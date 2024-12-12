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В Госдуму внесут проект о тревожной кнопке в приложении такси - РИА Новости, 12.12.2024
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09:47 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/gosduma-1988748774.html
В Госдуму внесут проект о тревожной кнопке в приложении такси
В Госдуму внесут проект о тревожной кнопке в приложении такси - РИА Новости, 12.12.2024
В Госдуму внесут проект о тревожной кнопке в приложении такси
Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду") внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T09:47
2024-12-12T09:47
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду") внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать службы такси размещать на главном экране приложения тревожную кнопку, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария, законопроект будет внесен в четверг на рассмотрение Госдумой. "Законопроектом предусмотрена обязанность службы заказа такси обеспечить наличие тревожной кнопки в приложении агрегатора такси, передачу тревожного сигнала, в случае ее нажатия как водителем, так и пассажиром, а также запись с микрофона мобильного устройства, с которого была передан тревожный сигнал", - сказано в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что в случае если служба заказа работает без интернета, то она должна обеспечить передачу такого сигнала через телефонную связь и аудиофиксацией происходящего в такси. По мнению автора проекта, такая кнопка должна быть размещена на главном экране приложения и обеспечивать незамедлительную передачу сигнала в случае возникновения экстренной ситуации, а оперативная передача тревожных сообщений позволит оперативно реагировать на правонарушения, которые совершаются в такси, ведь сам факт наличия такой возможности будет сдерживающим фактором против совершения правонарушений во время оказания услуг по перевозке пассажиров такси. "Мы постоянно узнаем о случаях насилия, драках и даже убийствах в такси. Это никуда не годится. Установка тревожной кнопки — это простой и эффективный способ защитить людей. Новшество не только облегчит и ускорит помощь в критических ситуациях, но и станет мощным сдерживающим фактором для правонарушителей", - рассказал РИА Новости Гусев. Парламентарий также добавил, что, по его мнению, уже сейчас можно сделать такую кнопку в приложениях такси, так как дополнительных ресурсов не потребуется, но при этом лояльность к компаниям, которые разместят кнопку в своих приложениях, только возрастет.
https://ria.ru/20241129/gosduma-1986387039.html
https://ria.ru/20241210/shtrafy-1988410022.html
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общество, технологии, госдума рф, новый год
Общество, Технологии, Госдума РФ, Новый год
В Госдуму внесут проект о тревожной кнопке в приложении такси

В ГД внесут проект, обязывающий размещать тревожную кнопку в приложении такси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси в Москве
Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду") внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать службы такси размещать на главном экране приложения тревожную кнопку, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария, законопроект будет внесен в четверг на рассмотрение Госдумой.
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"Законопроектом предусмотрена обязанность службы заказа такси обеспечить наличие тревожной кнопки в приложении агрегатора такси, передачу тревожного сигнала, в случае ее нажатия как водителем, так и пассажиром, а также запись с микрофона мобильного устройства, с которого была передан тревожный сигнал", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что в случае если служба заказа работает без интернета, то она должна обеспечить передачу такого сигнала через телефонную связь и аудиофиксацией происходящего в такси.
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По мнению автора проекта, такая кнопка должна быть размещена на главном экране приложения и обеспечивать незамедлительную передачу сигнала в случае возникновения экстренной ситуации, а оперативная передача тревожных сообщений позволит оперативно реагировать на правонарушения, которые совершаются в такси, ведь сам факт наличия такой возможности будет сдерживающим фактором против совершения правонарушений во время оказания услуг по перевозке пассажиров такси.
"Мы постоянно узнаем о случаях насилия, драках и даже убийствах в такси. Это никуда не годится. Установка тревожной кнопки — это простой и эффективный способ защитить людей. Новшество не только облегчит и ускорит помощь в критических ситуациях, но и станет мощным сдерживающим фактором для правонарушителей", - рассказал РИА Новости Гусев.
Парламентарий также добавил, что, по его мнению, уже сейчас можно сделать такую кнопку в приложениях такси, так как дополнительных ресурсов не потребуется, но при этом лояльность к компаниям, которые разместят кнопку в своих приложениях, только возрастет.
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