы были вынуждены выключить функцию возврата денег для абонентов Vodafone и Life. Поскольку есть "особо умные" украинцы, решившие таким образом осквернить идею 1000 гривен "Зимней еПоддержки", сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи", — написал Авраменко.
Экс-президент Украины Петр Порошенко в киевском аэропорте Жуляны - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Порошенко испугался одного шага Зеленского
14 ноября, 03:08
Как пишет украинское издание "Страна", украинцы обналичивают финансовую помощь, используя ее для пополнения средств мобильного счета. Затем абоненты оформляли возврат денег на личную карту. Такая функция была доступна абонентам мобильных операторов Vodafone и Life. Обналичивание средств позволяет обойти ограничения на их использование.
В октябре Зеленский пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи", — выплату по тысяче гривен. Израсходовать эту сумму можно на ограниченный перечень товаров, оплату коммунальных услуг или поддержку ВСУ.
После этого украинские пользователи в соцсетях стали массово высмеивать решение Зеленского о выделении тысячи гривен, с иронией называя эту помощь "Вовиной тысячей" и записывая шутливые ролики о том, как изменится их жизнь после выделения этой суммы денег.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Зеленский отверг предложение по перемирию на Рождество, заявил Орбан
11 декабря, 20:28
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийVodafoneLife
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала