https://ria.ru/20241212/gosduma-1988812315.html

Госдума приняла поправки о повышении штрафов за некоторые нарушения ПДД

Госдума приняла поправки о повышении штрафов за некоторые нарушения ПДД - РИА Новости, 12.12.2024

Госдума приняла поправки о повышении штрафов за некоторые нарушения ПДД

Госдума на пленарном заседании приняла поправки о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025 года. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T13:53

2024-12-12T13:53

2024-12-12T13:53

общество

госдума рф

осаго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155231/32/1552313248_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_cf1c905a01ace60ea8f0febde9dc2dd0.jpg

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправки о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025 года. Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о штрафах до 5 тысяч рублей за повторное управление транспортным средством без ОСАГО, внесенного в Госдуму парламентом Кабардино-Балкарской Республики. Поправками устанавливается, что скидка на оплату штрафа за ряд нарушений ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления составит 25% (сейчас скидка составляет 50%, воспользоваться ей можно в течении 20 дней). Штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения и невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение вырастут с 30 до 45 тысяч рублей. Штрафы за превышение скорости также возрастут, в настоящее время законодательством установлены штрафы от 500 до 5000 рублей, новыми нормами устанавливаются штрафы от 750 до 7500 рублей. Штраф за выезд на встречную полосу также вырастет до 7500 рублей, при объезде препятствия штраф за выезд на встречку составит от 1500 до 2250 рублей. Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика повысят с 1000 до 1500 рублей. За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, а также за движение по обочинам смогут оштрафовать на сумму до 2250 рублей. Штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, увеличится с 500 до 750 рублей. За движение по полосе для маршрутных транспортных средств с 1 января смогут оштрафовать на сумму до 2250 рублей. Штрафы за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, составят от 3750 до 7500 рублей.

https://ria.ru/20241210/shtrafy-1988410022.html

https://ria.ru/20241128/gosduma-1986230736.html

https://ria.ru/20240625/gosduma-1955311636.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, осаго