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Госдума приняла поправки о повышении штрафов за некоторые нарушения ПДД - РИА Новости, 12.12.2024
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13:53 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/gosduma-1988812315.html
Госдума приняла поправки о повышении штрафов за некоторые нарушения ПДД
Госдума приняла поправки о повышении штрафов за некоторые нарушения ПДД - РИА Новости, 12.12.2024
Госдума приняла поправки о повышении штрафов за некоторые нарушения ПДД
Госдума на пленарном заседании приняла поправки о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025 года. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T13:53
2024-12-12T13:53
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправки о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025 года. Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о штрафах до 5 тысяч рублей за повторное управление транспортным средством без ОСАГО, внесенного в Госдуму парламентом Кабардино-Балкарской Республики. Поправками устанавливается, что скидка на оплату штрафа за ряд нарушений ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления составит 25% (сейчас скидка составляет 50%, воспользоваться ей можно в течении 20 дней). Штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения и невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение вырастут с 30 до 45 тысяч рублей. Штрафы за превышение скорости также возрастут, в настоящее время законодательством установлены штрафы от 500 до 5000 рублей, новыми нормами устанавливаются штрафы от 750 до 7500 рублей. Штраф за выезд на встречную полосу также вырастет до 7500 рублей, при объезде препятствия штраф за выезд на встречку составит от 1500 до 2250 рублей. Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика повысят с 1000 до 1500 рублей. За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, а также за движение по обочинам смогут оштрафовать на сумму до 2250 рублей. Штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, увеличится с 500 до 750 рублей. За движение по полосе для маршрутных транспортных средств с 1 января смогут оштрафовать на сумму до 2250 рублей. Штрафы за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, составят от 3750 до 7500 рублей.
https://ria.ru/20241210/shtrafy-1988410022.html
https://ria.ru/20241128/gosduma-1986230736.html
https://ria.ru/20240625/gosduma-1955311636.html
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общество, госдума рф, осаго
Общество, Госдума РФ, ОСАГО
Госдума приняла поправки о повышении штрафов за некоторые нарушения ПДД

ГД приняла поправки о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД

CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы России / Автомобиль у здания Госдумы России
Автомобиль у здания Госдумы России - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы России /
Автомобиль у здания Госдумы России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправки о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025 года.
Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о штрафах до 5 тысяч рублей за повторное управление транспортным средством без ОСАГО, внесенного в Госдуму парламентом Кабардино-Балкарской Республики.
Москва - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
В Госдуме рассказали о новых штрафах за нарушение ПДД
10 декабря, 15:13
Поправками устанавливается, что скидка на оплату штрафа за ряд нарушений ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления составит 25% (сейчас скидка составляет 50%, воспользоваться ей можно в течении 20 дней).
Штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения и невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение вырастут с 30 до 45 тысяч рублей.
Штрафы за превышение скорости также возрастут, в настоящее время законодательством установлены штрафы от 500 до 5000 рублей, новыми нормами устанавливаются штрафы от 750 до 7500 рублей.
Штраф за выезд на встречную полосу также вырастет до 7500 рублей, при объезде препятствия штраф за выезд на встречку составит от 1500 до 2250 рублей.
Сотрудник ДПС во время дежурства - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Госдума готова принять поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД
28 ноября, 14:53
Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика повысят с 1000 до 1500 рублей.
За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, а также за движение по обочинам смогут оштрафовать на сумму до 2250 рублей.
Штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, увеличится с 500 до 750 рублей.
За движение по полосе для маршрутных транспортных средств с 1 января смогут оштрафовать на сумму до 2250 рублей.
Штрафы за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, составят от 3750 до 7500 рублей.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
ГД исключила полис ОСАГО из перечня документов при регистрации автомобиля
25 июня, 13:41
 
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