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Госдума приняла закон о порядке наказания МСУ за неисполнение полномочий - РИА Новости, 12.12.2024
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14:40 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/gosduma-1988826146.html
Госдума приняла закон о порядке наказания МСУ за неисполнение полномочий
Госдума приняла закон о порядке наказания МСУ за неисполнение полномочий - РИА Новости, 12.12.2024
Госдума приняла закон о порядке наказания МСУ за неисполнение полномочий
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о прекращении производства по делу об административном правонарушении, если... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:40
2024-12-12T14:40
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о прекращении производства по делу об административном правонарушении, если региональные органы власти или органы местного самоуправления не исполнили переданные им полномочия из-за нехватки средств. Законом предусматривается, что основанием для прекращения производства по делу об административном правонарушении может стать случай, если бюджетные ассигнования на осуществление соответствующих полномочий органов государственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, выполнение государственным, муниципальным учреждением соответствующих уставных задач были выделены в размере, недостаточном для осуществления соответствующих полномочий, выполнения соответствующих уставных задач, что привело к их неисполнению или ненадлежащему исполнению либо к невыполнению. В пояснительной записке отмечается, что финансирование переданных полномочий осуществляется за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы РФ. В случае, если субвенции на осуществление переданных полномочий выделены в размере, недостаточном для осуществления переданных полномочий, создаются предпосылки для неисполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления переданных полномочий по независящим от них причинам. Кроме этого, до 31 декабря 2025 года продлевается срок, в течение которого протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", вправе составлять должностные лица органов исполнительной власти субъектов РФ.
https://ria.ru/20241212/gosduma-1988824777.html
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Госдума приняла закон о порядке наказания МСУ за неисполнение полномочий

ГД разрешила не наказывать МСУ за неисполнение полномочий из-за нехватки средств

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о прекращении производства по делу об административном правонарушении, если региональные органы власти или органы местного самоуправления не исполнили переданные им полномочия из-за нехватки средств.
Законом предусматривается, что основанием для прекращения производства по делу об административном правонарушении может стать случай, если бюджетные ассигнования на осуществление соответствующих полномочий органов государственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, выполнение государственным, муниципальным учреждением соответствующих уставных задач были выделены в размере, недостаточном для осуществления соответствующих полномочий, выполнения соответствующих уставных задач, что привело к их неисполнению или ненадлежащему исполнению либо к невыполнению.
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В пояснительной записке отмечается, что финансирование переданных полномочий осуществляется за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы РФ. В случае, если субвенции на осуществление переданных полномочий выделены в размере, недостаточном для осуществления переданных полномочий, создаются предпосылки для неисполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления переданных полномочий по независящим от них причинам.
Кроме этого, до 31 декабря 2025 года продлевается срок, в течение которого протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", вправе составлять должностные лица органов исполнительной власти субъектов РФ.
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