https://ria.ru/20241212/gosduma-1988824777.html

Госдума приняла закон о технологической политике в России

Госдума приняла закон о технологической политике в России - РИА Новости, 12.12.2024

Госдума приняла закон о технологической политике в России

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о технологической политике в РФ, направленный на обеспечение ее технологического суверенитета. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:35

2024-12-12T14:35

2024-12-12T14:35

технологии

россия

максим решетников

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о технологической политике в РФ, направленный на обеспечение ее технологического суверенитета. Документ разработан по поручению президента России Владимира Путина. Он призван обеспечить технологическое лидерство РФ и создать условия для ускоренной разработки и внедрения технологических инноваций для решения социально-экономических задач. Закон определяет цели, задачи и инструменты технологической политики РФ и регулирует правоотношения в этой сфере. Документ создает систему управления разработкой собственных технологий, пояснял ранее министр экономического развития Максим Решетников. При этом планируется запустить классификатор технологий в целях синхронизации и координации планов технологического развития в различных отраслях, отмечал он. Закон формирует единый понятийный аппарат, в том числе вводит определения технологической политики и технологического лидерства РФ, высокотехнологичной продукции, "критических" и "сквозных" технологий, квалифицированного заказчика, собственной линии разработки технологий. Предусмотрен также механизм формирования планов развития технологий на основе предложений бизнеса, институтов развития и ученых и стимулирование реализации технологической политики. К мерам государственного стимулирования отнесены: бюджетное финансирование проектов развития технологий; налоговые льготы и иные преференции; льготы по арендной плате за пользование госимуществом; информационно-консультационная и инфраструктурная поддержка; поддержка инновационной деятельности и развития кадрового потенциала; поддержка экспорта при выходе на рынки иностранных государств и освоении этих рынков и другие. При этом закон распространяет так называемое "право на риск" на добросовестные технологические компании, получающие поддержку от государства. Это снижает для них риски, связанные с невыполнением заявленных показателей при получении господдержки. Решетников называл это одной из ключевых новелл закона. Также предусматривается переход от краткосрочного к долгосрочному планированию в технологической сфере. Планы развития технологий будут составляться, исходя из потребностей отраслей, на горизонте 10-15 лет, говорил Решетников. Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20241212/shtrafy-1988812534.html

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технологии, россия, максим решетников, владимир путин, госдума рф, общество