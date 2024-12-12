Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о маркировке видеоигр - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 12.12.2024 (обновлено: 15:37 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/gosduma-1988834607.html
В Госдуму внесли проект о маркировке видеоигр
В Госдуму внесли проект о маркировке видеоигр - РИА Новости, 12.12.2024
В Госдуму внесли проект о маркировке видеоигр
В Госдуму внесен проект, которым вводится маркировка видеоигр по их содержанию, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:05
2024-12-12T15:37
общество
технологии
россия
антон немкин (депутат)
антон горелкин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225256_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_b5f0cd5cb13f980e1ecd10fb1d4522d1.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен проект, которым вводится маркировка видеоигр по их содержанию, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин. "Только что вместе с коллегами внесли на рассмотрение Госдумы проект федерального закона, регулирующего видеоигровую индустрию", - написал он в своем Telegram-канале. Горелкин добавил, что проект не содержит запрета иностранных игровых сервисов, как и никаких невыполнимых требований. "Мы хотим, чтобы распространители игр дали их разработчикам возможность предупреждать пользователей об особенностях игрового контента (сцены жестокости, насилия, употребления алкоголя и наркотиков и т.д.). Эксперимент по маркировке, который сейчас проводят некоторые участники российского видеоигрового рынка, полностью соответствует этой парадигме", - добавил парламентарий. По его словам, законопроект дает распространителям игр три варианта верификации пользователей, один из которых – при помощи телефонного номера. "При этом из виду упускается самое главное. Впервые появляется целый ряд важных законодательных определений: что такое видеоигра, что считать игровым имуществом, кто такие распространители видеоигр. Мы прописываем базовые дефиниции для будущих норм, которые помогут развивать в России эту стратегически важную отрасль, закладываем фундамент системной поддержки российского игропрома", - отметил он. Как ранее рассказал РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин, сегодня регулирование видеоигр нуждается в новых инициативах, и самая важная из них — это маркировка игр с точки зрения содержащегося в них контента. Он отмечал, что новым законопроектом предусмотрено требование по маркировке игр с точки зрения содержащегося в них контента - например, видеоигра, содержащая изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия и (или) видеоигра, содержащая бранные слова и выражения. Действующее регулирование направлено исключительно на детей, а вышеуказанные маркировки по типу контента будут распространяться еще и на взрослых, среди которых также присутствуют чувствительные категории граждан - например, пожилые люди, отмечал Немкин. Проект направлен на регулирование общественных отношений, возникающих в связи с разработкой и распространением видеоигр на территории Российской Федерации, а также на установление ограничений осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, в том числе информирования пользователей видеоигр об особенностях их содержания. Дополнительные категории видеоигр, информирующие потребителей видеоигр об особенностях их содержания, могут устанавливаться правительством Российской Федерации. Также правительством РФ будет определяться порядок нанесения знаков категорий видеоигры, а также соотношение таких знаков категорий видеоигры аналогичным знакам категорий видеоигры, признанным в международной практике, отметил депутат. Немкин отмечал, что маркировка должна включать чёткие возрастные категории и описание ключевых элементов игры, таких, как уровень насилия, наличие нецензурной лексики или сцены, связанные с употреблением наркотиков и алкоголя. При этом важно регулярно обновлять принципы маркировки контента и адаптировать их к новым тенденциям и технологиям в игровой индустрии.Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в целях минимизации рисков причинения вреда здоровью граждан законопроектом установлены требования как к организаторам сервиса распространения видеоигр, так и к распространителям видеоигр, предусматривающие положения об исключении доступа российских пользователей к информации, запрещенной к распространению на территории РФ, о необходимости информирования пользователей видеоигр об особенностях их содержания путем присвоения видеоигре одной или нескольких категорий, а также нанесения соответствующего присвоенной категории знака видеоигры.Проектом устанавливается возможность проведения аккредитованными экспертами экспертизы видеоигры для установления указанных особенностей ее содержания, выявления потенциального вреда, который может быть нанесен здоровью несовершеннолетних пользователей видеоигры.Более того, устанавливаются обязанности распространителей видеоигр при наличии в видеоигре возможности совершения платежей публиковать на русском языке правила совершения платежей, включающие в себя порядок возврата денежных средств, а также порядок разрешения споров на территории Российской Федерации.
https://ria.ru/20241212/shtrafy-1988812534.html
https://ria.ru/20241211/gd-1988555319.html
https://ria.ru/20241211/gosduma-1988679465.html
https://ria.ru/20241212/gosduma-1988826146.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225256_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_84a65cbc77748e0daaba07fb7d5e9d44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, антон немкин (депутат), антон горелкин, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Антон Немкин (депутат), Антон Горелкин, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о маркировке видеоигр

