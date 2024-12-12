https://ria.ru/20241212/gosduma-1988824777.html
Госдума приняла закон о технологической политике в России
Госдума приняла закон о технологической политике в России - РИА Новости, 12.12.2024
Госдума приняла закон о технологической политике в России
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о технологической политике в РФ, направленный на обеспечение ее технологического суверенитета. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:35
2024-12-12T14:35
2024-12-12T14:35
технологии
россия
максим решетников
владимир путин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978508681_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_cf3bca78952625427941b049bef21f79.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о технологической политике в РФ, направленный на обеспечение ее технологического суверенитета. Документ разработан по поручению президента России Владимира Путина. Он призван обеспечить технологическое лидерство РФ и создать условия для ускоренной разработки и внедрения технологических инноваций для решения социально-экономических задач. Закон определяет цели, задачи и инструменты технологической политики РФ и регулирует правоотношения в этой сфере. Документ создает систему управления разработкой собственных технологий, пояснял ранее министр экономического развития Максим Решетников. При этом планируется запустить классификатор технологий в целях синхронизации и координации планов технологического развития в различных отраслях, отмечал он. Закон формирует единый понятийный аппарат, в том числе вводит определения технологической политики и технологического лидерства РФ, высокотехнологичной продукции, "критических" и "сквозных" технологий, квалифицированного заказчика, собственной линии разработки технологий. Предусмотрен также механизм формирования планов развития технологий на основе предложений бизнеса, институтов развития и ученых и стимулирование реализации технологической политики. К мерам государственного стимулирования отнесены: бюджетное финансирование проектов развития технологий; налоговые льготы и иные преференции; льготы по арендной плате за пользование госимуществом; информационно-консультационная и инфраструктурная поддержка; поддержка инновационной деятельности и развития кадрового потенциала; поддержка экспорта при выходе на рынки иностранных государств и освоении этих рынков и другие. При этом закон распространяет так называемое "право на риск" на добросовестные технологические компании, получающие поддержку от государства. Это снижает для них риски, связанные с невыполнением заявленных показателей при получении господдержки. Решетников называл это одной из ключевых новелл закона. Также предусматривается переход от краткосрочного к долгосрочному планированию в технологической сфере. Планы развития технологий будут составляться, исходя из потребностей отраслей, на горизонте 10-15 лет, говорил Решетников. Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20241212/shtrafy-1988812534.html
https://ria.ru/20241211/gosduma-1988679465.html
https://ria.ru/20241211/gosduma-1988578605.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978508681_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a463668550727ada77ec5f6d4477be16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, максим решетников, владимир путин, госдума рф, общество
Технологии, Россия, Максим Решетников, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Госдума приняла закон о технологической политике в России
ГД приняла закон, направленный на обеспечение технологического суверенитета РФ
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о технологической политике в РФ, направленный на обеспечение ее технологического суверенитета.
Документ разработан по поручению президента России Владимира Путина
. Он призван обеспечить технологическое лидерство РФ и создать условия для ускоренной разработки и внедрения технологических инноваций для решения социально-экономических задач.
Закон определяет цели, задачи и инструменты технологической политики РФ и регулирует правоотношения в этой сфере. Документ создает систему управления разработкой собственных технологий, пояснял ранее министр экономического развития Максим Решетников
. При этом планируется запустить классификатор технологий в целях синхронизации и координации планов технологического развития в различных отраслях, отмечал он.
Закон формирует единый понятийный аппарат, в том числе вводит определения технологической политики и технологического лидерства РФ, высокотехнологичной продукции, "критических" и "сквозных" технологий, квалифицированного заказчика, собственной линии разработки технологий. Предусмотрен также механизм формирования планов развития технологий на основе предложений бизнеса, институтов развития и ученых и стимулирование реализации технологической политики.
К мерам государственного стимулирования отнесены: бюджетное финансирование проектов развития технологий; налоговые льготы и иные преференции; льготы по арендной плате за пользование госимуществом; информационно-консультационная и инфраструктурная поддержка; поддержка инновационной деятельности и развития кадрового потенциала; поддержка экспорта при выходе на рынки иностранных государств и освоении этих рынков и другие.
При этом закон распространяет так называемое "право на риск" на добросовестные технологические компании, получающие поддержку от государства. Это снижает для них риски, связанные с невыполнением заявленных показателей при получении господдержки. Решетников называл это одной из ключевых новелл закона.
Также предусматривается переход от краткосрочного к долгосрочному планированию в технологической сфере. Планы развития технологий будут составляться, исходя из потребностей отраслей, на горизонте 10-15 лет, говорил Решетников.
Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования.