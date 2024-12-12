https://ria.ru/20241212/gosduma-1988834607.html

В Госдуму внесли проект о маркировке видеоигр

В Госдуму внесли проект о маркировке видеоигр - РИА Новости, 12.12.2024

В Госдуму внесли проект о маркировке видеоигр

В Госдуму внесен проект, которым вводится маркировка видеоигр по их содержанию, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:05

2024-12-12T15:05

2024-12-12T15:37

общество

технологии

россия

антон немкин (депутат)

антон горелкин

госдума рф

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен проект, которым вводится маркировка видеоигр по их содержанию, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин. "Только что вместе с коллегами внесли на рассмотрение Госдумы проект федерального закона, регулирующего видеоигровую индустрию", - написал он в своем Telegram-канале. Горелкин добавил, что проект не содержит запрета иностранных игровых сервисов, как и никаких невыполнимых требований. "Мы хотим, чтобы распространители игр дали их разработчикам возможность предупреждать пользователей об особенностях игрового контента (сцены жестокости, насилия, употребления алкоголя и наркотиков и т.д.). Эксперимент по маркировке, который сейчас проводят некоторые участники российского видеоигрового рынка, полностью соответствует этой парадигме", - добавил парламентарий. По его словам, законопроект дает распространителям игр три варианта верификации пользователей, один из которых – при помощи телефонного номера. "При этом из виду упускается самое главное. Впервые появляется целый ряд важных законодательных определений: что такое видеоигра, что считать игровым имуществом, кто такие распространители видеоигр. Мы прописываем базовые дефиниции для будущих норм, которые помогут развивать в России эту стратегически важную отрасль, закладываем фундамент системной поддержки российского игропрома", - отметил он. Как ранее рассказал РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин, сегодня регулирование видеоигр нуждается в новых инициативах, и самая важная из них — это маркировка игр с точки зрения содержащегося в них контента. Он отмечал, что новым законопроектом предусмотрено требование по маркировке игр с точки зрения содержащегося в них контента - например, видеоигра, содержащая изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия и (или) видеоигра, содержащая бранные слова и выражения. Действующее регулирование направлено исключительно на детей, а вышеуказанные маркировки по типу контента будут распространяться еще и на взрослых, среди которых также присутствуют чувствительные категории граждан - например, пожилые люди, отмечал Немкин. Проект направлен на регулирование общественных отношений, возникающих в связи с разработкой и распространением видеоигр на территории Российской Федерации, а также на установление ограничений осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, в том числе информирования пользователей видеоигр об особенностях их содержания. Дополнительные категории видеоигр, информирующие потребителей видеоигр об особенностях их содержания, могут устанавливаться правительством Российской Федерации. Также правительством РФ будет определяться порядок нанесения знаков категорий видеоигры, а также соотношение таких знаков категорий видеоигры аналогичным знакам категорий видеоигры, признанным в международной практике, отметил депутат. Немкин отмечал, что маркировка должна включать чёткие возрастные категории и описание ключевых элементов игры, таких, как уровень насилия, наличие нецензурной лексики или сцены, связанные с употреблением наркотиков и алкоголя. При этом важно регулярно обновлять принципы маркировки контента и адаптировать их к новым тенденциям и технологиям в игровой индустрии.Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в целях минимизации рисков причинения вреда здоровью граждан законопроектом установлены требования как к организаторам сервиса распространения видеоигр, так и к распространителям видеоигр, предусматривающие положения об исключении доступа российских пользователей к информации, запрещенной к распространению на территории РФ, о необходимости информирования пользователей видеоигр об особенностях их содержания путем присвоения видеоигре одной или нескольких категорий, а также нанесения соответствующего присвоенной категории знака видеоигры.Проектом устанавливается возможность проведения аккредитованными экспертами экспертизы видеоигры для установления указанных особенностей ее содержания, выявления потенциального вреда, который может быть нанесен здоровью несовершеннолетних пользователей видеоигры.Более того, устанавливаются обязанности распространителей видеоигр при наличии в видеоигре возможности совершения платежей публиковать на русском языке правила совершения платежей, включающие в себя порядок возврата денежных средств, а также порядок разрешения споров на территории Российской Федерации.

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https://ria.ru/20241211/gosduma-1988679465.html

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общество, технологии, россия, антон немкин (депутат), антон горелкин, госдума рф