Депутат Горелкин: в Госдуму внесли проект о маркировке видеоигр по их содержанию

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен проект, которым вводится маркировка видеоигр по их содержанию, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.
"Только что вместе с коллегами внесли на рассмотрение Госдумы проект федерального закона, регулирующего видеоигровую индустрию", - написал он в своем Telegram-канале.
Сотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Госдума подняла штрафы за нарушения ПДД
Вчера, 13:54
Горелкин добавил, что проект не содержит запрета иностранных игровых сервисов, как и никаких невыполнимых требований.
"Мы хотим, чтобы распространители игр дали их разработчикам возможность предупреждать пользователей об особенностях игрового контента (сцены жестокости, насилия, употребления алкоголя и наркотиков и т.д.). Эксперимент по маркировке, который сейчас проводят некоторые участники российского видеоигрового рынка, полностью соответствует этой парадигме", - добавил парламентарий.
По его словам, законопроект дает распространителям игр три варианта верификации пользователей, один из которых – при помощи телефонного номера.
"При этом из виду упускается самое главное. Впервые появляется целый ряд важных законодательных определений: что такое видеоигра, что считать игровым имуществом, кто такие распространители видеоигр. Мы прописываем базовые дефиниции для будущих норм, которые помогут развивать в России эту стратегически важную отрасль, закладываем фундамент системной поддержки российского игропрома", - отметил он.
Как ранее рассказал РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин, сегодня регулирование видеоигр нуждается в новых инициативах, и самая важная из них — это маркировка игр с точки зрения содержащегося в них контента. Он отмечал, что новым законопроектом предусмотрено требование по маркировке игр с точки зрения содержащегося в них контента - например, видеоигра, содержащая изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия и (или) видеоигра, содержащая бранные слова и выражения. Действующее регулирование направлено исключительно на детей, а вышеуказанные маркировки по типу контента будут распространяться еще и на взрослых, среди которых также присутствуют чувствительные категории граждан - например, пожилые люди, отмечал Немкин.
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Госдуме предложили продавать алкоголь только по справке на "Госуслугах"
11 декабря, 10:10
Проект направлен на регулирование общественных отношений, возникающих в связи с разработкой и распространением видеоигр на территории Российской Федерации, а также на установление ограничений осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, в том числе информирования пользователей видеоигр об особенностях их содержания.
Дополнительные категории видеоигр, информирующие потребителей видеоигр об особенностях их содержания, могут устанавливаться правительством Российской Федерации. Также правительством РФ будет определяться порядок нанесения знаков категорий видеоигры, а также соотношение таких знаков категорий видеоигры аналогичным знакам категорий видеоигры, признанным в международной практике, отметил депутат.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Госдуму внесли проект о праве депутатов просить президента снять главу ЦБ
11 декабря, 19:18
Немкин отмечал, что маркировка должна включать чёткие возрастные категории и описание ключевых элементов игры, таких, как уровень насилия, наличие нецензурной лексики или сцены, связанные с употреблением наркотиков и алкоголя. При этом важно регулярно обновлять принципы маркировки контента и адаптировать их к новым тенденциям и технологиям в игровой индустрии.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в целях минимизации рисков причинения вреда здоровью граждан законопроектом установлены требования как к организаторам сервиса распространения видеоигр, так и к распространителям видеоигр, предусматривающие положения об исключении доступа российских пользователей к информации, запрещенной к распространению на территории РФ, о необходимости информирования пользователей видеоигр об особенностях их содержания путем присвоения видеоигре одной или нескольких категорий, а также нанесения соответствующего присвоенной категории знака видеоигры.
Проектом устанавливается возможность проведения аккредитованными экспертами экспертизы видеоигры для установления указанных особенностей ее содержания, выявления потенциального вреда, который может быть нанесен здоровью несовершеннолетних пользователей видеоигры.
Более того, устанавливаются обязанности распространителей видеоигр при наличии в видеоигре возможности совершения платежей публиковать на русском языке правила совершения платежей, включающие в себя порядок возврата денежных средств, а также порядок разрешения споров на территории Российской Федерации.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Госдума приняла закон о порядке наказания МСУ за неисполнение полномочий
Вчера, 14:40
 
ОбществоТехнологииРоссияАнтон Немкин (депутат)Антон ГорелкинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала