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В Минфине прокомментировали рост государственного долга России - РИА Новости, 12.12.2024
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14:31 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/gosdolg-1988823918.html
В Минфине прокомментировали рост государственного долга России
В Минфине прокомментировали рост государственного долга России - РИА Новости, 12.12.2024
В Минфине прокомментировали рост государственного долга России
Размер государственного долга РФ сохраняется на безопасном уровне, а расходы на его обслуживание зависят от номинального объема долга и уровня процентных ставок РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:31
2024-12-12T14:31
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Размер государственного долга РФ сохраняется на безопасном уровне, а расходы на его обслуживание зависят от номинального объема долга и уровня процентных ставок в экономике, сообщили РИА Новости в Минфине РФ. Счетная палата проанализировала ход исполнения федерального бюджета за 9 месяцев 2024 года. В аналитической записке ведомство отметило рост госдолга РФ за отчетный период на 1,112 триллиона рублей, или на 4,3% - до 26,707 триллиона рублей (13,6% ВВП) на 1 октября. Согласно записке, расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга РФ в январе-сентябре 2024 года составили 1,65 триллиона рублей. "Расходы на обслуживание госдолга зависят от номинального объема долга и уровня процентных ставок в экономике. Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне", - прокомментировали в Минфине. Рост расходов на обслуживание госдолга в октябре текущего года комментировал министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отмечал, что соответствующие расходы растут, но министерство не считает это опасным, поскольку источники для выплат есть. Кроме того, расходы бюджета в целом тоже выросли.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Минфине прокомментировали рост государственного долга России

Минфин: размер государственного долга России сохраняется на безопасном уровне

© РИА Новости / Мария ДевахинаПрохожие у здания Министерства финансов РФ
Прохожие у здания Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Размер государственного долга РФ сохраняется на безопасном уровне, а расходы на его обслуживание зависят от номинального объема долга и уровня процентных ставок в экономике, сообщили РИА Новости в Минфине РФ.
Счетная палата проанализировала ход исполнения федерального бюджета за 9 месяцев 2024 года. В аналитической записке ведомство отметило рост госдолга РФ за отчетный период на 1,112 триллиона рублей, или на 4,3% - до 26,707 триллиона рублей (13,6% ВВП) на 1 октября. Согласно записке, расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга РФ в январе-сентябре 2024 года составили 1,65 триллиона рублей.
"Расходы на обслуживание госдолга зависят от номинального объема долга и уровня процентных ставок в экономике. Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне", - прокомментировали в Минфине.
Рост расходов на обслуживание госдолга в октябре текущего года комментировал министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отмечал, что соответствующие расходы растут, но министерство не считает это опасным, поскольку источники для выплат есть. Кроме того, расходы бюджета в целом тоже выросли.
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